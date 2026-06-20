Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] Xóa thư mục ẩn trên Android, người dùng bất ngờ lấy lại 12GB bộ nhớ

Số hóa - Xe

[GALLERY] Xóa thư mục ẩn trên Android, người dùng bất ngờ lấy lại 12GB bộ nhớ

Một thư mục ẩn trên điện thoại Android có thể âm thầm chiếm hàng chục GB bộ nhớ. Chỉ với vài thao tác đơn giản, người dùng đã giải phóng tới 12GB dung lượng.

Thiên Trang (TH)
Nhiều người dùng Android thường xuyên dọn dẹp thùng rác trong ứng dụng Bộ sưu tập hoặc Trình quản lý tệp nhưng vẫn không hiểu vì sao bộ nhớ điện thoại liên tục đầy lên theo thời gian. (Ảnh: MUO)
Nhiều người dùng Android thường xuyên dọn dẹp thùng rác trong ứng dụng Bộ sưu tập hoặc Trình quản lý tệp nhưng vẫn không hiểu vì sao bộ nhớ điện thoại liên tục đầy lên theo thời gian. (Ảnh: MUO)
Theo chia sẻ của cây bút công nghệ Rob LeFebvre từ MakeUseOf, nguyên nhân đến từ một thư mục ẩn chứa các bản sao lưu trước khi chỉnh sửa ảnh và video, tồn tại âm thầm trên thiết bị mà hầu hết người dùng không hề hay biết.
Theo chia sẻ của cây bút công nghệ Rob LeFebvre từ MakeUseOf, nguyên nhân đến từ một thư mục ẩn chứa các bản sao lưu trước khi chỉnh sửa ảnh và video, tồn tại âm thầm trên thiết bị mà hầu hết người dùng không hề hay biết.
Đối với các thiết bị Samsung Galaxy, mỗi lần người dùng chỉnh sửa ảnh hoặc video rồi chọn tùy chọn “Lưu” thay vì “Lưu bản sao”, ứng dụng Bộ sưu tập vẫn tự động giữ lại tệp gốc nhằm phục vụ tính năng hoàn tác chỉnh sửa trong tương lai.
Đối với các thiết bị Samsung Galaxy, mỗi lần người dùng chỉnh sửa ảnh hoặc video rồi chọn tùy chọn “Lưu” thay vì “Lưu bản sao”, ứng dụng Bộ sưu tập vẫn tự động giữ lại tệp gốc nhằm phục vụ tính năng hoàn tác chỉnh sửa trong tương lai.
Mặc dù đây là một tính năng hữu ích giúp khôi phục nội dung ban đầu sau nhiều tuần hoặc nhiều tháng, nhưng các bản sao lưu này lại không có thời hạn tự động xóa giống như thư mục rác thông thường, khiến dung lượng lưu trữ ngày càng bị bào mòn. (Ảnh: MUO)
Mặc dù đây là một tính năng hữu ích giúp khôi phục nội dung ban đầu sau nhiều tuần hoặc nhiều tháng, nhưng các bản sao lưu này lại không có thời hạn tự động xóa giống như thư mục rác thông thường, khiến dung lượng lưu trữ ngày càng bị bào mòn. (Ảnh: MUO)
Đặc biệt với những người thường xuyên chỉnh sửa video độ phân giải cao, chỉ một thao tác cắt ngắn video 4K cũng có thể tạo thêm một bản sao dung lượng hàng trăm MB, khiến bộ nhớ tiêu tốn gấp đôi mà người dùng không nhận ra.
Đặc biệt với những người thường xuyên chỉnh sửa video độ phân giải cao, chỉ một thao tác cắt ngắn video 4K cũng có thể tạo thêm một bản sao dung lượng hàng trăm MB, khiến bộ nhớ tiêu tốn gấp đôi mà người dùng không nhận ra.
Khi kiểm tra mục “Tệp khác” (Other files) trong phần quản lý lưu trữ của Android, Rob phát hiện gần 12GB bộ nhớ trên chiếc Galaxy của mình đang bị chiếm dụng bởi các bản sao lưu trước chỉnh sửa được lưu giữ suốt nhiều năm sử dụng. (Ảnh: MUO)
Khi kiểm tra mục “Tệp khác” (Other files) trong phần quản lý lưu trữ của Android, Rob phát hiện gần 12GB bộ nhớ trên chiếc Galaxy của mình đang bị chiếm dụng bởi các bản sao lưu trước chỉnh sửa được lưu giữ suốt nhiều năm sử dụng. (Ảnh: MUO)
Việc dọn dẹp khá đơn giản khi người dùng chỉ cần truy cập phần lưu trữ, tìm đến mục chứa các bản sao lưu chỉnh sửa, chọn toàn bộ tệp và xóa, đồng thời lưu ý rằng các dữ liệu này sẽ bị xóa vĩnh viễn chứ không được chuyển vào thùng rác. (Ảnh: MUO)
Việc dọn dẹp khá đơn giản khi người dùng chỉ cần truy cập phần lưu trữ, tìm đến mục chứa các bản sao lưu chỉnh sửa, chọn toàn bộ tệp và xóa, đồng thời lưu ý rằng các dữ liệu này sẽ bị xóa vĩnh viễn chứ không được chuyển vào thùng rác. (Ảnh: MUO)
Ngoài thư mục ẩn nói trên, điện thoại Android còn có thể tích tụ nhiều dữ liệu không cần thiết như bộ nhớ đệm, tệp APK còn sót lại, tệp tải xuống lỗi, dữ liệu ngoại tuyến và các thư mục dư thừa từ ứng dụng đã gỡ cài đặt, vì vậy việc sử dụng công cụ dọn dẹp như Files by Google định kỳ vài tháng một lần sẽ giúp tối ưu dung lượng và duy trì hiệu suất thiết bị tốt hơn.
Ngoài thư mục ẩn nói trên, điện thoại Android còn có thể tích tụ nhiều dữ liệu không cần thiết như bộ nhớ đệm, tệp APK còn sót lại, tệp tải xuống lỗi, dữ liệu ngoại tuyến và các thư mục dư thừa từ ứng dụng đã gỡ cài đặt, vì vậy việc sử dụng công cụ dọn dẹp như Files by Google định kỳ vài tháng một lần sẽ giúp tối ưu dung lượng và duy trì hiệu suất thiết bị tốt hơn.
Mời quý độc giả xem thêm video: 'Sứa ma' nước ngọt: Ngủ quên dưới đáy hồ, thức dậy là kỳ quan hiếm gặp.
Thiên Trang (TH)
#Android #dọn dẹp #bộ nhớ #tư mục ẩn #xóa file #bản sao lưu

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT