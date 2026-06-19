Sau hành trình tích lũy, người Hải Phòng chọn Vinhomes Royal Island để nâng cao chất lượng sống

Khi mục tiêu tài chính đã hoàn thành, điều giới tinh hoa Hải Phòng tìm kiếm không còn là một địa chỉ thuận tiện cho công việc, mà là một không gian đủ xanh.

Sau thành công là nhu cầu sống chất

Một sự chuyển dịch âm thầm đang diễn ra trong cộng đồng doanh nhân, chủ doanh nghiệp và chuyên gia tại Hải Phòng. Nếu trước đây, phần lớn thời gian và nguồn lực được dành cho công việc, mở rộng kinh doanh hay tích lũy tài sản, thì ở độ tuổi 35-55, ưu tiên của nhiều người đã thay đổi. Sức khỏe, gia đình và chất lượng sống trở thành những giá trị được đặt lên hàng đầu.

“Tôi từng nghĩ chỉ cần làm việc chăm chỉ hơn, kiếm nhiều tiền hơn là đủ. Nhưng rồi nhận ra bố mẹ già đi rất nhanh, con cái cũng lớn lên từng ngày. Điều mình cần lúc này là một môi trường sống tốt hơn cho cả gia đình”, anh Nguyễn Thanh Tuấn, chủ một doanh nghiệp sản xuất tại Hải Phòng, chia sẻ.

Không gian sống riêng tư ven sông, ven biển ngày càng thu hút giới thượng lưu

Xu hướng này được ghi nhận qua nhiều nghiên cứu toàn cầu. Báo cáo của Altrata cho thấy, giới tinh hoa ngày càng ưu tiên những bất động sản gắn với thiên nhiên và các vị trí đặc biệt như ven sông, ven biển, trên đồi hay giữa rừng. Với nhóm khách hàng này, trải nghiệm riêng tư, an ninh 24/7 và giá trị bền vững quan trọng không kém giá trị vật chất.

Trong khi đó, Báo cáo Tâm lý người tiêu dùng bất động sản năm 2025 của PropertyGuru Việt Nam cho biết 86% người được khảo sát quan tâm tới bất động sản xanh và 94% sẵn sàng trả cao hơn 5-10% cho những dự án có quy hoạch bền vững, môi trường sống chất lượng.

Những con số ấy phản ánh một thực tế, khi mức sống ngày càng nâng cao, bất động sản không chỉ là nơi cất giữ tài sản mà trở thành không gian để tận hưởng thành quả sau nhiều năm nỗ lực.

Tại Hải Phòng - địa phương liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số trong suốt hơn một thập kỷ - xu hướng này đang hiện hữu rõ nét qua làn sóng dịch chuyển của tầng lớp thành đạt từ khu vực nội đô sang Vinhomes Royal Island trên đảo Vũ Yên.

Phần thưởng xứng đáng sau một hành trình dài nỗ lực

Sau hàng chục năm gây dựng doanh nghiệp cơ khí, ông Nguyễn Văn Hải quyết định dành những năm tháng nghỉ hưu tại khu The Komorebi, Vinhomes Royal Island.

“Đến tuổi này, niềm vui không còn nằm ở những bản hợp đồng. Tôi chỉ mong sống chậm lại, chăm sóc sức khỏe và có nhiều thời gian bên bà xã và con cháu”, ông Hải chia sẻ.

Căn biệt thự hơn 200 m2 đang được ông hoàn thiện với nhiều tâm huyết để chuẩn bị cho một chương mới cuộc đời. Vị doanh nhân đặc biệt yêu thích kiến trúc mang cảm hứng từ những ngôi nhà Machiya truyền thống Nhật Bản, những khoảng sân vườn xanh mát cùng mặt nước khoáng đạt hiện hữu ngay sau nhà.

Ông Hải chờ đợi cuộc sống tương lai với những buổi sáng dạo bộ giữa Ikigai Park, những giờ phút thư giãn tại Ikigai Wellness Center với khoáng nóng, onsen và các liệu pháp chăm sóc sức khỏe theo triết lý sống trường thọ của người Nhật.

Nếu với ông Hải, The Komorebi như một phần thưởng cho tuổi nghỉ hưu, thì với anh Nguyễn Thanh Tuấn, căn biệt thự tại khu Tài Lộc lại mang ý nghĩa của sự cân bằng. Sau nhiều năm gắn bó với nội đô, vị doanh nhân trẻ quyết định rời phố sang đảo để tìm kiếm một nhịp sống khác.

“Từ nhà mới tới trung tâm cũ chỉ khoảng 5 phút qua cầu Hoàng Gia, nhưng cảm giác khi trở về hoàn toàn khác biệt. Những áp lực công việc dường như dừng lại phía sau cánh cổng, không ồn ào, không khói bụi. Cả tinh thần về thể chất đều cải thiện đáng kể”, anh Nam nói.

Khu Tài Lộc ôm trọn những tiện ích biểu tượng của Vinhomes Royal Island, gồm: phố đi bộ công viên Vũ Yên, quảng trường Châu Âu, công viên K-Park

Căn biệt thự nằm ngay trên trục phố đi bộ - công viên Vũ Yên, hướng ra sông Cấm. Những buổi tối cuối tuần, cả gia đình anh được hòa mình vào lễ hội âm nhạc ngoài trời, ngày hội ẩm thực, trình diễn nhạc nước và pháo hoa rực sáng bên sông. Vincom Mega Mall, VinWonders trở thành điểm hẹn quen thuộc của các thành viên, trong khi sân golf 36 hố giúp anh duy trì đam mê thể thao và mở rộng các mối quan hệ kinh doanh.

Điều khiến vị doanh nhân đất Cảng tâm đắc hơn cả là cộng đồng tinh hoa đã thành hình với hàng nghìn cư dân tề tựu. Từ những doanh nhân, chuyên gia đến các gia đình đa thế hệ, tất cả cùng chia sẻ một hệ giá trị và phong cách sống tương đồng.

“Thông qua Câu lạc bộ Hoàng Gia, những giải golf hay các sự kiện tổ chức tại quảng trường châu Âu, bến du thuyền, tôi gặp được nhiều người bạn mới. Từ những câu chuyện bên ly cà phê, nhiều mối quan hệ dần phát triển thành đối tác lâu dài”, anh Nam chia sẻ.

Cộng đồng cư dân văn minh lên đến hàng nghìn người đã hình thành tại Vinhomes Royal Island

Với những dãy phố đã sáng đèn, hệ tiện ích quy mô lớn vận hành sôi động và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu, Vinhomes Royal Island không còn là lời hứa của tương lai mà đang từng ngày kiến tạo một chuẩn sống thượng lưu mới giữa lòng thành phố Cảng. Khi thành công được đo bằng sức khỏe, sự gắn kết gia đình và những trải nghiệm sống trọn vẹn, một mái ấm tại thành phố Đảo Hoàng Gia trở thành món quà mà nhiều người Hải Phòng tự dành cho mình sau một hành trình dài nỗ lực và tích lũy.