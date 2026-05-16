Nấm miệng họng do Candida: Đừng chủ quan với mảng trắng bất thường

Phòng khám Khoa Da liễu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tiếp nhận một bệnh nhân nữ (64 tuổi) với tiền sử viêm đa cơ và đang duy trì điều trị bằng Medrol 48mg/ngày. Người bệnh nhập viện khi xuất hiện các mảng trắng lan rộng khắp niêm mạc miệng, lưỡi, vòm họng và khẩu cái trong suốt 3 tuần, gây đau rát, ăn uống khó khăn.

Qua nội soi và xét nghiệm vi sinh nuôi cấy, kết quả ghi nhận nấm Candida albicans 3+. Bệnh nhân được chỉ định dùng Fluconazole 150mg/ngày trong 10 ngày, kết hợp bôi tại chỗ bằng Nystatin. Chỉ sau 1 tuần, các tổn thương đã cải thiện rõ rệt, niêm mạc hồng hào trở lại và cảm giác đau rát biến mất.

Nấm miệng họng do khuẩn Candida albicans gây ra là một tình trạng nhiễm trùng cơ hội phổ biến, nhưng thường bị cộng đồng đánh giá thấp về mức độ nghiêm trọng. Từ những mảng trắng bất thường đến các biến chứng ảnh hưởng đến thực quản và hệ hô hấp là một khoảng cách rất gần.

Theo ThS.BS Hoàng Quốc Tuấn (Khoa Da liễu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108), mỗi ngày phòng khám Da liễu - Dị ứng tiếp nhận nhiều người bệnh đến thăm khám vì tình trạng đau rát vùng miệng lưỡi kéo dài. Qua thăm khám chuyên sâu, nhiễm nấm Candida được xác định là một trong những thủ phạm phổ biến nhất gây ra sự khó chịu này.

Nấm Candida vốn tồn tại tự nhiên trong khoang miệng, nhưng chúng sẽ bùng phát thành bệnh khi gặp điều kiện thuận lợi. Nguy cơ mắc bệnh sẽ tăng cao đột biến ở các nhóm đối tượng:

- Người mắc bệnh đái tháo đường hoặc suy giảm miễn dịch (HIV, ung thư).

- Người bệnh đang điều trị bằng thuốc Corticoid hoặc sử dụng kháng sinh kéo dài.

- Người có thói quen vệ sinh răng miệng kém hoặc đeo răng giả không đúng cách.

Việc tiên lượng điều trị phụ thuộc rất lớn vào thể bệnh mà bệnh nhân mắc phải:

Thể cấp tính (Tưa miệng, thể đỏ): Thường đáp ứng rất tốt với phác đồ điều trị ngắn hạn.

Thể mạn tính (Thể tăng sản, thể nốt): Thường xuất hiện trên nền các bệnh lý hệ thống, có xu hướng kéo dài, dễ tái phát và đòi hỏi quá trình điều trị kiên trì hơn.

Việc phát hiện sớm và chẩn đoán chính xác ngay từ đầu đóng vai trò quyết định trong việc cải thiện tiên lượng và rút ngắn thời gian điều trị.

Để bảo vệ sức khỏe khoang miệng và ngăn ngừa nấm tái phát, các chuyên gia khuyên:

- Vệ sinh đúng cách: Duy trì thói quen đánh răng và làm sạch khoang miệng ít nhất 2 lần/ngày.

- Kiểm soát bệnh nền: Luôn theo dõi sát sao chỉ số đường huyết và các bệnh lý hệ thống đang mắc phải.

- Sử dụng thuốc hiệu quả: Tuyệt đối không lạm dụng kháng sinh hay corticoid khi không có chỉ định từ bác sĩ.

- Thăm khám kịp thời: Hãy đến gặp bác sĩ chuyên khoa ngay nếu các mảng trắng trong miệng không biến mất sau vài ngày, hoặc tình trạng đau rát tái phát nhiều lần.

