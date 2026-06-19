VEC hợp tác chiến lược với các đối tác hàng đầu, thúc đẩy chuỗi sự kiện

Theo các thỏa thuận hợp tác, VEC và đối tác sẽ phối hợp phát triển, đồng tổ chức và mở rộng các triển lãm chuyên ngành, hội chợ thương mại, hội nghị và sự kiện quốc tế tại Việt Nam; đồng thời nghiên cứu xây dựng các thương hiệu triển lãm mới và thúc đẩy đưa các chuỗi sự kiện toàn cầu đến tổ chức thường xuyên tại hệ thống cơ sở hạ tầng của VEC.

VEC ký hợp tác chiến lược với Informa Markets - một trong những đơn vị tổ chức sự kiện B2B và triển lãm thương mại hàng đầu thế giới

Trong đó, việc hợp tác với Informa Markets, NC Network, Exporum, Chaoyu Expo và Vinexad là cơ sở để VEC tiếp cận mạng lưới các nhà tổ chức triển lãm hàng đầu thế giới, mở rộng khả năng thu hút các triển lãm B2B quy mô lớn, gia tăng lưu lượng khách thương mại quốc tế và nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng. Các bên cũng sẽ nghiên cứu các mô hình hợp tác sâu hơn trong việc đồng phát triển và sở hữu các thương hiệu triển lãm có tiềm năng tăng trưởng tại Việt Nam, đồng thời xuất khẩu các thương hiệu hội chợ, triển lãm và sự kiện của Việt Nam ra thế giới.

Đối tác NC Network là đơn vị đóng vai trò cầu nối giao thương B2B vững chắc giữa các doanh nghiệp chế tạo của Việt Nam, Nhật Bản và khu vực ASEAN

Với Hiệp hội Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VECA), VEC kỳ vọng sẽ thiết lập mối quan hệ bền chặt với cộng đồng doanh nghiệp đa quốc gia trong lĩnh vực triển lãm, đồng thời mở rộng cánh cửa xúc tiến thương mại song phương, thu hút các phái đoàn doanh nghiệp quốc tế cấp cao đến giao thương trực tiếp tại Việt Nam.

Thông qua thông điệp chủ đạo "Hợp tác chiến lược - Thiết lập chuẩn mực - Dẫn dắt tương lai", lễ ký kết đánh dấu bước dịch chuyển mang tính lịch sử và định hình vị thế chiến lược của VEC, hướng tới mục tiêu đồng sở hữu và phát triển các thương hiệu triển lãm, hội nghị thế hệ mới mang tầm cỡ quốc tế. Hệ sinh thái đối tác chiến lược không chỉ giúp VEC mở rộng năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế mà còn từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của ngành triển lãm và sự kiện, từ vận hành hạ tầng đến đồng kiến tạo các sản phẩm triển lãm có giá trị gia tăng cao. Bên cạnh đó, các đối tác cũng có thêm cơ hội phát triển hoạt động kinh doanh tại Việt Nam - một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất khu vực Đông Nam Á, khai thác lợi thế từ tổ hợp triển lãm quy mô lớn và hiện đại của VEC.

Phát biểu tại sự kiện, bà Phạm Thị Hiền - Phó Tổng giám đốc Kinh doanh và Marketing, Trung tâm Triển lãm Việt Nam cho biết: “Trong chiến lược phát triển thị trường, VEC xác định vai trò của mình không dừng lại ở một địa điểm cho thuê không gian tổ chức sự kiện, mà còn là một đối tác chiến lược, đồng hành mạnh mẽ cùng các nhà tổ chức, các doanh nghiệp và hiệp hội để thúc đẩy đầu tư, nâng tầm quy mô và vị thế của các triển lãm chuyên ngành. Chúng tôi kỳ vọng sự hợp tác chiến lược ngày hôm nay sẽ kích hoạt đà phát triển, chủ động đưa thêm nhiều siêu triển lãm và các chương trình kết nối giao thương chất lượng cao về với thị trường Việt Nam, hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến mới, một trung tâm kết nối chiến lược của cả khu vực”.

Sự kiện ký kết diễn ra trong bối cảnh ngành triển lãm, sự kiện và quảng cáo Việt Nam đang đứng trước yêu cầu cấp thiết về tái cấu trúc, nâng cao năng lực cạnh tranh và chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới kiến tạo kỷ nguyên mới cho nền công nghiệp văn hóa và kinh tế trải nghiệm quốc gia.

Với Hiệp hội Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VECA), VEC kỳ vọng sẽ thiết lập mối quan hệ bền chặt với cộng đồng doanh nghiệp đa quốc gia trong lĩnh vực triển lãm

Trong thời gian tới, VEC sẽ tiếp tục ký kết hợp tác chiến lược với các đối tác hàng đầu Việt Nam và quốc tế, kích hoạt hàng loạt siêu sự kiện tầm vóc, khẳng định vai trò trung tâm kết nối thương mại, văn hóa và sự kiện quy mô quốc gia, góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong những điểm đến triển lãm và sự kiện hàng đầu khu vực châu Á.

Về Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC): là tổ hợp triển lãm Top 1 Đông Nam Á với tổng diện tích hơn 90 ha. Là điểm đến của những sự kiện tầm cỡ quốc gia – quốc tế, VEC theo đuổi sứ mệnh “Đưa Việt Nam ra thế giới và mang thế giới về Việt Nam” – trở thành cửa ngõ giao thoa nơi tinh hoa toàn cầu hội tụ và bản sắc Việt Nam lan tỏa năm châu; góp phần thúc đẩy các ngành kinh tế mũi nhọn; khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Về Informa Markets: Là một trong những đơn vị tổ chức sự kiện B2B và triển lãm thương mại lớn nhất toàn cầu. Trực thuộc tập đoàn Informa của Anh Quốc, công ty chuyên kết nối chuỗi cung ứng ở hàng chục thị trường chuyên biệt thông qua các sự kiện trực tiếp và dịch vụ dữ liệu. Tại Việt Nam, Informa khẳng định vị thế bằng việc sở hữu các chuỗi sự kiện bao phủ hầu hết các ngành công nghiệp cốt lõi. Nổi bật trong số đó là MTA Vietnam - triển lãm quốc tế hàng đầu về máy công cụ và cơ khí chính xác; Food & Hotel Vietnam (FHV) phục vụ ngành cung ứng nhà hàng, khách sạn; Vietwater chuyên về ngành cấp thoát nước; và ProPak Vietnam tập trung vào công nghệ đóng gói, bao bì. (Nguồn: https://events.informamarkets.com/en/event-listing.html)

NC Network: NC Network xuất phát từ Nhật Bản và tập trung vào việc kết nối mạng lưới các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp. Tại thị trường trong nước, NC Network Việt Nam đóng vai trò là cầu nối giao thương B2B vững chắc giữa các doanh nghiệp chế tạo của Việt Nam, Nhật Bản và khu vực ASEAN. Dấu ấn lớn nhất của đơn vị này chính là việc tổ chức FBC ASEAN (Factory Network Business Conference), một sự kiện độc quyền kết nối trực tiếp các nhà máy chế tạo, cơ khí và linh kiện nhằm tìm kiếm đối tác cung ứng từ cả hai phía thượng nguồn và hạ nguồn. (Nguồn: vn.emidas.com/en/nc-net).

Exporum: Được thành lập vào năm 2003, Exporum là một công ty chuyên nghiệp hàng đầu đến từ Hàn Quốc trong lĩnh vực lập kế hoạch và tổ chức triển lãm quốc tế. Kể từ khi mở chi nhánh tại Việt Nam vào năm 2018, Exporum đã mang đến các không gian triển lãm mang đậm phong cách sống hiện đại và xu hướng công nghệ tương lai. Đơn vị này được biết đến rộng rãi nhất thông qua chuỗi sự kiện Cafe Show (bao gồm cả Cafe Show Seoul và Cafe Show Vietnam), sân chơi chuyên ngành lớn nhất châu Á quy tụ toàn bộ chuỗi giá trị từ vùng nguyên liệu đến máy móc pha chế. Bên cạnh đó, Exporum cũng là đơn vị tổ chức Smart City Asia, triển lãm chuyên sâu về đô thị thông minh và hạ tầng số. (Link nguồn: exporum.com).

Vinexad: Là một doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công Thương và được thành lập từ năm 1975, Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại (Vinexad) được xem là cánh chim đầu đàn của ngành triển lãm Việt Nam. Với bề dày lịch sử, Vinexad sở hữu những thương hiệu sự kiện mang tính biểu tượng quốc gia, tiêu biểu nhất là Vietnam Expo (Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam). Được tổ chức thường niên từ năm 1991, đây là sự kiện xúc tiến thương mại đa ngành có quy mô và tầm ảnh hưởng lớn nhất cả nước. Ngoài ra, Vinexad còn đứng sau các sự kiện trọng điểm khác như triển lãm y dược Vietnam Medipharm Expo, hay đồng tổ chức triển lãm công nghiệp dệt may VTG. (Link nguồn: vinexad.com.vn)

Chaoyu Expo: Guangdong Chaoyu Exhibition Co., Ltd. (Chaoyu Expo) là nhà tổ chức hội chợ có quy mô lớn tại Quảng Đông, Trung Quốc. Thế mạnh của họ là tổ chức các sự kiện B2B quốc tế, đưa các chuỗi cung ứng sản xuất khổng lồ về hàng tiêu dùng và điện tử từ Trung Quốc tiếp cận trực tiếp với thị trường Đông Nam Á. Tại Việt Nam, thương hiệu của Chaoyu Expo gắn liền với các IP show nổi bật như IEAE (Triển lãm Quốc tế Đồ điện tử & Thiết bị thông minh), IBTE (Triển lãm Quốc tế Đồ chơi và Sản phẩm mẹ & bé), cùng với IGHE (Triển lãm Quốc tế Quà tặng & Đồ gia dụng). (Nguồn: chaoyuexpo.com).

Hiệp hội Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VECA): Khác với các doanh nghiệp kể trên, Hiệp hội Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VECA) mang tính chất của một tổ chức đại diện cho các cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực MICE, quảng cáo và sự kiện tại Việt Nam. Vai trò cốt lõi của họ là đứng ra bảo trợ danh dự cho các sự kiện trọng điểm của chính các hội viên trực thuộc (như các triển lãm lớn của Vinexad, Informa...). Đồng thời, VECA cũng là đơn vị trực tiếp chủ trì các kỳ hội nghị, hội thảo toàn quốc về xu hướng ngành và chiến lược phát triển không gian sự kiện nhằm định hướng chung cho toàn thị trường. (Nguồn: www.veca.vn)>