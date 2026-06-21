Herbalife: Sản phẩm chất lượng và an toàn được đón nhận mạnh mẽ trên toàn cầu

Herbalife là một trong những công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất đã và đang thay đổi cuộc sống của nhiều người với các sản phẩm dinh dưỡng tuyệt vời và cơ hội kinh doanh cho các Thành Viên Độc Lập của Công ty kể từ năm 1980.

Công ty cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học vững chắc cho người tiêu dùng tại hơn 90 thị trường. Thông qua các Thành Viên Độc Lập, công ty kinh doanh các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao có thể điều chỉnh để phù hợp với kế hoạch dinh dưỡng và với nhu cầu, khẩu vị của từng cá nhân. Mỗi ngày, hàng triệu người trên thế giới tiêu thụ các sản phẩm của Herbalife. Là một công ty hàng đầu trong lĩnh vực sức khỏe và dinh dưỡng trong hơn 40 năm, Herbalife đạt được sự tín nhiệm của cộng đồng thông qua việc đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tính an toàn của toàn bộ bộ danh mục sản phẩm với hương vị thơm ngon và dựa trên nền tảng khoa học.

Hãy cùng khám phá cách Herbalife đảm bảo chất lượng và sự an toàn của sản phẩm ở mọi giai đoạn, từ phát triển sản phẩm đến sản xuất.

Các sản phẩm dựa trên nền tảng khoa học vững chắc

Các sản phẩm của Herbalife được phát triển dựa trên nền tảng khoa học và được hỗ trợ bởi mạng lưới toàn cầu gồm các nhà khoa học, huấn luyện viên, chuyên gia và thành viên ban cố vấn dinh dưỡng bao gồm hơn 200 chuyên gia được công nhận trên toàn thế giới và những người có tầm ảnh hưởng. Đội ngũ chuyên gia này luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để đảm bảo chất lượng là ưu tiên hàng đầu và được duy trì ở mọi giai đoạn, từ lên ý tưởng sản phẩm ban đầu đến khi sản phẩm đến tay khách hàng, và luôn tuân thủ đầy đủ mọi quy tắc và quy định của chính phủ.

Với chuyên môn về dinh dưỡng, thể chất và sức khỏe cộng đồng, đội ngũ chuyên gia này dẫn đầu các nghiên cứu thúc đẩy đổi mới sản phẩm. Họ cũng tham gia đào tạo và huấn luyện các Thành viên Độc Lập của Herbalife, những người sau đó sẽ áp dụng các kiến thức này để hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng đạt được các mục tiêu về sức khỏe để sống cuộc sống tốt nhất của mình.

Từ Gieo Trồng Đến Tiêu Dùng: Nền tảng cho chất lượng của sản phẩm Herbalife

Chiến lược Từ Gieo Trồng Đến Tiêu Dùng dựa trên việc sử dụng các nguyên liệu chất lượng cao từ các nguồn cung cấp có thể truy xuất nguồn gốc. Quy trình thu mua nhiều sản phẩm thực vật của Herbalife bắt đầu tại các nông trại và bao gồm quá trình tự chế biến trà và các nguyên liệu thảo mộc thành nguyên liệu thô tại các cơ sở của Herbalife. Chiến lược này đảm bảo việc sản xuất các nguyên liệu này thành các sản phẩm hoàn thiện chất lượng cao tại các cơ sở sản xuất của Herbalife và thông qua các nhà sản xuất bên thứ ba.

Tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu trong sản xuất sản phẩm

Các sản phẩm của Herbalife được giám sát trong suốt chu kỳ sản xuất để đảm bảo duy trì các chất lượng cao và các tiêu chuẩn quy định do Herbalife thiết lập.

Tất cả các cơ sở sản xuất của Herbalife đều sở hữu phòng thí nghiệm đáp ứng Thực hành sản xuất tốt (cGMP) hiện hành. Ngoài ra, tất cả các phòng thí nghiệm kiểm soát chất lượng của công ty đều tuân thủ tiêu chuẩn Thực hành phòng thí nghiệm tốt (GLP) và các giao thức công nhận ISO 17025. Các cơ sở của Herbalife cũng được chứng nhận bởi Thực hành sản xuất tốt của NSF International và Thực hành sản xuất tốt cho đăng ký cơ sở thể thao.

Hướng dẫn mua sản phẩm của Herbalife Sản phẩm của Herbalife chỉ được phân phối độc quyền thông qua những Thành Viên Độc Lập của Công ty. Để tìm hiểu thêm về các sản phẩm của Herbalife, xin vui lòng liên hệ: Hotline: +84-28-38279191

Email: dichvuthanhvien@herbalife.com Website: https://www.herbalife.com/vi-vn/footer/contact-us

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