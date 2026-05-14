Phát hiện sỏi túi mật sau nhiều lần nhầm lẫn với rối loạn tiêu hóa

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng mới đây đã tiếp nhận một bệnh nhân nam 57 tuổi nhập viện với biểu hiện đau tức kéo dài vùng hạ sườn phải, kèm đầy bụng và khó tiêu sau ăn. Theo chia sẻ của người bệnh, các triệu chứng này đã xuất hiện nhiều lần trước đó nhưng ông cho rằng chỉ là rối loạn tiêu hóa thông thường nên không đi khám.

Qua thăm khám lâm sàng kết hợp siêu âm ổ bụng, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị sỏi túi mật có kèm dấu hiệu viêm. Sau quá trình điều trị và theo dõi tại bệnh viện, sức khỏe người bệnh hiện đã ổn định.

Theo các bác sĩ, sỏi túi mật là bệnh lý tiêu hóa khá phổ biến, hình thành do sự lắng đọng cholesterol, sắc tố mật hoặc muối canxi trong túi mật. Nhiều trường hợp được phát hiện tình cờ khi khám sức khỏe định kỳ, tuy nhiên nếu không theo dõi và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

﻿Bác sĩ, điều dưỡng Khoa Ngoại Tổng hợp thăm khám, đánh giá tình trạng người bệnh trong buổi đi buồng hằng ngày - Ảnh BVCC



Túi mật là cơ quan nhỏ nằm dưới gan, có vai trò dự trữ và cô đặc dịch mật để hỗ trợ tiêu hóa chất béo. Khi thành phần dịch mật bị rối loạn hoặc tình trạng ứ đọng mật kéo dài, các tinh thể sẽ kết tụ và hình thành sỏi.

Bệnh thường gặp ở người trên 40 tuổi, phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ sinh nhiều lần; người thừa cân, béo phì; người có chế độ ăn nhiều dầu mỡ, ít vận động; bệnh nhân đái tháo đường, rối loạn mỡ máu hoặc những người nhịn ăn kéo dài, giảm cân quá nhanh.

Không ít trường hợp sỏi túi mật diễn tiến âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng. Khi bệnh biểu hiện, người bệnh có thể gặp các dấu hiệu như đau âm ỉ hoặc đau quặn vùng hạ sườn phải, đầy bụng, khó tiêu sau khi ăn đồ nhiều dầu mỡ, buồn nôn, nôn và có thể sốt nếu xảy ra viêm túi mật.

Nếu không được điều trị đúng cách, sỏi túi mật có thể dẫn đến các biến chứng như viêm túi mật cấp, tắc mật, viêm tụy cấp do sỏi, nhiễm trùng đường mật, thậm chí hoại tử hoặc thủng túi mật.

Các bác sĩ cho biết, không phải mọi trường hợp có sỏi túi mật đều cần phẫu thuật ngay. Phương pháp điều trị sẽ phụ thuộc vào kích thước sỏi, triệu chứng cũng như các biến chứng đi kèm.

Hiện nay, phẫu thuật nội soi cắt túi mật là phương pháp được áp dụng phổ biến nhờ ưu điểm ít đau, hồi phục nhanh và hạn chế biến chứng đối với những trường hợp có chỉ định can thiệp.

Bác sĩ khuyến cáo người dân cần duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ, tăng cường rau xanh và chất xơ, giữ cân nặng hợp lý, tập luyện thể dục thường xuyên và đi khám khi có triệu chứng đau bụng kéo dài.

Đồng thời, không nên chủ quan với các cơn đau vùng hạ sườn phải hoặc tự ý sử dụng thuốc “tan sỏi” theo truyền miệng. Việc thăm khám sớm sẽ giúp phát hiện bệnh kịp thời và hạn chế các biến chứng nguy hiểm.

