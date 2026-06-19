Agribank đồng hành thành phố Đà Nẵng triển khai mô hình Kiosk thông minh

Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong tiến trình chuyển đổi số,hiện đại hóa nền hành chính công, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Ngày 19/6/2026, tại thành phố Đà Nẵng, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Lễ ra mắt mô hình thí điểm Kiosk thông minh và Hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử (Trạm dịch vụ công số) trên địa bàn thành phố.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt mô hình Trạm dịch vụ công số tại thành phố Đà Nẵng

Kiosk thông minh - bước tiến mới hiện đại hóa hoạt động hành chính

Trạm dịch vụ công số được đánh giá là giải pháp đột phá trong quá trình chuyển đổi số, góp phần đổi mới phương thức cung cấp dịch vụ hành chính công tại Đà Nẵng. Thông qua Kiosk, người dân có thể chủ động thực hiện định danh, số hóa giấy tờ, nộp hồ sơ và nhận kết quả hoàn toàn trên môi trường số. Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), nhận dạng ký tự quang học (OCR) và nền tảng dữ liệu số giúp kiểm tra, chuẩn hóa, lưu trữ và tái sử dụng tài liệu, hướng tới mục tiêu “số hóa một lần, sử dụng nhiều lần”. Mô hình cũng góp phần giảm hồ sơ giấy; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục; tăng tính minh bạch, thuận tiện và hiệu quả trong cung cấp dịch vụ công.

Không chỉ là một giải pháp công nghệ, Trạm dịch vụ công số còn thể hiện phương thức phục vụ “lấy người dân làm trung tâm”, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số và nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại. Việc triển khai Trạm dịch vụ công số tạo nền tảng hình thành kho dữ liệu số phục vụ người dân lâu dài, giảm chi phí xã hội, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ công và thúc đẩy xây dựng đô thị thông minh tại thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu tại lễ ra mắt, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đánh giá cao mô hình Trạm dịch vụ công số. Đây không chỉ là giải pháp ứng dụng công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính mà còn thể hiện bước chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, lấy người dân làm trung tâm. Đồng chí ghi nhận sự đồng hành của Agribank trong quá trình chuyển đổi số của thành phố và bày tỏ tin tưởng Trạm dịch vụ công số sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, công dân số và xã hội số trong thời gian tới.

Agribank tiên phong đồng hành cùng chuyển đổi số vì cộng đồng

Tiếp nối việc triển khai Trạm dịch vụ công số tại một số địa phương như Hà Nội, Thanh Hóa, Quảng Ninh và Ninh Bình, Agribank tiếp tục đồng hành, tài trợ Trạm dịch vụ công số tại thành phố Đà Nẵng - địa phương có vị trí đặc biệt trong không gian phát triển của đất nước và có nhiều dấu ấn trong cải cách hành chính, chuyển đổi số. Đây là đô thị trung tâm lớn nhất khu vực miền Trung - Tây Nguyên; là đầu mối quan trọng về kinh tế, du lịch, dịch vụ, logistics, công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo; cũng là thành phố có truyền thống cải cách mạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm, dám tiên phong trong những mô hình mới. Năm 2026, Đà Nẵng hướng tới việc cung cấp các thủ tục hành chính đủ điều kiện trên môi trường trực tuyến, nâng cao chất lượng xử lý hồ sơ, cắt giảm thời gian, chi phí, tăng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Các đại biểu trải nghiệm dịch vụ xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử trên Trạm dịch vụ công số do Agribank tài trợ tại thành phố Đà Nẵng

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank nhấn mạnh: Đà Nẵng hôm nay không chỉ có khu vực đô thị phát triển năng động, mà còn có không gian nông thôn, miền núi, ven biển, hải đảo, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu du lịch, dịch vụ, vùng di sản, vùng sản xuất, vùng dân cư mới. Đó chính là khoảng trống mà mô hình Trạm dịch vụ công số được thiết kế để lấp đầy: đưa dịch vụ công đến gần cộng đồng hơn, thân thiện hơn với mọi người dân - kể cả người cao tuổi, người chưa quen thao tác số, người dân ở khu vực xa trung tâm và các doanh nghiệp cần giao dịch nhanh, gọn, minh bạch.

Việc Agribank đồng hành, tài trợ 11 Trạm dịch vụ công số phục vụ người dân thành phố Đà Nẵng tiếp tục thể hiện trách nhiệm của Ngân hàng đối với cộng đồng và sự phát triển của địa phương. Agribank cam kết tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị liên quan trong quá trình vận hành, hoàn thiện và mở rộng các giải pháp ứng dụng công nghệ phục vụ người dân.

Trạm dịch vụ công số do Agribank tài trợ được đặt tại 11 địa điểm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng gồm: Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và các xã/phường: Hải Châu, Hòa Cường, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, An Khê, An Hải, Tam Kỳ, Hương Trà, Núi Thành, Thăng An.

Việc triển khai Trạm dịch vụ công số tại Đà Nẵng thể hiện cam kết của Agribank trong việc đồng hành cùng Chính phủ, các địa phương thực hiện Đề án 06 về chuyển đổi số quốc gia, đưa công nghệ trở thành công cụ hỗ trợ thiết thực cho người dân, doanh nghiệp. Đây chính là biểu hiện cụ thể, sinh động của phương châm: Chính phủ kiến tạo - Chính quyền phục vụ - Công an đồng hành - Ngân hàng góp sức - Người dân thụ hưởng.

Theo định hướng phát triển, Agribank tiếp tục nghiên cứu tích hợp dịch vụ công với các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng trên nền tảng Trạm dịch vụ công số, qua đó gia tăng tiện ích, nâng cao trải nghiệm và mở rộng mô hình trên phạm vi toàn quốc.

Cùng với hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số, trong khuôn khổ sự kiện, Agribank đã trao tặng khoản tài trợ an sinh xã hội lĩnh vực giáo dục cho thành phố Đà Nẵng với tổng giá trị 01 tỷ đồng, thông qua Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng. Nghĩa cử cao đẹp này thể hiện trách nhiệm xã hội và cam kết đồng hành lâu dài của Agribank với sự nghiệp giáo dục, góp phần đầu tư cho thế hệ trẻ - nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố trong tương lai.

Đồng chí Lê Xuân Trung - Thành viên Hội đồng thành viên Agribank trao tặng khoản tài trợ an sinh xã hội trong lĩnh vực giáo dục trị giá 01 tỷ đồng cho thành phố Đà Nẵng

Dưới sự chứng kiến của đồng chí Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank và đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Đà Nẵng và đại biểu đại diện các Sở, ngành, hoạt động trao tặng diễn ra trang trọng khẳng định ý nghĩa kép của sự kiện: vừa hiện đại hóa nền hành chính công, vừa lan tỏa giá trị nhân văn trong cộng đồng - minh chứng sinh động cho hình ảnh Agribank - Ngân hàng vì cộng đồng, không chỉ là ngân hàng phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế mà còn là định chế tài chính luôn nỗ lực đóng góp, xây dựng đất nước phồn thịnh và xã hội văn minh.