TP HCM: Gói thầu cải tạo hàng rào công viên Bình Phú tiết kiệm 7,76%

Tiết kiệm ngân sách ấn tượng nhưng vắng bóng cạnh tranh
Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 05/5/2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Phường Bình Phú đã ban hành Quyết định số 246/QĐ-BQLDA phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án cải tạo hàng rào công viên Bình Phú. Nguồn vốn thực hiện được trích từ nguồn dự phòng ngân sách của địa phương.
Đến ngày 15/5/2026, thông qua Quyết định số 286/QĐ-BQLDA do Phó Giám đốc Nguyễn Phước Hùng ký, hồ sơ mời thầu (E-HSMT) chính thức được phê duyệt, mở đường cho việc phát hành thông báo mời thầu (Mã TBMT: IB2600205330) rộng rãi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Gói thầu thi công xây dựng này có giá dự toán là 1.104.339.506 đồng, áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.
Đến thời điểm đóng thầu vào lúc 09:00 phút ngày 25/05/2026, dữ liệu từ biên bản mở thầu ghi nhận một thực tế đáng lưu tâm khi chỉ có duy nhất Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Sự kiện An Phát nộp hồ sơ dự thầu. Với tư cách là nhà thầu độc lập, doanh nghiệp này đã thuận lợi vượt qua các bước đánh giá về năng lực, kỹ thuật và tài chính. Ngày 05/06/2026, Quyết định số 336/QĐ-BQLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đã công bố Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Sự kiện An Phát là đơn vị trúng thầu với giá là 1.018.570.586 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng theo hình thức trọn gói là 90 ngày.
Nhìn vào những con số tài chính, gói thầu này mang lại một điểm sáng đáng ghi nhận trong công tác quản lý vốn đầu tư công tại cơ sở. Mức chênh lệch giữa giá dự toán gói thầu và giá trúng thầu là 85.768.920 đồng. Điều này đồng nghĩa với việc tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước đạt xấp xỉ 7,76%.
Hồ sơ năng lực của Công ty An Phát
Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Sự kiện An Phát (MSDN: vn0310522694), có địa chỉ tại số 103/4A Lý Chiêu Hoàng, Phường Bình Phú, TP HCM, được thành lập năm 2010 và tham gia mạng đấu thầu quốc gia năm 2017, do bà Lê Thị Kim Nga làm đại diện pháp luật.
Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến tháng 06/2026 nhà thầu đã tham gia khoảng 92 gói thầu, trong đó trúng 81 gói, trượt 9 gói, 2 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 64.594.248.659 đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 64.085.183.659 đồng, tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh: 509.065.000 đồng.
Góc nhìn từ chuyên gia
Nhìn nhận sự việc dưới lăng kính chuyên môn, bức tranh đấu thầu tại gói thầu thi công xây dựng hàng rào công viên Bình Phú mang lại nhiều giá trị nghiên cứu. Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ hiện tượng đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ có một nhà thầu tham gia phản ánh một khía cạnh đáng suy ngẫm về tính cạnh tranh thực chất. Mặc dù tỷ lệ tiết kiệm đạt xấp xỉ 7,76% là một điểm sáng đáng biểu dương của Chủ đầu tư, nhưng việc hoàn toàn vắng bóng các đối thủ cạnh tranh trong một thị trường năng động và nhiều doanh nghiệp xây lắp như TP HCM đặt ra câu hỏi về các điều kiện kỹ thuật của hồ sơ mời thầu.
Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ nguyên tắc cốt lõi của hoạt động đấu thầu là tạo ra một môi trường cạnh tranh, công bằng và minh bạch. Khi một gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi nhưng kết quả lại chỉ có duy nhất một ứng viên nộp hồ sơ, mục tiêu cạnh tranh nhằm lựa chọn ra giải pháp tối ưu nhất về kỹ thuật và tài chính chưa đạt được hiệu suất cao nhất như kỳ vọng của các cơ quan quản lý nhà nước. Công tác khảo sát thị trường và thiết lập tiêu chí đánh giá cần được Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn thực hiện cẩn trọng, mang tính phổ quát cao hơn. Việc thu hút từ hai nhà thầu trở lên tham gia không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công mà còn tạo ra sự cọ xát năng lực thực sự, nâng cao chất lượng công trình khi đi vào khai thác sử dụng. Việc một doanh nghiệp liên tục trúng thầu và thường xuyên là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ tại một địa bàn đòi hỏi Chủ đầu tư phải có sự nhìn nhận lại về phương pháp tiếp cận thị trường và cách thức xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu để không vô tình tạo ra các rào cản cản trở sự tham gia của các nhà thầu khác.
QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU
Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng.
Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn).
Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn:
- Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.
- Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu.
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp