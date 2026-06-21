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[SPOTLIGHT] Từ Net Zero đến Việt Nam Xanh: Tái định hình nền kinh tế

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[SPOTLIGHT] Từ Net Zero đến Việt Nam Xanh: Tái định hình nền kinh tế

Việt Nam chuyển đổi xanh từ cam kết Net Zero tại COP26 đến chính sách phát triển bền vững, mở ra giai đoạn mới cho nền kinh tế quốc gia.

Minh Quân - Hà Anh
#Chuyển đổi xanh tại Việt Nam #Cam kết Net Zero tại COP26 #Phát triển bền vững #Chính sách môi trường mới #Nền kinh tế xanh

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