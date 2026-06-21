Toyota tiếp tục khẳng định vị thế khó lung lay trên thị trường Việt Nam với

Toyota tung ưu đãi 100% phí trước bạ cho Veloz Cross, Avanza Premio và 50% cho Vios, Yaris Cross, mở ra cơ hội sở hữu xe với chi phí lý tưởng cho khách hàng.

Kết thúc tháng 5/2026, Toyota Việt Nam (TMV) công bố doanh số bán hàng 5.994 xe (bao gồm xe Lexus). Cụ thể, doanh số toàn quốc của các mẫu xe Toyota đạt 5.653 xe, nâng tổng doanh số tích lũy năm 2026 lên 28.916 xe – tăng trưởng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, Yaris Cross vươn lên dẫn đầu doanh số của TMV với 1.430 xe bán ra. Xếp thứ hai là Veloz Cross đạt 797 xe và đến các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Corolla Cross, Innova Cross, Hilux và Vios với doanh số tương ứng 774 xe, 733 xe, 648 xe và 626 xe. Doanh số xe Hybrid Electric của TMV cũng ghi nhận mức tăng trưởng với 999 xe bán ra, tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Mỗi mẫu xe đều phát huy thế mạnh riêng ở từng phân khúc, đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh chung của Toyota.

Ưu đãi lệ phí trước bạ và lãi suất cho nhiều dòng xe

Toyota Veloz Cross được hưởng ưu đãi lớn nhất trong tháng 6. Ảnh: TMV

Tháng 6 thường được coi là thời điểm “vàng” để các hãng xe đẩy mạnh kích cầu, khi nhu cầu du lịch hè tăng cao. Hiện nay, không khó để nhận thấy các thương hiệu lớn như Toyota, Ford hay Mitsubishi đều đồng loạt công bố những chương trình hỗ trợ quy mô nhằm gia tăng cơ hội sở hữu xe cho khách hàng.

Anh Minh, một tư vấn bán hàng lâu năm trong mảng ô tô, nhận định: “Việc các hãng xe như Toyota chủ động tung ra gói hỗ trợ lệ phí trước bạ và ưu đãi lãi suất vay, giúp giảm bớt áp lực tài chính ngay tại thời điểm ký hợp đồng và tăng khả năng chốt khách”.

Trong tháng 6, Toyota Việt Nam cùng hệ thống đại lý trên toàn quốc triển khai chương trình khuyến mại áp dụng cho các dòng xe chủ lực. Điểm nhấn đáng chú ý nhất chính là mức hỗ trợ lệ phí trước bạ lên đến 100% dành cho bộ đôi MPV Veloz Cross và Avanza Premio, giúp khách hàng tiết kiệm đến 75 triệu đồng. Người dùng có thể tiết kiệm được từ 10-12% giá trị xe khi mua Veloz Cross hoặc Avanza Premio ở thời điểm này.

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Ưu đãi 100% thuế trước bạ, Avanza Premio trở thành mẫu xe có giá bán dễ tiếp cận bậc nhất phân khúc.

Bên cạnh đó, các dòng xe đang có doanh số tốt khác như Vios và Yaris Cross cũng nhận được mức ưu đãi tới 50% lệ phí trước bạ. Với ưu đãi tiết kiệm tới 27 triệu đồng sẽ giúp Vios củng cố thêm vị thế dẫn đầu phân khúc sedan hạng B. Trong khi đó, Yaris Cross – mẫu SUV đô thị trẻ trung lại trở nên dễ tiếp cận hơn với nhóm khách hàng trẻ tuổi đang tìm kiếm một chiếc xe gầm cao hiện đại khi có thể tiết kiệm tới 37 triệu đồng.

Không dừng lại ở việc giảm giá trực tiếp, Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) còn đưa ra các giải pháp tài chính linh hoạt. Cụ thể, khách hàng mua Veloz Cross và Avanza Premio được áp dụng lãi suất ưu đãi 0%/năm cố định trong 12 tháng đầu. Các mẫu xe khác như Vios, Hilux hay phiên bản xăng của Yaris Cross, Corolla Cross và Innova Cross có mức lãi suất từ 7,49%/năm cố định trong 12 tháng đầu. Riêng các phiên bản Hybrid (HEV) cũng hưởng mức lãi suất chỉ từ 7,49%/năm cố định trong 6 tháng.

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Người trẻ dễ dàng sở hữu Yaris Cross với hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ.

Đặc biệt, chính sách “Vay trả trước 0 đồng” dành cho nhóm khách hàng là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; nhân viên thuộc các doanh nghiệp lớn; nhân viên thuộc đối tác, nhà cung cấp, đại lý của Toyota với mức lãi suất ưu đãi cố định trong 2 năm đầu. Trong bối cảnh lãi suất thị trường có nhiều biến động, sự ổn định từ các gói vay của TFSVN giúp người mua xe trả góp giảm bớt áp lực và chủ động hơn trong kế hoạch tài chính cá nhân.

Veloz Cross: Lựa chọn thực dụng cho gia đình Việt

Trong danh mục sản phẩm của Toyota hiện nay, Veloz Cross vẫn là một trong những cái tên được quan tâm hàng đầu. Mẫu xe này hội tụ đủ các yếu tố mà một gia đình Việt cần: thiết kế hiện đại, không gian rộng rãi và hàm lượng công nghệ an toàn cao.

Một trong những lý do giúp Veloz Cross giữ vững sức hút chính là gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense (TSS). Việc trang bị các tính năng như cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường và đèn chiếu xa tự động… trên một mẫu xe đa dụng cỡ nhỏ đã tạo ra tiêu chuẩn mới trong phân khúc.

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Không gian rộng rãi và linh hoạt cho các mục đích sử dụng trên Veloz Cross.

Anh Quốc Trung (Gia Lâm, Hà Nội), đã dùng Veloz Cross 2 năm, chia sẻ về trải nghiệm thực tế: “Đến nay, tôi vẫn hài lòng vì trong tầm giá này có thể sở hữu một chiếc xe với không gian rộng rãi và có chế độ gập ghế dạng sofa, cực kỳ hữu ích cho những chuyến đi dã ngoại có trẻ nhỏ”.

Động cơ 1.5L kết hợp cùng hộp số CVT giúp xe di chuyển mượt mà trong phố và tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu phân khúc. Hệ thống khung gầm chắc chắn cùng khoảng sáng gầm xe tốt giúp người lái tự tin hơn khi đi qua những cung đường khó hoặc khu vực ngập nước nhẹ vào mùa mưa sắp tới.

Với Toyota, việc duy trì doanh số ổn định đi kèm những hỗ trợ thực tế về lệ phí trước bạ và lãi suất sẽ góp phần đưa Veloz Cross và các mẫu xe của hãng đến gần hơn với người dùng.