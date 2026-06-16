Chủ xe Bắc Ninh: Trong tầm giá, không có lựa chọn nào có thể so được với VF 7

Động cơ có sức mạnh dư dả đi kèm “full ADAS”hiếm có trong tầm giá dưới 1 tỷ đồng,VinFast VF7còn đặc biệt thu hút khách hàng nhờ loạt chính sách “mua xe 0 đồng”.

Động cơ, công nghệ “tiền tỷ” nhưng giá chỉ hơn 700 triệu đồng

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, VinFast VF 7 đạt doanh số 5.412 xe, thể hiện tốc độ tăng trưởng ấn tượng khi là một trong những dòng xe C-SUV bán chạy nhất. Theo nhiều người dùng, sức hút của mẫu xe Việt nằm ở khả năng mang lại giá trị sử dụng cao so với số tiền bỏ ra, giúp VF 7 tạo lợi thế rõ rệt trước nhiều đối thủ cùng phân khúc.

Với mức giá niêm yết dưới 1 tỷ đồng, VF 7 tạo ấn tượng với thiết kế năng động, đậm chất SUV đô thị và thông số động cơ tương đương các dòng xe xăng có giá gấp 3-4 lần.

Ở phiên bản cao nhất (Plus 2 cầu), VF 7 có công suất lên tới 349 mã lực, mômen xoắn 500 Nm, mang lại khả năng tăng tốc nhanh và cảm giác lái khác biệt so với phần lớn xe xăng cùng tầm giá. Để có được sức mạnh “bốc” như VF 7, người dùng xe xăng thường phải tìm đến các dòng xe 3-4 tỷ đồng từ thương hiệu châu Âu như Mercedes-Benz, BMW, Audi...

Thậm chí, bản tiêu chuẩn Eco với công suất động cơ 174 mã lực cũng được đánh giá là thừa cho nhu cầu sử dụng hàng ngày của người dùng Việt.

“Phải thừa nhận VinFast VF 7 có khả năng tăng tốc nhanh và cảm giác lái ấn tượng hơn xe xăng cùng phân khúc. Xe đi cao tốc êm và đầm chắc. Bản Eco đã đáp ứng rất tốt điều kiện đường sá Việt Nam rồi. Theo quan điểm của tôi thì trong tầm giá, không có lựa chọn nào tốt hơn”, anh Nguyễn Thái Hà (Bắc Ninh) chia sẻ về chiếc VF 7 Eco sau nửa năm sử dụng.

Bên cạnh đó, người dùng xe VF 7 cũng hoàn toàn yên tâm cầm lái nhờ hệ thống hỗ trợ lái an toàn nâng cao (ADAS) tích hợp sẵn. Hãng xe Việt đã “ưu ái” dành cho chiếc C-SUV đầy đủ các tính năng từ giám sát hành trình thích ứng, kiểm soát đi giữa làn, hỗ trợ tự động chuyển làn, phanh tự động khẩn cấp (bản Plus)... hữu ích cả trong điều kiện di chuyển đô thị và trên cao tốc.

Từng một lần ngồi sau vô-lăng VF 7 vượt bão trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, host kênh “Đông ngủ 8 tiếng” đánh giá cao hiệu quả vận hành của ADAS trên xe. “Hệ thống vẫn kiểm soát tốt ngay cả khi tôi gần như không nhìn thấy gì, duy trì tốt khoảng cách với xe phía trước, giữ ổn định và thậm chí thực hiện chuyển làn rất mượt ở tốc độ 90 km/h”, anh kể lại trải nghiệm khó quên.

Đáng chú ý, nhờ các chương trình hỗ trợ hiện hành từ VinFast, người dùng có thể sở hữu một chiếc SUV điện với thiết kế, hiệu năng và công nghệ vượt trội phân khúc mà không phải bỏ ra chi phí quá lớn ngay từ đầu.

Theo đó, trong năm 2026, khách hàng có thể lựa chọn phương án mua xe trả góp với 0 đồng trả trước, đi kèm mức lãi suất cố định 7%/năm trong 3 năm đầu. Đây là chính sách hiếm có trên thị trường, giúp người dùng dễ dàng tính toán chi phí tài chính trong dài hạn và không chịu áp lực lãi suất thả nổi.

Với khách hàng chọn ưu đãi trực tiếp, VinFast cũng đưa ra lựa chọn mức hỗ trợ 6% giá xe từ chính sách “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, thêm 2% từ chương trình “Mùa hè rực rỡ - Vinfascination” nếu “chốt đơn” từ nay tới 30/6. Cộng dồn “bộ đôi ưu đãi”, mức giá lăn bánh VF 7 chỉ còn từ 730 triệu đồng (bản Eco).

Bài toán kinh tế gây choáng

Ở góc độ sử dụng lâu dài, lợi thế của VF 7 càng trở nên rõ rệt khi so với xe xăng, đặc biệt trong bối cảnh giá nhiên liệu liên tục biến động những tháng qua.

Điểm đáng chú ý nhất là chính sách sạc pin miễn phí lên tới gần 3 năm (áp dụng tới 10/2/2029 cho khách hàng mua từ 10/2/2026). Anh Nguyễn Thanh Tùng (Bắc Ninh), một giáo viên dạy lái xe cho biết trước đây anh tốn khoảng 7–8 triệu đồng tiền xăng mỗi tháng do di chuyển liên tục. Sau khi chuyển sang xe điện, chi phí nhiên liệu gần như bằng “0”.

Trên thực tế, ngay cả ngoài thời gian ưu đãi, tính trên giá điện hiện hành, chi phí để sạc đầy VF 7 chỉ vào khoảng 200.000 đồng cho quãng đường hơn 400 km. Cùng quãng đường tương đương, một chiếc C-SUV xăng sẽ tiêu tốn khoảng 600.000-700.000 đồng, gấp 3 lần xe điện.

Chi phí bảo dưỡng cũng là khoản tạo ra khác biệt đáng kể giữa xe điện và xe xăng trong quá trình sử dụng lâu dài. Theo anh Tùng, chiếc xe xăng trước đây của anh phải bảo dưỡng định kỳ mỗi 5.000 km với chi phí gần 1 triệu đồng/lần. Ở các mốc bảo dưỡng lớn như 20.000 km hay 40.000 km, số tiền có thể lên tới 6-7 triệu đồng.

Trong khi đó, xe điện chỉ cần bảo dưỡng sau mỗi 15.000 km (trước đây là 12.000 km), với chi phí khoảng 600.000 đồng/lần. Ngay cả ở các mốc vận hành cao hơn, chi phí cũng không tăng nhiều do nhiều hạng mục hao mòn chưa cần thay thế.

Tổng hòa các yếu tố từ giá mua xe đến chi phí vận hành, VinFast VF 7 đang cho thấy lợi thế rõ rệt trong bài toán kinh tế so với xe xăng, trong khi vẫn mang tới trải nghiệm vận hành, công nghệ và tiện nghi vượt trội. Đặc biệt, trong tháng 6/2026, loạt ưu đãi từ VinFast giúp VF 7 mở rộng khả năng tiếp cận tới nhiều nhóm khách hàng hơn, từ gia đình mua xe lần đầu tới người “lên đời” từ xe xăng.