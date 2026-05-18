Bé gái 19 tháng tuổi nhập viện cấp cứu sau khi bị chó nhà cắn vào đầu, mặt

Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi vừa tiếp nhận một trường hợp trẻ nhỏ bị chó tấn công gây thương tích nghiêm trọng vùng đầu và mặt. Bệnh nhi là bé gái 19 tháng tuổi, trú tại xã Đình Cương, nhập viện trong tình trạng nhiều vết rách sâu ở vùng đầu, má, chảy nhiều máu.

Ngay sau khi tiếp nhận, các y bác sĩ nhanh chóng sơ cứu, băng ép cầm máu, xử lý vết thương và tiêm phòng vắc xin dại cho bệnh nhi. Sau đó, bé được chuyển vào phòng mổ để khâu xử lý các tổn thương. Hiện bệnh nhi đang tiếp tục được theo dõi và điều trị tại Khoa Liên chuyên khoa.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi bị chó cắn nghiêm trọng - Ảnh BVCC

Theo người nhà bệnh nhi, thời điểm xảy ra sự việc, cháu bé đang đi vệ sinh thì bất ngờ bị hai con chó nhà nuôi đang giành thức ăn lao vào cắn trúng vùng má và đầu. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến gia đình không kịp can ngăn.

Đáng chú ý, do tâm lý chủ quan cho rằng chó nuôi trong nhà hiền, chưa từng cắn người nên gia đình chưa tiêm phòng bệnh dại cho các con vật này.

Đây là trường hợp thứ hai trẻ nhỏ bị chó cắn gây thương tích nặng mà Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh tiếp nhận chỉ trong vòng hai tuần qua.

Theo các bác sĩ, trẻ nhỏ bị chó cắn vào vùng đầu, mặt có nguy cơ cao gặp biến chứng nguy hiểm do khu vực này nhiều mạch máu, dễ tổn thương sâu và nguy cơ nhiễm virus dại cao hơn.

Ngoài tổn thương phần mềm, trẻ còn có thể đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng, mất máu, sẹo ảnh hưởng thẩm mỹ, sang chấn tâm lý kéo dài. Nếu không được xử trí và tiêm phòng kịp thời, bệnh dại có thể đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không để trẻ nhỏ chơi một mình với chó, mèo dù là vật nuôi quen thuộc trong gia đình. Không để trẻ tiếp cận gần khi chó đang ăn, ngủ hoặc bị kích động; không trêu chọc vật nuôi và luôn có người lớn giám sát khi trẻ chơi với chó.

Bên cạnh đó, cần tiêm phòng đầy đủ cho vật nuôi, theo dõi sức khỏe chó mèo thường xuyên và đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay sau khi bị chó cắn để được xử trí đúng cách, tiêm phòng dại và phòng ngừa biến chứng nguy hiểm.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video Người dân sắp được khám sức khỏe định kỳ miễn phí khoảng 350.000 đồng/lượt:

​