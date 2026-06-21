Dự án Thủy điện Trà Khúc 2 quyết tâm đưa vào vận hành trong năm 2026

Cùng với sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương, chủ đầu tư Thủy điện Trà Khúc 2 nổ lực đạt mục tiêu đưa dự án vào vận hành trong năm 2026.

Công trình thủy điện Trà Khúc 2 được đầu tư tại xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là loại nhà máy thủy điện ngang đập, sử dụng nguồn nước sông Trà Khúc để phát điện và lượng nước xả sau phát điện được trả lại sông Trà Khúc qua kênh xả sau nhà máy. Nhiệm vụ chính của công trình thủy điện Trà Khúc 2 là phát điện lên lưới điện quốc gia với công suất lắp máy 30 MW. Điện lượng trung bình năm E0 là 120,51 triệu kWh.

Dự án có vai trò quan trọng trong bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng thủy năng khu vực phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn công trình và môi trường sinh thái.

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Thủy điện Trà Khúc 2 có công suất lắp máy 30MW.

Sau khi đi thực địa để nắm tình hình triển khai dự án thủy điện Trà Khúc 2, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi đã trực tiếp ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của chủ đầu tư trong suốt thời gian qua. Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, ông Trần Phước Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thi công của chủ đầu tư.

Đặc biệt, lãnh đạo UBND tỉnh biểu dương những nổ lực của chủ đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục pháp lý và tổ chức thi công trong điều kiện địa hình phức tạp, thời tiết ảnh hưởng.

Những kết quả của thời điểm hiện tại cũng ghi nhận sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ngành, địa phương đối với chủ đầu tư trong việc tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án trong thời gian qua.

Các sở, ngành và địa phương liên quan được UBND tỉnh yêu cầu tiếp quyết liệt phối hợp tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là các khu vực bãi thải và hành lang tuyến đường dây 110kV, nhằm bảo đảm tiến độ thi công các hạng mục chính.

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Công trình đang duy trì tiến độ với mục tiêu về đích trong năm 2026.

Chủ đầu tư Thủy điện Trà Khúc 2 cam kết với tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian tới sẽ tổ chức thi công bảo đảm tuyệt đối an toàn công trình, an toàn lao động và môi trường. Đối với công tác phối hợp với các sở ngành, chủ đầu tư sẽ chủ động xây dựng kế hoạch, phối để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai, hồ sơ kỹ thuật trong quá trình triển khai dự án. Đồng thời, các bên phối hợp thực hiện nghiêm các quy định về quản lý khoáng sản trong phạm vi dự án.

Công trường Dự án thủy điện Trà Khúc 2 hiện đang được đẩy nhanh thi công các hạng mục chính như đập tràn, nhà máy, kênh xả, trạm phân phối 110kV và đường dây đấu nối. Một số hạng mục đã hoàn thành hoặc gần hoàn thành, tuy nhiên vẫn còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tại một số vị trí bãi thải và hành lang tuyến đường dây.

Với tiến độ thi công hiệ tại, cùng với sự hỗ trợ tích cực của các cấp, ngành, địa phương, chủ đầu tư dự án tự tin với kỳ vọng đảm bảo mục tiêu phát điện thương mại vào quý IV/2026.