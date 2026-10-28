Bắc Ninh ra chỉ thị xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, bến bãi ven sông

UBND TP Bắc Ninh ban hành chỉ thị, yêu cầu trong 5 ngày rà soát toàn bộ vi phạm, 15 ngày phân loại và xử lý dứt điểm các bến bãi, trạm trộn trái phép ven sông.

Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn vừa ký ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, xử lý dứt điểm các vi phạm pháp luật về đê điều, bến bãi, trạm trộn bê tông ngoài bãi sông trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố Bắc Ninh đánh giá, tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều, bến bãi ven sông vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều bến bãi chưa đủ điều kiện pháp lý nhưng vẫn hoạt động; các nhà xưởng, trạm trộn bê tông, dây chuyền sản xuất vật liệu xây dựng tồn tại trong phạm vi bảo vệ đê điều chưa được xử lý dứt điểm. Trong khi đó, công tác quản lý tại một số địa phương còn chậm, thiếu quyết liệt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đê điều, ảnh hưởng đến khả năng thoát lũ và phòng, chống thiên tai.

Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh yêu cầu trong 5 ngày rà soát toàn bộ vi phạm, 15 ngày phân loại và xử lý dứt điểm các bến bãi, trạm trộn bê tông, công trình trái phép ven sông; cấm hợp thức hóa các vi phạm cũ, xử lý nghiêm cán bộ bao che. (Ảnh: Mạnh Hưng).

Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung rà soát, phân loại và xử lý triệt để các bến bãi không phép, trạm trộn bê tông, nhà xưởng, công trình xây dựng trái phép trên bãi sông, trong phạm vi bảo vệ đê điều. Kiên quyết đình chỉ, chấm dứt hoạt động vi phạm; tổ chức tháo dỡ, di dời, giải tỏa theo đúng quy định. Đặc biệt, không hợp thức hóa các vi phạm đã phát sinh, không để các cơ sở lợi dụng việc hoàn thiện thủ tục pháp lý để tiếp tục hoạt động trái phép.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Chỉ thị, UBND các xã, phường phải hoàn thành rà soát toàn bộ bến bãi, điểm tập kết vật liệu xây dựng và các trường hợp vi phạm đê điều trên địa bàn. Trong 15 ngày làm việc, thành phố phải hoàn thành đợt kiểm tra, phân loại bước đầu, xác định rõ từng vụ việc, trách nhiệm và thời hạn xử lý. Các trường hợp vi phạm mới phát sinh, tái phạm hoặc đe dọa trực tiếp đến an toàn đê điều, thoát lũ phải được ngăn chặn, xử lý ngay.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Sở Xây dựng và các địa phương tổ chức kiểm tra liên ngành, tập trung vào những khu vực có nhiều vi phạm phức tạp; đồng thời theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố hằng tuần.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu làm rõ trách nhiệm người đứng đầu nếu để vi phạm kéo dài, tái diễn hoặc phát sinh mới mà không kịp thời xử lý. Những cán bộ, công chức có hành vi bao che, tiếp tay, dung túng hoặc thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ sẽ bị kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Kết quả thực hiện Chỉ thị được xác định là cơ sở quan trọng để xem xét, đánh giá cán bộ, qua đó nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, lập lại trật tự, kỷ cương và bảo đảm an toàn hệ thống đê điều trên địa bàn thành phố.