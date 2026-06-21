Agribank chuyển đổi số gắn với ESG: Từ các Kiosk thông minh đến khát vọng “số hóa” vùng biên

Từ việc triển khai mô hình Agribank Digital (Kiosk ngân hàng số) đến việc tài trợ Mô hình Kiosk thông minh và Hệ thống xác thực, cấp bản sao số, tài liệu điện tử (gọi tắt là Kiosk hành chính công), Agribank không chỉ cung ứng dịch vụ số trong tài chính ngân hàng mà còn góp phần tích cực cùng chính quyền số hóa hành chính công, đưa công nghệ “chạm” đến những vùng biên viễn xa xôi nhất.

Trong bối cảnh toàn cầu đang hướng tới phát triển bền vững, ESG đã trở thành “thước đo” giá trị của các doanh nghiệp. Với Agribank, chuyển đổi số và ESG không còn là những khái niệm xa lạ và đang hiện hữu trong từng sản phẩm, dịch vụ. Và chiến lược chuyển đổi số của ngân hàng còn được xác định là “đòn bẩy” để thực hiện mục tiêu ESG, trong đó ưu tiên hàng đầu là thúc đẩy tài chính toàn diện. Việc quyết liệt thực thi chuyển đổi số giúp Agribank giảm thiểu tối đa thủ tục giấy tờ (vừa tiết kiệm tài nguyên môi trường, vừa tối ưu quản trị), đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho người dân ở khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa, vùng biên viễn xa xôi - nơi từng là mảnh đất màu mỡ đối với hoạt động “tín dụng đen”.

Từ “điểm chạm” Kiosk thông minh...

Mô hình Agribank Digital (Kiosk ngân hàng số) được triển khai từ năm 2022 chính là minh chứng rõ nét nhất cho quyết tâm chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và tinh thần “quyết liệt thực thi” của Agribank đối với Chương trình “Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Chính phủ. Agribank Digital như một “phòng giao dịch thu nhỏ” hoạt động 24/7, tự động hóa toàn bộ các giao dịch, cho phép khách hàng tự thực hiện các dịch vụ như: mở tài khoản bằng eKYC (khuôn mặt/vân tay), phát hành thẻ, đăng ký vay vốn, chuyển tiền.... Sự xuất hiện của mô hình này đã thay đổi hoàn toàn tư duy giao dịch của người dân, giúp họ tiếp cận công nghệ cao một cách đơn giản, an toàn và bảo mật nhất. Agribank Digital hiện nay đã phủ sóng ở nhiều địa phương trên khắp cả nước: Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Sơn La, Thanh Hóa, Đồng Nai, Vĩnh Long, Đồng Tháp,….

Agribank Digital đã phủ sóng ở nhiều địa phương trên khắp cả nước.

​

Từ hiệu quả triển khai sản phẩm ứng dụng công nghệ số phục vụ trong hoạt động ngân hàng, Agribank đã mở rộng đưa Kiosk thông minh vào các lĩnh vực gắn bó mật thiết với đời sống xã hội để phục vụ nhân dân, khách hàng ngày càng tốt hơn như: hành chính công, y tế,…. Đến nay, trong lĩnh vực hành chính công, Agribank đã tài trợ 30 Kiosk thông minh và Hệ thống xác thực, cấp bản sao số, tài liệu điện tử tại Hà Nội, Thanh Hóa và Quảng Ninh.

Theo ông Tô Huy Vũ - Chủ tịch HĐTV Agribank, chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện của công nghệ, mà là câu chuyện của cách chúng ta phục vụ người dân và doanh nghiệp. Không phải chúng ta có bao nhiêu nền tảng, mà là người dân được thuận tiện đến đâu. Không phải chúng ta xử lý bao nhiêu hồ sơ, mà là người dân hài lòng đến mức nào. Với nhận thức đó, Agribank luôn xác định chuyển đổi số không chỉ là nhiệm vụ nội tại của một Ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực, mà còn là trách nhiệm đồng hành cùng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương trong xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

... Đến khát vọng “phủ sóng” vùng biên

Nếu Kiosk thông minh là biểu tượng của sự hiện đại tại các đô thị và khu kinh tế, thì hành trình mang công nghệ lên vùng biên giới, hải đảo lại mang đậm giá trị nhân văn và trách nhiệm xã hội của Agribank. Với mạng lưới rộng khắp, Agribank đang nỗ lực đưa các giải pháp tài chính số vượt qua rào cản địa lý. Khát vọng “số hóa” vùng biên của Agribank không chỉ dừng lại ở các con số tăng trưởng, mà là việc đảm bảo không một ai bị bỏ lại phía sau trong nền kinh tế số. Agribank sẽ tiếp tục nghiên cứu mở rộng mô hình theo hướng tích hợp dịch vụ công với sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, gia tăng tiện ích cho khách hàng, biến Kiosk hành chính công trở thành “trạm dịch vụ số” đa năng, phục vụ toàn diện nhu cầu của người dân trong thời gian tới.

Các Kiosk hành chính công được định hướng trở thành “trạm dịch vụ số” đa năng, phục vụ toàn diện nhu cầu của người dân trong thời gian tới.

Bằng việc đưa các mô hình ngân hàng số tự động (Agribank Digital) và mô hình Kiosk hành chính công đến các địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa (đặc biệt là ở các đặc khu kinh tế như Quảng Ninh), phục vụ 24/7, Agribank sẽ giúp khách hàng, người dân, các chiến sĩ nơi biên cương tiết kiệm thời gian, công sức di chuyển vất vả trên những cung đường đèo núi khó khăn từ điểm phục vụ hành chính công đến phòng giao dịch để hoàn thiện hồ sơ vay vốn. Từ những bước chân bền bỉ nơi vùng cao, vùng sâu vùng xa biên giới, hải đảo đến những mô hình Kiosk thông minh mang đậm dấu ấn của công nghệ góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện, Agribank đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành ngân hàng số hàng đầu, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của quốc gia, thể hiện vị thế, hành động thiết thực của một ngân hàng vì cộng đồng.

​