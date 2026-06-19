Đơn hàng đầu tiên giữa KITA Group và Chery Commercial Vehicle: Cơ hội mới cho phân khúc xe thương mại điện

Sự kiện diễn ra sau khi KITA Group và Chery Commercial Vehicle Bozhou ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược vào năm 2025 và tiếp tục ký kết thỏa thuận phân phối sản phẩm tại Việt Nam vào tháng 5/2026.

Từ thỏa thuận chiến lược đến những bước triển khai thực tế

Sau hơn một năm kể từ khi ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, KITA Group và Chery Commercial Vehicle Bozhou đã chính thức đưa các nội dung hợp tác vào giai đoạn triển khai thực tế thông qua đơn hàng đầu tiên dành cho thị trường Việt Nam.

Lễ ký kết Đơn hàng đầu tiên giữ KITA Group và Chery Commercial Vehicle Bozhou diễn ra ngày 17/06/2026

Theo thỏa thuận, KITA Group sẽ tham gia sản xuất và phân phối độc quyền một số dòng xe thương mại chạy điện của Chery tại Việt Nam. Các sản phẩm được nghiên cứu và phát triển theo hướng phù hợp với điều kiện vận hành thực tế, đáp ứng đầy đủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật tại Việt Nam, hướng tới nhóm khách hàng là doanh nghiệp logistics, thương mại điện tử, chuyển phát, bán lẻ và các đơn vị vận hành đô thị.

Theo chia sẻ của đại diện Tập đoàn KITA Group: sự phát triển của xe thương mại điện không đơn thuần là câu chuyện của một dòng sản phẩm mới, mà phản ánh xu hướng chuyển dịch của hoạt động logistics và vận tải đô thị theo hướng hiệu quả và bền vững hơn. Điều KITA Group hướng tới không chỉ là đưa xe thương mại điện ra thị trường, mà còn tham gia vào quá trình hình thành một hệ sinh thái vận tải xanh tại Việt Nam.

Đại diện Tập đoàn KITA Group cũng nhấn mạnh, sự đồng hành của Chery Commercial Vehicle Bozhou mang ý nghĩa quan trọng trong quá trình hiện thực hóa định hướng phát triển giao thông xanh của Tập đoàn. Trên nền tảng đó, hai bên không chỉ hướng tới việc phát triển các dòng xe thương mại điện phù hợp với nhu cầu thị trường, mà còn kỳ vọng góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh trong lĩnh vực vận tải và logistics tại Việt Nam.

Xe thương mại điện trước cơ hội tăng trưởng mới tại Việt Nam

Trong nhiều năm, thị trường xe điện tại Việt Nam chủ yếu được nhắc tới ở phân khúc xe cá nhân. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của thương mại điện tử và logistics, xe thương mại điện đang dần trở thành một chủ đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm.

Theo các chuyên gia, đây là phân khúc sở hữu nhiều lợi thế khi đáp ứng đồng thời các yêu cầu về chi phí vận hành, hiệu quả khai thác và yếu tố môi trường.

Bên cạnh đó, nhu cầu giao hàng chặng cuối tại các đô thị lớn tiếp tục gia tăng cùng với sự phát triển của thương mại điện tử. Điều này tạo ra nhu cầu đối với những dòng xe có kích thước nhỏ gọn, linh hoạt, dễ dàng vận hành trong môi trường đô thị nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu vận chuyển hàng hóa.

Dòng xe van điện mini-Paidi được kỳ vọng sẽ trở thành giải pháp thay thế cho nhiều dòng xe sử dụng động cơ đốt trong hiện nay.

Bên cạnh nhu cầu thị trường, các định hướng thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải cũng đang tạo thêm động lực cho quá trình điện hóa trong lĩnh vực vận tải. Tại nhiều quốc gia, xe thương mại điện đã trở thành một phần quan trọng trong chiến lược phát triển logistics bền vững. Việt Nam cũng đang từng bước hoàn thiện các chính sách liên quan đến giao thông xanh và sử dụng năng lượng sạch. Các định hướng phát triển kinh tế xanh, giảm phát thải và thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch cũng đang được Chính Phủ từng bước được triển khai.

Trong bối cảnh đó, xe thương mại điện được đánh giá là một trong những phân khúc còn nhiều dư địa tăng trưởng. Không chỉ là sự thay thế cho các phương tiện truyền thống, đây còn được xem là một phần của quá trình tái cấu trúc hoạt động vận tải theo hướng hiệu quả và bền vững hơn.

Từ góc độ thị trường, việc KITA Group và Chery Commercial Vehicle Bozhou triển khai đơn hàng đầu tiên cho thấy những tín hiệu cụ thể của quá trình chuyển dịch này. Khi ngày càng nhiều doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực xe thương mại điện, thị trường không chỉ có thêm lựa chọn sản phẩm mà còn từng bước hình thành những mắt xích mới cho hệ sinh thái vận tải xanh - lĩnh vực được dự báo sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải thấp tại Việt Nam.