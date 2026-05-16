Nấm miệng họng do Candida: Đừng chủ quan với mảng trắng bất thường

Hãy đến gặp bác sĩ chuyên khoa ngay nếu các mảng trắng trong miệng không biến mất sau vài ngày, hoặc tình trạng đau rát tái phát nhiều.

Thúy Nga

Phòng khám Khoa Da liễu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tiếp nhận một bệnh nhân nữ (64 tuổi) với tiền sử viêm đa cơ và đang duy trì điều trị bằng Medrol 48mg/ngày. Người bệnh nhập viện khi xuất hiện các mảng trắng lan rộng khắp niêm mạc miệng, lưỡi, vòm họng và khẩu cái trong suốt 3 tuần, gây đau rát, ăn uống khó khăn.

Qua nội soi và xét nghiệm vi sinh nuôi cấy, kết quả ghi nhận nấm Candida albicans 3+. Bệnh nhân được chỉ định dùng Fluconazole 150mg/ngày trong 10 ngày, kết hợp bôi tại chỗ bằng Nystatin. Chỉ sau 1 tuần, các tổn thương đã cải thiện rõ rệt, niêm mạc hồng hào trở lại và cảm giác đau rát biến mất.

Nấm miệng họng do khuẩn Candida albicans gây ra là một tình trạng nhiễm trùng cơ hội phổ biến, nhưng thường bị cộng đồng đánh giá thấp về mức độ nghiêm trọng. Từ những mảng trắng bất thường đến các biến chứng ảnh hưởng đến thực quản và hệ hô hấp là một khoảng cách rất gần.

Theo ThS.BS Hoàng Quốc Tuấn (Khoa Da liễu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108), mỗi ngày phòng khám Da liễu - Dị ứng tiếp nhận nhiều người bệnh đến thăm khám vì tình trạng đau rát vùng miệng lưỡi kéo dài. Qua thăm khám chuyên sâu, nhiễm nấm Candida được xác định là một trong những thủ phạm phổ biến nhất gây ra sự khó chịu này.

Nấm Candida vốn tồn tại tự nhiên trong khoang miệng, nhưng chúng sẽ bùng phát thành bệnh khi gặp điều kiện thuận lợi. Nguy cơ mắc bệnh sẽ tăng cao đột biến ở các nhóm đối tượng:

- Người mắc bệnh đái tháo đường hoặc suy giảm miễn dịch (HIV, ung thư).

- Người bệnh đang điều trị bằng thuốc Corticoid hoặc sử dụng kháng sinh kéo dài.

- Người có thói quen vệ sinh răng miệng kém hoặc đeo răng giả không đúng cách.

Việc tiên lượng điều trị phụ thuộc rất lớn vào thể bệnh mà bệnh nhân mắc phải:

Thể cấp tính (Tưa miệng, thể đỏ): Thường đáp ứng rất tốt với phác đồ điều trị ngắn hạn.

Thể mạn tính (Thể tăng sản, thể nốt): Thường xuất hiện trên nền các bệnh lý hệ thống, có xu hướng kéo dài, dễ tái phát và đòi hỏi quá trình điều trị kiên trì hơn.

Việc phát hiện sớm và chẩn đoán chính xác ngay từ đầu đóng vai trò quyết định trong việc cải thiện tiên lượng và rút ngắn thời gian điều trị.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Để bảo vệ sức khỏe khoang miệng và ngăn ngừa nấm tái phát, các chuyên gia khuyên:

- Vệ sinh đúng cách: Duy trì thói quen đánh răng và làm sạch khoang miệng ít nhất 2 lần/ngày.

- Kiểm soát bệnh nền: Luôn theo dõi sát sao chỉ số đường huyết và các bệnh lý hệ thống đang mắc phải.

- Sử dụng thuốc hiệu quả: Tuyệt đối không lạm dụng kháng sinh hay corticoid khi không có chỉ định từ bác sĩ.

- Thăm khám kịp thời: Hãy đến gặp bác sĩ chuyên khoa ngay nếu các mảng trắng trong miệng không biến mất sau vài ngày, hoặc tình trạng đau rát tái phát nhiều lần.

Sống Khỏe

Cứu đôi mắt bệnh nhân mắc viêm xoang do nấm xâm lấn đe dọa tính mạng

Viêm xoang do nấm xâm lấn cấp tính là một bệnh lý nặng, diễn tiến nhanh có thể lan đến ổ mắt, làm liệt vận nhãn, lồi mắt, giảm thị lực.

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức vừa điều trị thành công, cứu sống bệnh nhân mắc viêm xoang do nấm xâm lấn cấp tính có biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.

Tưởng viêm xoang thông thường không ngờ nhiễm nấm xâm lấn nguy hiểm

Sống Khỏe

Đi khám sức khỏe phát hiện ung thư amidan

Người dân cần chủ động thăm khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt khi có dấu hiệu bất thường vùng tai mũi họng, đau họng kéo dài, nuốt vướng, khàn tiếng, nổi hạch cổ…

Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy vừa phẫu thuật điều trị ung thư amidan thành công cho người bệnh, tiếp tục khẳng định năng lực thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu, phức tạp trong điều trị ung thư vùng đầu cổ, mở ra cơ hội điều trị triệt căn và tiên lượng tốt cho người bệnh.

Bệnh nhân Hoàng V C (55 tuổi, ở phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh) được phát hiện ung thư amidan trái khi đi khám tại Bệnh viện Bãi Cháy dù không có triệu chứng đau họng, nuốt nghẹn.

Sống Khỏe

Đau trong miệng, nói chuyện không rõ do ung thư lưỡi

Ung thư khoang miệng khởi phát âm thầm, dễ bị nhầm với các tổn thương viêm loét thông thường nên người bệnh có tâm lý chủ quan.

Ông Hùng (52 tuổi, Thái Nguyên) cảm thấy đau trong miệng, ăn uống khó chịu, nói chuyện không còn rõ như trước. Nghĩ chỉ là viêm loét thông thường, ông điều trị tại địa phương suốt hơn một tháng nhưng tình trạng không cải thiện, thậm chí nặng dần.

Lo lắng tình trạng đau dai dẳng, ông Hùng tới Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh để được thăm khám chuyên sâu.

