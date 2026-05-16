Đau lưng kéo dài cảnh báo xẹp đốt sống

Ông C.T.C, 66 tuổi, đến khám tại Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt trong tình trạng đau lưng kéo dài nhiều tuần, kèm đau tức ngực, ho đờm nhiều và thể trạng suy kiệt.

Theo người bệnh, ban đầu cơn đau chỉ âm ỉ vùng lưng nên nghĩ là đau cơ xương khớp thông thường. Tuy nhiên, triệu chứng ngày càng tăng, gây khó khăn khi vận động và ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt hằng ngày.

Sau thăm khám lâm sàng và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, bác sĩ xác định bệnh nhân bị xẹp nhiều đốt sống D11 - D12 - L1 kèm viêm phổi nặng.

Sau hội chẩn liên chuyên khoa, ê-kíp điều trị đã chỉ định thực hiện kỹ thuật bơm xi măng sinh học tạo hình thân đốt sống cho 3 đốt sống liên tiếp.

Hình ảnh X quang của gãy xương nén đốt sống - Ảnh BVCC

​Đây là phương pháp can thiệp ít xâm lấn, thường áp dụng trong điều trị xẹp đốt sống do loãng xương, giúp giảm đau nhanh, hỗ trợ phục hồi vận động và phù hợp với người cao tuổi có nhiều bệnh lý nền.

Sau can thiệp, tình trạng đau của bệnh nhân cải thiện rõ rệt, có thể ngồi dậy và vận động nhẹ nhàng.

BS Nguyễn Minh Dương, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, xẹp đốt sống là tình trạng thân đốt sống bị giảm chiều cao hoặc biến dạng do gãy lún. Nguyên nhân phổ biến nhất là loãng xương, ngoài ra còn có thể liên quan ung thư di căn cột sống, lao cột sống hoặc chấn thương.

Ước tính tại Việt Nam hiện có hơn 2,8 triệu người bị loãng xương, trong đó phụ nữ chiếm khoảng 76%. Mỗi năm ghi nhận trên 170.000 trường hợp gãy xương do loãng xương và khoảng 25.600 ca gãy cổ xương đùi. Đáng chú ý, hơn 23% phụ nữ Việt Nam trên 50 tuổi từng bị gãy xẹp đốt sống do loãng xương.

Các dấu hiệu thường gặp của xẹp đốt sống gồm đau lưng tăng dần, đau nhiều khi thay đổi tư thế hoặc đi lại, giảm khả năng vận động, gù cột sống. Một số trường hợp nặng có thể xuất hiện triệu chứng chèn ép thần kinh như tê yếu chân, đau lan liên sườn hoặc rối loạn cơ tròn.

Để chẩn đoán bệnh, ngoài khám lâm sàng, người bệnh có thể được chỉ định đo mật độ xương DEXA, chụp X-quang, CT Scanner hoặc cộng hưởng từ MRI nhằm đánh giá mức độ tổn thương và nguyên nhân gây xẹp đốt sống.

Hình ảnh X quang của gãy xương nén đốt sống - Ảnh BSCC

​Xẹp đốt sống nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, có thể gây:

- Biến dạng cột sống, gù lưng.

- Đau mạn tính kéo dài.

- Giảm khả năng vận động, tăng nguy cơ nằm lâu.

- Chèn ép thần kinh gây tê yếu chi dưới.

- Suy giảm chất lượng cuộc sống ở người cao tuổi.

TBS Nguyễn Minh Dương khuyên, người cao tuổi, đặc biệt phụ nữ sau mãn kinh, cần chủ động tầm soát loãng xương định kỳ, duy trì chế độ dinh dưỡng đầy đủ canxi, vitamin D, tập luyện phù hợp và hạn chế rượu bia, thuốc lá để giảm nguy cơ gãy xẹp đốt sống.

Biểu hiện đau lưng cần đi khám sớm Đau lưng kéo dài trên 2 tuần không cải thiện. Đau tăng dần, ảnh hưởng vận động. Đau kèm khó thở, ho kéo dài hoặc sụt cân. Xuất hiện tê yếu chân, đau lan xuống chi dưới. Người cao tuổi, phụ nữ sau mãn kinh có tiền sử loãng xương. Đau sau một va chạm nhẹ hoặc mang vác vật nặng.

