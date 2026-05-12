Mổ thành công có 4 trẻ mắc dị tật hiếm gặp vùng tim

Các y bác sĩ bệnh viện Nhi đồng 2 đã phẫu thuật thành công 04 trường hợp dị tật động mạch vành trái xuất phát bất thường từ động mạch phổi. Cả 04 bệnh nhi đều không được phát hiện bệnh ngay sau sinh.

Khi được khoảng bốn tháng tuổi, các bé có những dấu hiệu tái, thở mệt và được gia đình đưa đến bệnh viện tuyến dưới thăm khám. Nghi ngờ các bé có bệnh tim bẩm sinh, các bệnh viện tuyến dưới đã chuyển bệnh nhi đến bệnh viện Nhi Đồng 2.

Qua siêu âm tim, bác sĩ của bệnh viện Nhi đồng 2 phát hiện các bé có dị tật động mạch vành trái xuất phát bất thường từ động mạch phổi, thay vì động mạch chủ. Điều này dẫn đến cơ tim không nhận đủ máu nuôi, gây hậu quả cơ tim bị hoại tử.

Ê- kíp phẫu thuật cho các bệnh nhi bị bệnh - Ảnh BVCC

Đáng lưu tâm, các bệnh nhi đa phần nhập viện trễ, tình trạng cơ tim thiếu oxy đã trở nên nghiêm trọng, thể hiện qua siêu âm tim với chức năng co bóp cơ tim rất yếu, tâm thất trái dãn lớn, phân suất tống máu chỉ khoảng 20-30% (chỉ số bình thường là 55-70%). Ngay sau đó, các bệnh nhi được hồi sức nội khoa tích cực và chỉ định phẫu thuật.

BS.CK2 Nguyễn Minh Trí Việt, Trưởng khoa Tim mạch và BS.CK2 Nguyễn Văn Lộc, Trưởng khoa Phẫu thuật Hồi sức tích cực Tim mạch lồng ngực cùng nhóm bác sĩ phẫu thuật tim đã hội chẩn nhiều lần, đánh giá kỹ các nguy cơ, giải thích rõ tiên lượng cho phụ huynh và tìm phương án dự phòng cho các tình huống sau mổ.

Không thể trì hoãn thêm, các bệnh nhi đã được phẫu thuật, cắm lại động mạch vành trái vào đúng vị trí ở động mạch chủ, tái tạo động mạch phổi với màng ngoài tim tự thân. Sau khi tim đập lại, các bệnh nhi đều có tình trạng tim co bóp kém, giảm cung lượng tim, cần hỗ trợ chức năng thất trái đến khi tim có thể tự co bóp được. Đáng mừng, không có trường hợp nào cần hỗ trợ ECMO.

Diễn tiến sau mổ tương đối thuận lợi, chức năng co bóp cơ tim phục hồi dần theo thời gian, thuốc vận mạch được giảm dần, các bệnh nhi được cai máy thở và tiếp tục điều trị nội khoa, đánh giá lại mọi vấn đề đều ổn trước khi xuất viện.

Theo BS.CK2 Hồ Văn Anh Dũng, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Hồi sức Tích cực Tim mạch lồng ngực, bệnh viện Nhi đồng 2, động mạch vành trái xuất phát bất thường từ động mạch phổi (ALCAPA) là một dị tật hiếm gặp, nguy hiểm do gây nên tình trạng hoại tử ở vùng cơ tim được động mạch vành bất thường tưới máu.

Dị tật này không gây hậu quả trong giai đoạn bào thai. Trong vài tuần đầu sau sinh, với sự đóng lại của ống động mạch và sự giảm áp lực trong động mạch phổi, dẫn đến giảm lưu lượng máu của động mạch vành xuất phát bất thường, gây giảm tưới máu cho vùng cơ tim tương ứng.

Theo đó, nếu không có các tuần hoàn bàng hệ, hậu quả của giảm tưới máu cơ tim sẽ rất nặng với sự dãn lớn và giảm vận động của tâm thất trái, thường kèm hở van hai lá do hoại tử các cột cơ. Tiên lượng rất xấu nếu trẻ không được phẫu thuật sớm. Với trẻ nhũ nhi và trẻ nhỏ mắc dị tật này, chức năng co bóp cơ tim thường rất kém. Vì vậy trẻ cần phẫu thuật sớm và cần hạn chế tối đa các tổn thương cho tim, giúp tim hồi phục tốt nhất có thể.

