Trong khuôn khổ Festival Nông dân Thủ đô 2026, sáng 22/11, Hội Nông dân TP Hà Nội tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Đề án ứng dụng chế phẩm sinh học trong xử lý rác thải hữu cơ sinh hoạt, phụ phẩm nông nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường chăn nuôi giai đoạn 2024-2028; khen thưởng cá nhân, hợp tác xã tiêu biểu thực hiện chuyển đổi xanh trong nông nghiệp năm 2026.

Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân thành phố đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của hội viên, nông dân trong bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp xanh.

Thông tin về kết quả Đề án, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Trương Văn Nhung cho biết: "Trong 2 năm (2025-2026), Đề án được lồng ghép với công tác Hội, phong trào nông dân và các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo Hội Nông dân thành phố Hà Nội trao Bằng khen tặng 10 hợp tác xã tiêu biểu. Ảnh: Ánh Ngọc

Công tác tuyên truyền, vận động được đổi mới, mở rộng phạm vi tiếp cận, hướng dần đến thay đổi hành vi thông qua 40.000 tờ rơi, 158 băng rôn, khẩu hiệu, hàng nghìn video tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội, 32 lớp tuyên truyền về thu gom rác thải, bảo vệ môi trường nông thôn.

Từ đó, nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân về bảo vệ môi trường từng bước được nâng lên; nhiều hộ đã quan tâm hơn đến phân loại rác tại nguồn, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp và ứng dụng chế phẩm sinh học trong sinh hoạt, sản xuất, chăn nuôi".

Lãnh đạo Hội Nông dân thành phố và xã Vân Đình trao Bằng khen tặng 10 cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Ánh Ngọc

Cùng với đó, đề án đã xây dựng 9 mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học với 450 hộ nông dân trực tiếp tham gia, xây dựng 522 mô hình câu lạc bộ “Nông dân bảo vệ môi trường”, 368 mô hình “Hàng cây, đường hoa, cánh đồng sạch”, 36 mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học; trồng 80.964 cây xanh, 79/79 cơ sở hội đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, duy trì hoạt động “Cuối tuần xanh”.

Từ kết quả thực hiện Đề án đã lan toả rộng khắp phong trào nông dân tham gia bảo vệ môi trường, nhiều mô hình, cách làm sáng tạo đã được hình thành; nhiều cán bộ, hội viên nông dân và hợp tác xã đã tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật, tận dụng nguồn phụ phẩm nông nghiệp, giảm thiểu chất thải và từng bước xây dựng nền nông nghiệp tuần hoàn.

Tại hội nghị, đã có 4 ý kiến tham luận của hội nông dân xã, phường, hợp tác xã tiêu biểu trong kinh tế nông nghiệp xanh, tuần hoàn, bền vững.

Định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Phạm Hải Hoa cho hay, năm 2027, Hội xác định phương châm “Nâng cao chất lượng mô hình – Đo lường hiệu quả – Đẩy mạnh nhân rộng” nhằm phát huy hơn nữa vai trò hội nông dân xã, phường và các câu lạc bộ bảo vệ môi trường; duy trì “Cuối tuần xanh”, “Cánh đồng sạch”, “Hàng cây nông dân”, “Tuyến đường nông dân kiểu mẫu”, gắn với xây dựng nông thôn mới và sản xuất nông nghiệp an toàn.

Bên cạnh đó, Hội huy động nguồn lực và tăng cường phối hợp đơn vị chuyên môn, doanh nghiệp, hợp tác xã để hướng dẫn quy trình, lựa chọn chế phẩm sinh học phù hợp, dễ áp dụng, chi phí hợp lý và có khả năng duy trì lâu dài. Chuẩn hóa công tác kiểm tra, giám sát; thống nhất các chỉ tiêu về số hộ duy trì, lượng chất thải được xử lý, lượng phụ phẩm tái sử dụng, hiệu quả chi phí và số hộ áp dụng thêm; đánh giá thực chất sau hỗ trợ để làm căn cứ nhân rộng trong giai đoạn tiếp theo.

Nhân dịp này, Hội Nông dân thành phố Hà Nội tặng Bằng khen tới 10 hợp tác xã và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường và chuyển đổi xanh trong nông nghiệp năm 2026.