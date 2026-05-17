Chăm sóc tai mũi họng sai cách, triệu chứng nhỏ thành bệnh lý kéo dài

Các bác sĩ chuyên khoa Tai – Mũi – Họng, Bệnh viện Thủ Đức (TP HCM) cho biết, những triệu chứng như nghẹt mũi, chảy mũi, đau họng, ù tai… có thể là biểu hiện nhẹ ban đầu, nhưng nếu kéo dài hoặc tái phát nhiều lần, người bệnh không nên chủ quan.

Các bệnh lý tai mũi họng thường gặp gồm viêm mũi dị ứng, viêm mũi xoang, viêm họng, viêm amidan, viêm tai giữa, rối loạn thính lực, khàn tiếng và các bệnh lý vùng thanh quản. Việc phát hiện sớm, thăm khám đúng chuyên khoa giúp điều trị kịp thời, hạn chế nguy cơ bệnh kéo dài hoặc biến chứng.

Hình minh họa - BVCC

Người dân nên đi khám chuyên khoa Tai Mũi Họng khi có các biểu hiện như chảy mũi, nghẹt mũi kéo dài; dịch mũi đặc, đổi màu, có mùi hôi hoặc tái phát nhiều lần. Đây có thể là dấu hiệu của các bệnh lý mũi xoang cần được bác sĩ đánh giá và điều trị phù hợp.

Các triệu chứng đau họng, nuốt đau, khàn tiếng kéo dài, nhất là khi kèm sốt, ho nhiều, nổi hạch vùng cổ hoặc tái phát thường xuyên, cũng không nên xem nhẹ. Đây có thể liên quan đến viêm họng, viêm amidan, viêm thanh quản hoặc các bệnh lý khác vùng hầu họng – thanh quản.

Đối với tai, các dấu hiệu như đau tai, ù tai, nghe kém, chảy dịch tai cần được chú ý, đặc biệt ở trẻ em. Viêm tai giữa nếu không được phát hiện và điều trị đúng có thể ảnh hưởng đến sức nghe và chất lượng sinh hoạt.

Ngoài ra, tình trạng đau nhức vùng mặt, nặng đầu, giảm ngửi, nhất là khi đi kèm nghẹt mũi kéo dài, có thể là biểu hiện của bệnh lý mũi xoang và cần được thăm khám khi triệu chứng không cải thiện.

Một sai lầm thường gặp là người bệnh tự mua thuốc nhỏ mũi, kháng sinh, thuốc giảm đau hoặc thuốc chống dị ứng để sử dụng trong thời gian dài. Việc dùng thuốc không đúng chỉ định có thể làm che lấp triệu chứng, khiến bệnh kéo dài hoặc gây tác dụng không mong muốn.

Bệnh tai mũi họng - Ảnh minh họa nguồn Internet

Để phòng ngừa các bệnh lý tai mũi họng, các bác sĩ bệnh viện Đa khoa Thủ Đức khuyên: Người dân nên giữ ấm cơ thể khi thời tiết thay đổi, đeo khẩu trang khi ra ngoài hoặc khi tiếp xúc với môi trường nhiều khói bụi, vệ sinh mũi họng đúng cách, uống đủ nước và duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý nhằm tăng cường sức đề kháng.

Không nên ngoáy tai sâu, không tự lấy dị vật trong tai – mũi – họng bằng dụng cụ không phù hợp. Khi có nước vào tai, mũi sau khi đi bơi hoặc tắm, cần xử trí đúng cách; nếu có đau, ù tai, nghe kém hoặc khó chịu kéo dài, nên đến cơ sở y tế để được kiểm tra.

Với trẻ nhỏ, phụ huynh cần chú ý các dấu hiệu như sốt, quấy khóc, nghẹt mũi, thở bằng miệng, ngủ ngáy, nghe kém, chảy dịch tai hoặc viêm họng tái phát. Một số bệnh lý như viêm VA khá thường gặp ở trẻ em và cần được đánh giá khi có biểu hiện nghi ngờ.

