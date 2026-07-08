Trách nhiệm người đứng đầu trong việc tối ưu hóa ngân sách đấu thầu tại Lâm Đồng [Kỳ 3]

Hiện tượng chỉ định thầu hàng loạt dự án xây lắp cho Công ty TNHH XD GT Hoàng Minh với mức tiết kiệm ngân sách dưới 1% đòi hỏi phải đánh giá lại trách nhiệm giải trình của các chủ đầu tư, nhằm bảo đảm nguồn vốn nhà nước được sử dụng hiệu quả.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, từ những số liệu thực tế được bóc tách qua chuỗi dự án cơ sở hạ tầng cấp xã tại tỉnh Lâm Đồng, bức tranh quản lý vốn đầu tư công đang phát đi những tín hiệu cần sớm được nhìn nhận và thay đổi. Việc Công ty TNHH XD GT Hoàng Minh thực hiện 14 dự án độc lập với tổng giá trị hơn 9,9 tỷ đồng hoàn toàn bằng hình thức chỉ định thầu, đi kèm tỷ lệ tiết kiệm ngân sách quanh quẩn từ 0,49% đến 1,1%, không đơn thuần chỉ là câu chuyện về kết quả trúng thầu của một doanh nghiệp. Quan trọng hơn, những con số này phản ánh trực tiếp lăng kính trách nhiệm, năng lực thẩm định và vai trò "gác cổng" của người đứng đầu các cơ quan quản lý nhà nước tại cơ sở đối với tiền thuế của nhân dân.

Cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu

Bất kỳ một gói thầu nào sử dụng vốn ngân sách nhà nước, cá nhân đặt bút ký quyết định phê duyệt cuối cùng phải là người chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính minh bạch, công bằng và đặc biệt là hiệu quả kinh tế của dự án. Tại các gói thầu có dấu hiệu chậm trễ công bố thông tin nhiều ngày và đạt mức tiết kiệm siêu thấp, vai trò và trách nhiệm giải trình của những người đứng đầu như ông Nguyễn Văn Hùng (Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Hà Lâm Hà), ông Đinh Mạnh Toàn (Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Phúc Thọ Lâm Hà)... cần được xem xét một cách thấu đáo dưới góc độ quản lý nhà nước.

Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu đã chỉ đạo rất quyết liệt và rõ ràng: Nghiêm cấm mọi hành vi thiếu cơ sở khoa học nhằm áp dụng hình thức chỉ định thầu, đồng thời yêu cầu hạn chế tối đa việc tạo ra môi trường lựa chọn nhà thầu không có sự cạnh tranh, mà ở đó chỉ có một nhà thầu duy nhất tham gia.

Đặc biệt, trong bối cảnh hành chính quốc gia mới áp dụng từ ngày 01/07/2025, hệ thống chính quyền đã được tinh gọn, toàn quốc chỉ còn 34 tỉnh/thành phố với cơ cấu quản lý 2 cấp (Cấp Tỉnh và Cấp Xã). Sự thay đổi mang tính vĩ mô này, đi kèm với các biến chuyển lớn đồng nghĩa với việc nguồn lực, dự án và thẩm quyền tài chính được phân bổ mạnh mẽ, trực tiếp hơn về cấp xã.

Sự phân quyền này đòi hỏi năng lực thẩm định hồ sơ, đánh giá thiết bị máy móc, năng lực nhân sự và sức khỏe tài chính nhà thầu của các chủ đầu tư cấp xã phải được nâng tầm tương xứng. Trách nhiệm quản lý vốn nhà nước không thể phó mặc hoàn toàn cho các đơn vị tư vấn lập hồ sơ hay tư vấn thẩm định giá.

Thượng tôn kỷ cương, ngăn ngừa nguy cơ lãng phí

Bình luận sâu hơn về vấn đề tối ưu hóa ngân sách và trách nhiệm cá nhân, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) đánh giá sắc bén: "Dữ liệu thống kê từ hồ sơ cho thấy 100% các gói thầu xây lắp được khảo sát chi tiết của nhà thầu này, điển hình như Gói thầu số 01 tại xã Phú Sơn Lâm Hà chỉ đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,53% hay cụm Gói thầu số 03 tại xã Phúc Thọ Lâm Hà chỉ tiết kiệm dao động từ 1% đến 1,1%, đều ở mức rất thấp và mang tính hình thức.

Đối chiếu với quy định, mức tiết kiệm tối thiểu 5% theo tinh thần Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP được áp dụng bắt buộc đối với trường hợp chỉ định thầu xây lắp cho gói thầu có quy mô, tính chất tương tự quy định tại điểm e khoản 2 Điều 78. Tuy nhiên, đối với các trường hợp chỉ định thầu thông thường khác (như các gói thầu xây lắp thuộc dự án dưới hạn mức 2 tỷ đồng theo khoản 4 Điều 78), Công văn số 5557/BTC-QLĐT cũng yêu cầu rõ chủ đầu tư phải chủ động thương thảo mức tiết kiệm phù hợp với điều kiện thị trường và địa bàn, bảo đảm tính hiệu quả kinh tế.

Việc hàng loạt gói thầu xây lắp của doanh nghiệp đều chỉ đạt tỷ lệ tiết kiệm dưới 1,1% cho thấy một 'khe hở' lớn về hiệu quả tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương. Theo tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm toàn diện về công tác đấu thầu trong phạm vi phụ trách, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả thực hiện, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đấu thầu kém hiệu quả hay cơ chế khép kín, 'xin - cho'. Các cơ quan chức năng cần thiết lập cơ chế kiểm tra chéo, đánh giá năng lực thực tế của nhà thầu và tính xác thực của đơn giá dự toán nhằm bảo đảm bảo vệ tối đa lợi ích của ngân sách nhà nước và nguồn đóng góp của nhân dân".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.