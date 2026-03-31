Tranh chấp quyền sở hữu khu "đất vàng" trăm tỷ tại trung tâm TPHCM

Dù đã có thỏa thuận chi trả khoản tiền hỗ trợ lên đến 84 tỷ đồng để bàn giao mặt bằng, một cá nhân vẫn bị cáo buộc tìm cách xác lập quyền sở hữu trái phép đối với khu đất của người từng cưu mang gia đình mình suốt nửa thế kỷ.

Thay vì thực hiện thỏa thuận bàn giao tài sản để nhận khoản chi phí hỗ trợ lên đến 84 tỷ đồng, bà Lê Thị Kim Hà bị cáo buộc đã có những hành vi nhằm xác lập quyền sở hữu trái phép đối với khu đất của gia đình ông Paul Prouchandy – người đã cho gia đình bà ở nhờ suốt nhiều thập kỷ. Vừa qua, báo Tri thức và Cuộc sống đã nhận được đơn tố cáo của ông Paul Prouchandy (quốc tịch Pháp) đối với bà Lê Thị Kim Hà (ngụ tại 76/3 Hai Bà Trưng, TP.HCM) về hành vi lạm dụng tín nhiệm nhằm chiếm đoạt tài sản.

Bà Hà, người được gia đình ông Paul cưu mang và cho ở nhờ từ năm 1963 đến nay, bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản là nhà đất tại số 76/3 Hai Bà Trưng, TP HCM với trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Khu nhà đất số 76, (trước là 76/3 đường Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM) nay là phường Sài Gòn, TP HCM, vốn là tài sản do ông Severican Prouchandy (ông nội của ông Paul Prouchandy) mua từ năm 1910. Đến năm 1928, cụ Severican Prouchandy qua đời, và với sự đồng thuận của gia đình được xác lập tại văn phòng Thừa phát lại tại Pháp (đã hợp pháp hóa Lãnh sự), tài sản trên thuộc về quyền thừa kế của ông Samson Prouchandy, tức bố của ông Paul. Ông Samson kết hôn với bà Lê Thị Ái và có với nhau 8 người con. Vào các năm 1995 và 2012, ông Samson và bà Ái lần lượt qua đời. Các người con sau đó đã lập chứng thư công chứng xác định quyền thừa kế, ủy quyền và lập di chúc trao lại toàn bộ tài sản trên cho ông Paul Prouchandy.

Ân tình giữa hai bên gia đình bắt đầu từ năm 1963, khi ông Samson Prouchandy thuê ông Lê Văn Thịnh (bố của bà Lê Thị Kim Hà) làm lái xe kiêm quản gia. Năm 1967, vì thương cảm cho hoàn cảnh gia đình người quản gia, ông Samson đã cho phép gia đình ông Thịnh đến ở tại chính khối tài sản đắc địa này. Năm 1971, khi sang Pháp chữa bệnh, ông Samson đã tin tưởng giao cho gia đình ông Thịnh trông nom nhà cửa và hàng tháng còn hỗ trợ sinh hoạt 500 USD. Kể cả sau năm 1975, do tiếp tục điều trị tại Pháp và thỉnh thoảng mới về nhà, ông Samson vẫn tiếp tục nhờ gia đình ông Thịnh trông nom tài sản, đồng thời gửi tiền và quà hỗ trợ. Sau khi ông Thịnh qua đời, việc trông nom tài sản được chuyển giao cho các con của ông, với người đại diện là bà Lê Thị Kim Hà. Tiếp nối truyền thống gia đình, ông Paul vẫn đều đặn chuyển tiền, quà hỗ trợ sinh hoạt cho con cháu ông Thịnh, và chính bà Lê Thị Kim Hà cũng đã xác nhận vấn đề này.

Để giải quyết thỏa đáng vấn đề nhà đất, vào năm 2015, ông Paul đã ủy quyền cho ông Trần Văn Hùng, giám đốc công ty BPA Asia, tiến hành ký hợp đồng với những người đang trông giữ tài sản. Bản hợp đồng được lập ngày 15/9/2015 xác định rõ họ là con cháu ông Lê Văn Thịnh, sẽ tiếp tục trông giữ tài sản và hưởng thù lao, đồng thời quy định mức chi phí tái định cư là 84 tỷ đồng Việt Nam nếu gia đình ông Paul tiếp nhận lại quyền sở hữu. Ngày 1/8/2016, tại văn phòng công chứng Đào Xuân Tùng, ông Hùng tiếp tục đại diện ông Paul ký với bà Hà hợp đồng cam kết số 002156. Nội dung cam kết khẳng định rõ: nếu bà Hà làm thủ tục mua tài sản trên theo Nghị định 61/CP ngày 05/07/1994, bên ông Paul sẽ lo chi trả tiền, và ngay khi bà Hà được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu thì phải chuyển trả lại quyền sở hữu cho ông Paul để nhận lấy 84 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện, bà Hà thậm chí đã nhận trước số tiền 450 triệu đồng.

Thế nhưng, bất chấp việc đã ký một loạt văn bản xác định rõ quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ, bà Hà sau đó lại có những động thái thay đổi thái độ, không thực hiện nghĩa vụ như đã thỏa thuận ban đầu. Ngày 20/06/2025, khi vừa có được Giấy chủ quyền nhà đất trên tay, chỉ vỏn vẹn 5 ngày sau đó (25/06/2025), bà Hà đã "thần tốc" chuyển nhượng tài sản trị giá hàng trăm tỷ đồng này cho ông Phạm Văn Phương. Đứng trước hành vi bội tín nghiêm trọng, gia đình ông Paul không còn cách nào khác đã phải làm đơn khởi kiện ra Tòa án Nhân dân TP HCM. Tòa án đã thụ lý và mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vào ngày 12/09/2025. Vụ án dân sự xoay quanh việc tranh chấp quyền sở hữu, đòi lại tài sản, hợp đồng dân sự và hợp đồng hứa thưởng giữa nguyên đơn là ông Paul Prouchandy (thông qua người đại diện) và bị đơn là bà Hà cùng con cháu ông Thịnh.

Phần tuyên án tại Bản án số 856/2025/DS-ST ngày 12/9/2025.

Cũng trong ngày 12/09/2025, Tòa án đã ra Bản án dân sự sơ thẩm với những tuyên xử dứt khoát. Tại Mục II, Tòa buộc bà Lê Thị Kim Hà phải tiếp tục thực hiện hợp đồng với ông Trần Văn Hùng cùng những người trông coi lập ngày 15/09/2015, 30/10/2015 và Hợp đồng cam kết số 002156 lập ngày 01/08/2016. Tại Mục VI, Tòa buộc những người đang cư trú, sinh sống tại nhà đất số 76/3 Hai Bà Trưng (nếu có) phải giao trả nguyên trạng cho bà Trần Thị Dung ngay sau khi bà Dung thực hiện xong việc thanh toán số tiền 83.550.000.000 đồng.

Mặc dù phán quyết sơ thẩm đã rõ ràng, nhưng sự tham gia của ông Phạm Văn Phương cùng việc 2 lần hoãn Phiên tòa Phúc thẩm đang được dư luận quan tâm cái kết của vụ việc.