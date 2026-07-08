Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Trách nhiệm người đứng đầu trong việc tối ưu hóa ngân sách đấu thầu tại Lâm Đồng [Kỳ 3]

Hiện tượng chỉ định thầu hàng loạt dự án xây lắp cho Công ty TNHH XD GT Hoàng Minh với mức tiết kiệm ngân sách dưới 1% đòi hỏi phải đánh giá lại trách nhiệm giải trình của các chủ đầu tư, nhằm bảo đảm nguồn vốn nhà nước được sử dụng hiệu quả.

Hải Anh

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, từ những số liệu thực tế được bóc tách qua chuỗi dự án cơ sở hạ tầng cấp xã tại tỉnh Lâm Đồng, bức tranh quản lý vốn đầu tư công đang phát đi những tín hiệu cần sớm được nhìn nhận và thay đổi. Việc Công ty TNHH XD GT Hoàng Minh thực hiện 14 dự án độc lập với tổng giá trị hơn 9,9 tỷ đồng hoàn toàn bằng hình thức chỉ định thầu, đi kèm tỷ lệ tiết kiệm ngân sách quanh quẩn từ 0,49% đến 1,1%, không đơn thuần chỉ là câu chuyện về kết quả trúng thầu của một doanh nghiệp. Quan trọng hơn, những con số này phản ánh trực tiếp lăng kính trách nhiệm, năng lực thẩm định và vai trò "gác cổng" của người đứng đầu các cơ quan quản lý nhà nước tại cơ sở đối với tiền thuế của nhân dân.

Cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu

Bất kỳ một gói thầu nào sử dụng vốn ngân sách nhà nước, cá nhân đặt bút ký quyết định phê duyệt cuối cùng phải là người chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính minh bạch, công bằng và đặc biệt là hiệu quả kinh tế của dự án. Tại các gói thầu có dấu hiệu chậm trễ công bố thông tin nhiều ngày và đạt mức tiết kiệm siêu thấp, vai trò và trách nhiệm giải trình của những người đứng đầu như ông Nguyễn Văn Hùng (Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Hà Lâm Hà), ông Đinh Mạnh Toàn (Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Phúc Thọ Lâm Hà)... cần được xem xét một cách thấu đáo dưới góc độ quản lý nhà nước.

Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu đã chỉ đạo rất quyết liệt và rõ ràng: Nghiêm cấm mọi hành vi thiếu cơ sở khoa học nhằm áp dụng hình thức chỉ định thầu, đồng thời yêu cầu hạn chế tối đa việc tạo ra môi trường lựa chọn nhà thầu không có sự cạnh tranh, mà ở đó chỉ có một nhà thầu duy nhất tham gia.

Đặc biệt, trong bối cảnh hành chính quốc gia mới áp dụng từ ngày 01/07/2025, hệ thống chính quyền đã được tinh gọn, toàn quốc chỉ còn 34 tỉnh/thành phố với cơ cấu quản lý 2 cấp (Cấp Tỉnh và Cấp Xã). Sự thay đổi mang tính vĩ mô này, đi kèm với các biến chuyển lớn đồng nghĩa với việc nguồn lực, dự án và thẩm quyền tài chính được phân bổ mạnh mẽ, trực tiếp hơn về cấp xã.

Sự phân quyền này đòi hỏi năng lực thẩm định hồ sơ, đánh giá thiết bị máy móc, năng lực nhân sự và sức khỏe tài chính nhà thầu của các chủ đầu tư cấp xã phải được nâng tầm tương xứng. Trách nhiệm quản lý vốn nhà nước không thể phó mặc hoàn toàn cho các đơn vị tư vấn lập hồ sơ hay tư vấn thẩm định giá.

Thượng tôn kỷ cương, ngăn ngừa nguy cơ lãng phí

Bình luận sâu hơn về vấn đề tối ưu hóa ngân sách và trách nhiệm cá nhân, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) đánh giá sắc bén: "Dữ liệu thống kê từ hồ sơ cho thấy 100% các gói thầu xây lắp được khảo sát chi tiết của nhà thầu này, điển hình như Gói thầu số 01 tại xã Phú Sơn Lâm Hà chỉ đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,53% hay cụm Gói thầu số 03 tại xã Phúc Thọ Lâm Hà chỉ tiết kiệm dao động từ 1% đến 1,1%, đều ở mức rất thấp và mang tính hình thức.

Đối chiếu với quy định, mức tiết kiệm tối thiểu 5% theo tinh thần Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP được áp dụng bắt buộc đối với trường hợp chỉ định thầu xây lắp cho gói thầu có quy mô, tính chất tương tự quy định tại điểm e khoản 2 Điều 78. Tuy nhiên, đối với các trường hợp chỉ định thầu thông thường khác (như các gói thầu xây lắp thuộc dự án dưới hạn mức 2 tỷ đồng theo khoản 4 Điều 78), Công văn số 5557/BTC-QLĐT cũng yêu cầu rõ chủ đầu tư phải chủ động thương thảo mức tiết kiệm phù hợp với điều kiện thị trường và địa bàn, bảo đảm tính hiệu quả kinh tế.

Việc hàng loạt gói thầu xây lắp của doanh nghiệp đều chỉ đạt tỷ lệ tiết kiệm dưới 1,1% cho thấy một 'khe hở' lớn về hiệu quả tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương. Theo tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm toàn diện về công tác đấu thầu trong phạm vi phụ trách, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả thực hiện, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đấu thầu kém hiệu quả hay cơ chế khép kín, 'xin - cho'. Các cơ quan chức năng cần thiết lập cơ chế kiểm tra chéo, đánh giá năng lực thực tế của nhà thầu và tính xác thực của đơn giá dự toán nhằm bảo đảm bảo vệ tối đa lợi ích của ngân sách nhà nước và nguồn đóng góp của nhân dân".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

Trách nhiệm giải trình và bài toán tối ưu hiệu quả kinh tế trong đấu thầu

Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ ra đời như một nền tảng pháp lý vững chắc, một "kỷ luật thép" nhằm chấn chỉnh kỷ cương trong lĩnh vực mua sắm công. Chỉ thị khẳng định nguyên tắc bất di bất dịch: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chủ đầu tư, bên mời thầu phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về kết quả công tác đấu thầu tại đơn vị mình phụ trách. Việc đổ lỗi cho nguyên nhân khách quan hay đùn đẩy trách nhiệm cho đơn vị tư vấn không làm giảm nhẹ nghĩa vụ giải trình của người trực tiếp đặt bút ký quyết định phê duyệt.

Về góc độ quản trị rủi ro tài chính, sự phối hợp giữa các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC (về phê duyệt hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu), Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 cùng sự quán triệt tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính đã thiết lập những tiêu chí định lượng và nguyên tắc rất rõ ràng đối với hoạt động chỉ định thầu.

Tuy nhiên, yêu cầu tỷ lệ giảm giá, tiết kiệm ngân sách tối thiểu đạt mức 5% so với giá gói thầu không áp dụng đại trà cho tất cả các công trình chỉ định thầu xây lắp. Theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 78 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và hướng dẫn của Bộ Tài chính, mức tiết kiệm tối thiểu 5% này chỉ bắt buộc áp dụng đối với gói thầu xây lắp có quy mô, tính chất tương tự với gói thầu trước đó đã tổ chức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế mà nhà thầu đã thực hiện đáp ứng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả trong thời gian 05 năm kể từ thời điểm ký hợp đồng trước đó.

Đối với các trường hợp chỉ định thầu khác quy định tại Điều 78 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư không bị áp một tỷ lệ cứng nhắc mà phải chủ động thương thảo mức tiết kiệm phù hợp với từng loại gói thầu, điều kiện thị trường và địa bàn, bảo đảm tính khả thi để nhà thầu huy động đủ nguồn lực thực hiện gói thầu đáp ứng chất lượng và tiến độ.

Chốt chặn kỹ thuật này buộc các đơn vị tư vấn thiết kế, thẩm định giá và chủ đầu tư phải rà soát kỹ lưỡng công tác lập dự án, thiết kế, nâng cao chất lượng lập giá gói thầu và dự toán sát với biến động thực tế của thị trường. Từ đó, ngăn chặn từ xa nguy cơ lập dự toán khống, thổi giá vật tư để bù đắp rủi ro hoặc tạo ra những mức giảm giá mang tính chất hình thức, đối phó.

Sự thay đổi về tư duy quản trị nhà nước hiện đại đòi hỏi tính trách nhiệm của các chủ đầu tư cấp cơ sở phải được thể hiện qua những con số hiệu quả thực tế, đóng góp trực tiếp vào ngân sách. Khi phát hiện các dấu hiệu tiết kiệm ở mức "siêu thấp" đi kèm với kịch bản chỉ định thầu thiếu sự cạnh tranh đa dạng, các cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước có thẩm quyền và trách nhiệm phải chủ động vào cuộc kiểm tra đột xuất. Nếu quá trình thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm, cơ quan chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm minh trách nhiệm người đứng đầu, nhằm bảo vệ tính công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế tối đa cho nguồn vốn của quốc gia.

#Trách nhiệm người đứng đầu trong đấu thầu #Hiệu quả tối ưu ngân sách công #Chỉ định thầu và tiết kiệm ngân sách #Vai trò quản lý nhà nước địa phương #Chính sách và quy định pháp luật về đầu tư công

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Hoàng Minh và chuỗi gói thầu tiết kiệm thấp tại Lâm Đồng [Kỳ 1]

Thống kê dữ liệu đấu thầu của Công ty Hoàng Minh cho thấy một kịch bản lặp lại có hệ thống khi liên tiếp được lựa chọn thực hiện hàng loạt dự án hạ tầng cơ sở với tỷ lệ tiết kiệm nhỏ giọt.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH XD GT Hoàng Minh (Mã số doanh nghiệp: 5801520112, địa chỉ trụ sở đăng ký tại xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) do ông Nguyễn Văn Hoàng làm người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc, đang nổi lên như một đơn vị xây dựng quen thuộc tại các dự án hạ tầng cấp cơ sở trên địa bàn. Phân tích từ hệ thống dữ liệu cho thấy, doanh nghiệp này có một lịch sử đấu thầu đặc biệt khi tham gia tổng cộng 15 gói thầu, trong đó trúng tới 14 gói và chỉ không thành công tại một dự án áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi.

Tổng giá trị trúng thầu của doanh nghiệp ghi nhận mức hơn 15,29 tỷ đồng. Đáng chú ý, toàn bộ 14 gói thầu trúng thầu với tư cách độc lập đều được thực hiện thông qua hình thức chỉ định thầu hoặc chỉ định thầu rút gọn, chiếm tỷ trọng lên tới hơn 9,92 tỷ đồng. Đi sâu bóc tách hồ sơ, một kịch bản chung được lặp đi lặp lại: doanh nghiệp xuất hiện với vị thế nhà thầu duy nhất tham dự, sau đó được phê duyệt trúng thầu sát nút giá dự toán với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức thấp.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Chậm công bố kết quả đấu thầu tại Lâm Đồng: Dấu hỏi về tính minh bạch [Kỳ 2]

Hàng loạt gói thầu xây lắp do Công ty Hoàng Minh thi công tại tỉnh Lâm Đồng ghi nhận độ trễ công bố thông tin lên tới 16 ngày, cho thấy dấu hiệu chưa tuân thủ nghiêm kỷ cương về tính minh bạch theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP.

Theo tài liệu thu thập của Báo Tri thức và Cuộc sống, bên cạnh những con số tiết kiệm ngân sách ở mức rất khiêm tốn (chỉ từ 0,49% đến 1,1%) tại các gói thầu xây lắp do Công ty TNHH XD GT Hoàng Minh thực hiện, quá trình triển khai công tác đấu thầu của một số chủ đầu tư cấp xã tại tỉnh Lâm Đồng còn bộc lộ những điểm "nghẽn" đáng chú ý trong khâu công khai, minh bạch thông tin.

Qua kỹ thuật rà soát và đối chiếu chéo giữa ngày ký ban hành trên các Quyết định phê duyệt gốc (bản PDF) với ngày, giờ được Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận trạng thái công khai, có ít nhất 3/7 gói thầu được kiểm tra cho thấy tình trạng chậm công bố kết quả với độ trễ kéo dài bất thường.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Dự án Trường THPT Phan Thành Tài: Lộn xộn công trường, vắng bóng thiết bị chuyên dụng? [Kỳ 1]

Dự án Trường THPT Phan Thành Tài quy mô trăm tỷ tại Đà Nẵng lộ hàng loạt bất cập ngay từ những ngày đầu thi công, vắng bóng thiết bị chuyên dụng, nguy cơ mất an toàn lao động.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, dự án đầu tư xây dựng Trường THPT Phan Thành Tài (tọa lạc tại địa bàn phường Hòa Xuân, Đà Nẵng) là một trong những công trình giáo dục công ích trọng điểm có quy mô lớn, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước của thành phố Đà Nẵng. Công trình được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để tình trạng cơ sở vật chất cũ đã xuống cấp, khắc phục hiện tượng ngập lụt vào mùa mưa bão, đồng thời bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất dạy và học đạt tiêu chuẩn chất lượng cao cho học sinh trên địa bàn.

Dự án do Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm đơn vị quản lý dự án, triển khai thực hiện trong giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2027 với tổng mức đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt là 118.038.766.000 đồng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới