TPBank Biz: Tiên phong chuẩn hóa an toàn, bảo mật đón đầu Thông tư 77

Sự chủ động này khẳng định nỗ lực của TPBank trong việc nghiêm chỉnh chấp hành tuân thủ quy định pháp luật, đồng thời áp dụng công nghệ khoa học vào việc thiết lập chuẩn mực an toàn, bảo mật giao dịch điện tử, bảo vệ tối đa dòng tiền của khách hàng trước các rủi ro an ninh mạng ngày càng gia tăng.

Chủ động đáp ứng Thông tư 77: Tiên phong chuẩn hóa an toàn

Nhằm tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước tại Thông tư số 77/2025/TT-NHNN, TPBank đã sớm hoàn thiện hệ thống và sẵn sàng triển khai việc phân loại giao dịch theo hình thức xác thực trên nền tảng TPBank Biz đối với khách hàng tổ chức. Việc chủ động đáp ứng toàn bộ yêu cầu khắt khe của cơ quan quản lý ngay từ thời điểm này – đi trước thời hạn hiệu lực chính thức là 01/07/2026 – sẽ giúp các doanh nghiệp có thêm thời gian làm quen với phương thức bảo mật mới, đảm bảo duy trì tần suất thanh toán ổn định và không gặp bất cứ gián đoạn nào khi quy định chính thức được áp dụng.

Nền tảng TPBank Biz

Bám sát yêu cầu phân loại từ Ngân hàng Nhà nước, hệ thống TPBank Biz không áp dụng một hạn mức chung mà thiết lập các yêu cầu xác thực riêng biệt dựa trên đặc thù của từng tổ chức. Theo đó, việc yêu cầu xác nhận khuôn mặt kết hợp mã OTP sẽ được áp dụng linh hoạt tùy theo từng nhóm khách hàng. Cụ thể, nhóm hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ áp dụng chế độ kế toán đơn giản sẽ cần xác thực sinh trắc học khuôn mặt khi thực hiện chuyển tiền, giao dịch ví điện tử có giá trị trên 10 triệu đồng/lần hoặc trên 20 triệu đồng/ngày; khi thanh toán hóa đơn trên 100 triệu đồng (trên một lần hoặc trong ngày) và khi chuyển tiền quốc tế.

Đối với nhóm tổ chức mới thành lập hoặc mới thiết lập quan hệ với TPBank trong vòng 12 tháng theo quy định của TPBank, yêu cầu xác nhận khuôn mặt của Người đại diện hợp pháp được áp dụng cho các giao dịch chuyển tiền, thanh toán có giá trị trên 50 triệu đồng/lần hoặc trên 100 triệu đồng/ngày. Việc khẩn trương đưa quy định này vào vận hành thực tế là nỗ lực rất lớn của TPBank nhằm thiết lập hàng rào bảo vệ kiên cố, giúp khách hàng doanh nghiệp an tâm về dòng tiền.

TPBank chủ động triển khai xác thực sinh trắc học cho khách hàng doanh nghiệp

Giải pháp tài chính toàn diện: Số hóa tất cả các điểm chạm

Bên cạnh việc chuẩn hóa bảo mật, TPBank Biz mang đến một giải pháp ngân hàng số toàn diện đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của mọi quy mô tổ chức: từ Hộ kinh doanh, Doanh nghiệp vừa và nhỏ cho đến các Tập đoàn lớn. Giải pháp hướng tới việc giải quyết triệt để những khó khăn của chủ doanh nghiệp, kế toán và nhân viên tài chính khi phải xử lý công việc phân tán trên nhiều nền tảng (như Excel, phần mềm kế toán, phần mềm bán hàng). Bằng cách tích hợp toàn bộ hoạt động tài chính – kế toán – thanh toán lên một nền tảng duy nhất, TPBank Biz giúp số hóa tất cả các điểm chạm, bắt đầu ngay từ bước mở tài khoản thanh toán trực tuyến, qua đó giúp khách hàng giảm tải đáng kể các thủ tục vận hành tại quầy.

TPBank Biz mang đến hệ sinh thái ngân hàng số toàn diện cho doanh nghiệp

Khai thác sức mạnh từ không gian số hợp nhất này, TPBank Biz không chỉ cung cấp bức tranh tài chính tổng quan được cập nhật liên tục để tối ưu công tác quản trị, mà còn đi sâu hỗ trợ xuyên suốt chuỗi nghiệp vụ cốt lõi trong chu trình vận hành. Hệ thống mang đến hàng loạt tiện ích vượt trội: từ thanh toán thuế, phí, thanh toán quốc tế, giao dịch tín dụng, đa dạng hóa phương thức chuyển tiền (chuyển tiền lô, trả lương), cho đến việc ứng dụng AI hỗ trợ chuyển tiền theo hóa đơn VAT. Đặc biệt, tính năng kết nối API trực tiếp với các phần mềm kế toán và bán hàng giúp ngân hàng tích hợp sâu vào bộ máy vận hành của doanh nghiệp, đảm bảo dữ liệu luôn được đồng bộ mượt mà.

Song song với hiệu năng vận hành thông suốt, bài toán quản trị rủi ro nội bộ cũng được tháo gỡ tinh tế thông qua tính năng Virtual User. Đây được xem là một điểm sáng giúp giải quyết triệt để rủi ro bảo mật khi phải tạo quá nhiều tài khoản User ID cho nhân viên theo dõi số dư nội bộ. Tính năng này cho phép Ban lãnh đạo phân quyền linh hoạt, chia sẻ thông báo biến động số dư hoàn toàn trực tuyến mà không cần cấp quyền đăng nhập hệ thống. Kết hợp cùng chính sách miễn phí dịch vụ, giải pháp không chỉ giúp các tổ chức tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí giấy tờ, mà còn minh bạch hóa dòng tiền, kiểm soát tốt rủi ro gian lận để nâng cao hiệu quả vận hành tổng thể.

Giữa dòng chảy không ngừng của nền kinh tế số, an toàn bảo mật và tối ưu vận hành luôn là hai bài toán không thể tách rời. Việc tích hợp chặt chẽ các chuẩn mực từ Thông tư 77/2025/TT-NHNN vào một không gian số hợp nhất chính là minh chứng rõ nét cho cam kết đồng hành bền bỉ của TPBank. Không chỉ kiến tạo một môi trường giao dịch an toàn ở mức cao nhất, TPBank Biz còn vươn mình trở thành bệ phóng đắc lực, giúp cộng đồng doanh nghiệp Việt tự tin chuyển đổi số, tối ưu nguồn lực và nâng tầm hiệu quả hoạt động.