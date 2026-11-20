Chất lượng không khí tại 5 vị trí quan trắc quanh sân bay Long Thành đạt quy chuẩn, song bụi tại một số khu vực thi công có thời điểm vượt ngưỡng 2-3 lần.

Ngày 20/11, UBND TP Đồng Nai cho biết đang triển khai nhiều giải pháp kiểm soát bụi, khí thải tại khu vực sân bay Long Thành và các địa bàn lân cận, chuẩn bị đưa công trình vào khai thác.

Theo kết quả quan trắc năm 2026, chất lượng không khí tại cả 5 vị trí phụ cận sân bay đều đạt quy chuẩn. Tuy nhiên, tại các khu vực đang thi công, bụi tổng lơ lửng (TSP) có thời điểm vượt ngưỡng cho phép 2-3 lần, chủ yếu trong khoảng 9-11h và 14-16h.

Đồng Nai kiểm soát bụi đỏ trước ngày khai thác sân bay Long Thành

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Trước tình trạng này, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao rà soát, bổ sung vị trí và thông số quan trắc; kiểm tra việc thực hiện đánh giá tác động môi trường tại các dự án hạ tầng giao thông như Vành đai 4 TP HCM, ĐT.769, ĐT.770B và ĐT.773.

Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tăng cường kiểm soát bụi, khí thải tại các khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn và Bàu Cạn - Tân Hiệp. Trong khi đó, 7 xã, phường quanh sân bay phải xử lý các điểm tập kết, đốt rác, đốt thực bì và rà soát cơ sở nuôi chim yến, khu vực có nguy cơ thu hút chim.

Bên trong sân bay Long Thành

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TP Đồng Nai cũng đề nghị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) giám sát chặt các nhà thầu thực hiện biện pháp giảm bụi, thu gom và xử lý chất thải, hoàn tất thủ tục giấy phép môi trường trước khi sân bay vận hành. Các khu vực có nguy cơ thu hút chim, động vật cũng phải được rà soát để bảo đảm an toàn bay.

Sân bay Long Thành được xây dựng trên diện tích khoảng 5.000 ha tại phường Long Thành, TP Đồng Nai. Theo kế hoạch, một phần sân bay dự kiến khai thác từ 0h ngày 24/12/2026, với tần suất hàng chục chuyến bay mỗi ngày.