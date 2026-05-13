Cứu sống người đàn ông bị đinh bắn xuyên ổ bụng khi dọn nhà

Ngày 13/5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật lấy thành công dị vật là một cây đinh kim loại dài khoảng 4cm nằm ở cơ thắt lưng chậu trái cho nam bệnh nhân.

Trước đó, vào khoảng 19h58 ngày 4/5, anh N.V.T. (SN: 1995, TP. Cần Thơ) được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu với tình trạng vết thương bụng 2mm, vùng cạnh dưới rốn bên trái không chảy máu, đau nhẹ.

Theo lời kể của người nhà, trong lúc sử dụng máy bắn đinh cầm tay, bệnh nhân bị một cây đinh bắn xuyên qua thanh thép và đi vào ổ bụng.

Tại đây, qua thăm khám và chụp cắt lớp vi tính có cản quang, các bác sĩ ghi nhận dị vật cản quang nằm trong mô mềm cơ thắt lưng bên trái, cạnh đốt sống L5, kích thước khoảng 4x4x39mm.

Các bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật lấy dị vật ra cho bệnh nhân.

Trước tính chất phức tạp của tổn thương, các bác sĩ của bệnh viện đã tiến hành hội chẩn đa chuyên khoa và có chỉ định phẫu thuật cấp cứu .

Ngay sau đó, êkíp thứ 1, do BS.CK2 Triệu Thanh Tùng, BS.CK2 Lâm Khải Duy (Trung tâm Chấn thương chỉnh hình) đã xác định và phẫu thuật lấy thành công dị vật là một cây đinh kim loại dài khoảng 4cm nằm ở cơ thắt lưng chậu trái. Thời gian mở thành bụng và lấy dị vật diễn ra chỉ trong khoảng 20 phút.

Ê kíp thứ 2, bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp tiến hành phẫu thuật thám sát ổ bụng để đánh giá các tổn thương liên quan. Kết quả ghi nhận một đoạn mạc treo đại tràng xuống dài khoảng 5cm bị viêm đỏ. Các cơ quan khác như dạ dày, ruột non và đại tràng không phát hiện tổn thương. Dị vật được xác định đã đi xuyên qua mạc treo ruột non và mạc treo đại tràng trước khi dừng lại ở cơ thắt lưng chậu. Bệnh nhân được bơm rửa ổ bụng và đặt dẫn lưu theo dõi.

Hiện, tình trạng bệnh nhân đã ổn định, vết mổ khô, được kết thúc điều trị.