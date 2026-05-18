Bác sĩ cảnh báo nguy cơ tổn thương thận trong mùa hè vì uống nước sai cách

ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cảnh báo, nhiệt độ môi trường tăng cao có thể ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sinh lý của thận, là cơ quan đảm nhiệm vai trò lọc máu, điều hòa dịch và cân bằng điện giải.

Theo nghiên cứu, thận chứa đến 79% là nước, nước đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động của thận. Nước hỗ trợ thận lọc và loại bỏ độc tố, chất thải, chất lỏng dư thừa ra khỏi cơ thể một cách hiệu quả. Ngoài ra, nước còn giúp lưu thông máu đến các cơ quan trong cơ thể, bao gồm thận.

Khi cơ thể không được cung cấp đủ nước, các chức năng của thận sẽ bị suy giảm. Nếu tình trạng này kéo dài, thận có thể bị tổn thương, gây ra các bệnh lý nghiêm trọng như sỏi thận, suy thận, nhiễm trùng đường tiết niệu…với các tín hiệu cảnh báo sớm như:

- Nước tiểu sẫm màu, mùi nồng, lượng ít.

- Cảm giác tiểu rát nhẹ.

- Khát nước liên tục kèm mệt mỏi.

- Đau âm ỉ vùng hông, thắt lưng.

Khi cơ thể mất nước kéo dài mà không được bù đủ, chức năng thận dễ bị suy giảm, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý tiết niệu.

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nhu cầu nước của cơ thể tăng cao nhằm duy trì cân bằng nội môi và hỗ trợ chức năng thận. Tuy nhiên, bù nước không đúng cách có thể gây rối loạn điện giải.

Một số sai lầm khi bù nước vào mùa hè:

- Uống nước dồn dập trong thời gian ngắn.

- Chỉ uống khi có cảm giác khát.

- Lạm dụng đồ uống có đường hoặc nước tăng lực.

- Bỏ qua bổ sung điện giải khi cần thiết.

Để dự phòng bệnh thận khi thời tiết nắng nóng, ThS.BS Nguyễn Vũ Bình khuyên:

Chế độ uống hợp lý: Uống nước đều đặn trong ngày, ưu tiên nước lọc; hạn chế đồ uống chứa đường, caffeine hoặc cồn để tránh tăng gánh nặng chuyển hóa cho thận.

Chế độ dinh dưỡng: Tăng cường rau xanh, trái cây giàu nước và vi chất (như kali, vitamin C) nhằm hỗ trợ thanh nhiệt, duy trì cân bằng điện giải.

Điều chỉnh sinh hoạt: Tránh tắm nước lạnh ngay sau khi đi nắng hoặc vận động mạnh; nghỉ ngơi hợp lý để giảm áp lực lên hệ tuần hoàn.

Cách uống nước tốt cho sức khỏe

Một người trưởng thành khỏe mạnh sẽ thải ra 2.500 ml nước/ngày bằng cách đi tiểu, thở, đại tiện và bốc hơi qua da. Ngoài việc cơ thể nạp khoảng 1000ml nước từ thực phẩm, chuyên gia khuyến nghị nên uống thêm 1.700 ml mỗi ngày.

Đối với một số bệnh nhân mắc bệnh thận, cần tuân theo lời khuyên của bác sĩ để kiểm soát lượng nước uống. Bởi vì bệnh nhân thận uống nước không được bài tiết ra ngoài, sẽ dẫn đến phù nề, cũng dễ làm tăng huyết áp cao.

Uống từng ngụm nhỏ: Đầu tiên, nên uống từng ngụm nhỏ, sau khi nước thấm vào toàn bộ khoang miệng mới từ từ nuốt xuống, mỗi lần uống khoảng 200ml. Điều này có thể lợi dụng cơ chế phản hồi sinh học để truyền đạt đến khu trung tâm khát, khiến các tế bào trong cơ thể biết rằng có nước đang đi vào cơ thể, để hấp thụ hoàn toàn.

Sử dụng nước ấm: Uống nước ấm tốt hơn so với nước lạnh, nước ấm không gây kích ứng, giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ. Mỗi sáng uống một cốc nước ấm giúp giảm sưng đau ở cổ họng, giúp nhu động ruột tốt cho tiêu hóa, cải thiện lưu thông tuần hoàn máu và giúp đào thải các độc tố ra ngoài cơ thể.

