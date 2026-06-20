Căn hộ thương mại dịch vụ tại Đà Nẵng bứt tốc nhờ lực cầu thuê nhà cao cấp tăng mạnh

Trong bối cảnh Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị thế là “thành phố đáng sống” và trung tâm kinh tế - dịch vụ của miền Trung, làn sóng dịch chuyển của lao động trẻ, chuyên gia trong nước và quốc tế đang tạo áp lực rõ nét lên thị trường nhà ở cho thuê, đặc biệt tại khu vực trung tâm.

Đà Nẵng ngày càng chứng tỏ sức hút mạnh mẽ đối với cộng đồng "digital nomad" và lực lượng lao động chất lượng cao. Ảnh: Ánh Dương.

​Sự gia tăng của các doanh nghiệp công nghệ, dịch vụ và cộng đồng “digital nomad” (giới du mục kỹ thuật số làm việc từ xa) khiến nhu cầu lưu trú dài hạn, tiện nghi, linh hoạt ngày càng lớn. Đây chính là lực đẩy quan trọng cho phân khúc căn hộ thương mại dịch vụ.

“Giải mã” lực đẩy

Thực tế cho thấy, nhu cầu thuê nhà tại Đà Nẵng đang phục hồi và tăng trưởng rõ rệt sau giai đoạn trầm lắng. Theo ghi nhận thị trường, giá thuê căn hộ tại các khu vực trung tâm như Hải Châu, Sơn Trà hay Ngũ Hành Sơn đều tăng so với năm trước. Cụ thể, căn hộ dịch vụ 1 ngủ gần biển hoặc thuộc dự án mới có thể đạt mức giá thuê 15 triệu đồng/tháng. Thậm chí, tại các khu vực tập trung đông khách quốc tế như ven sông Hàn, nhiều dự án cao cấp ghi nhận mức thuê trên 18 triệu đồng/tháng với căn studio và 25 triệu đồng/tháng với căn 1 ngủ.

Đáng chú ý, sự gia tăng mạnh của khách quốc tế và nhóm làm việc từ xa đang làm thay đổi cấu trúc thị trường thuê. Dữ liệu từ AirDNA cho thấy số lượng chỗ ở đăng trên các nền tảng như Airbnb và Vrbo tại Đà Nẵng đã tăng gần 44% trong giai đoạn 2022–2025, phản ánh sự bùng nổ nhu cầu lưu trú linh hoạt. Tuy nhiên, không chỉ dừng ở lưu trú ngắn hạn, một bộ phận lớn chuyên gia và lao động chất lượng cao có xu hướng tìm kiếm không gian sống ổn định, đầy đủ tiện ích, có thể ở lâu dài.​

Những không gian sống đầy đủ tiện ích tại lõi trung tâm “thành phố đáng sống” đang trở thành lựa chọn hàng đầu của giới chuyên gia. Ảnh: Ánh Dương.

​Ở góc độ cung - cầu, sự phát triển của thị trường văn phòng, startup và doanh nghiệp quốc tế tại Đà Nẵng cũng kéo theo nhu cầu nhà ở tương ứng. Thành phố đang thu hút mạnh các doanh nghiệp công nghệ, tài chính, sáng tạo, cùng nguồn nhân lực trẻ, có thu nhập khá và yêu cầu cao về chất lượng sống. Nhóm khách thuê này không còn ưu tiên nhà trọ hay căn hộ tự phát, mà chuyển sang các sản phẩm được vận hành chuyên nghiệp, có dịch vụ đi kèm như lễ tân, dọn phòng, an ninh - đây là những tiêu chuẩn đặc trưng của căn hộ thương mại dịch vụ.

Trong bối cảnh đó, các dự án căn hộ thương mại dịch vụ tại trung tâm Đà Nẵng đang “lên ngôi” nhờ hội tụ ba yếu tố then chốt: vị trí lõi đô thị, khả năng khai thác linh hoạt (ở – cho thuê dài hạn – lưu trú ngắn hạn) và hệ thống tiện ích đồng bộ. Đây không chỉ là sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực của thị trường thuê đang gia tăng, mà còn mở ra cơ hội đầu tư bền vững khi mặt bằng giá thuê liên tục neo cao và nguồn cầu được dự báo tiếp tục tăng cùng quá trình quốc tế hóa của thành phố.​

Nhờ vị trí đắc địa ven sông, các tòa tháp cao cấp như Panoma 1, 2 luôn duy trì hiệu suất khai thác cho thuê ở mức cao. Ảnh: Ánh Dương.

​Đón đầu xu hướng này, dòng sản phẩm căn hộ TMDV sở hữu 50 – 70 năm đang dần khẳng định lợi thế trên thị trường. Về mặt tài chính, suất đầu tư ban đầu của loại hình này thường tối ưu hơn so với căn hộ sở hữu lâu dài, giúp nhà đầu tư giảm phụ thuộc vào đòn bẩy tài chính, từ đó kiểm soát an toàn dòng vốn và rút ngắn thời gian hoàn vốn. Tại thị trường Đà Nẵng, hiệu suất khai thác của phân khúc này được minh chứng qua các số liệu thực tế. Các dự án sở hữu vị trí đắc địa dọc bờ sông Hàn, đơn cử như The Panoma (Sun Cosmo Residence), đang duy trì mức giá thuê dao động từ 18 với căn studio đến 42 triệu đồng/tháng với căn hộ 2PN.

Song song với nguồn thu ổn định từ khách thuê dài hạn, vào mùa cao điểm du lịch hoặc dịp Lễ hội Pháo hoa Quốc tế DIFF, nền tảng Booking.com ghi nhận giá thuê theo đêm của các căn hộ studio hướng phố ven sông Hàn có thể đạt mức 2 - 3 triệu đồng/đêm, và thường xuyên ở tình trạng kín phòng.

“Át chủ bài” căn hộ thương mại dịch vụ bên sông Hàn

Nhằm giải bài toán bất động sản dòng tiền ven sông Hàn, tháp căn hộ thương mại dịch vụ Symphony 5 thuộc quần thể Sun Symphony Residence vừa chính thức ra mắt. Dự án được triển khai trên quỹ đất quy hoạch thương mại dịch vụ rộng 11.371m² mặt đường Lê Văn Duyệt soi bóng sông Hàn.

Sở hữu vị thế đắc địa mặt sông, Symphony 5 được tạo tác như một tác phẩm nghệ thuật kiến trúc độc bản nhờ triết lý "phù điêu chuyển động" kết tinh từ hình tượng linh vật rồng nước Makara của văn hóa Champa và nhịp điệu ruộng bậc thang mềm mại. Thiết kế giật cấp tinh tế mang lại cho cư dân đặc quyền thưởng ngoạn tầm nhìn "5 trong 1" độc bản bao trọn sông Hàn thơ mộng, biển Mỹ Khê xanh ngắt, bán đảo Sơn Trà, cầu Thuận Phước và trung tâm thành phố rực rỡ ánh sáng.

Với cơ cấu sản phẩm linh hoạt gồm studio và căn 1 phòng ngủ + 1 chiếm đến gần 90% quỹ căn, dự án được quy hoạch tối ưu để khai thác lưu trú dài hạn. Nhằm đáp ứng chuẩn sống khắt khe của cộng đồng chuyên gia quốc tế, dự án còn tích hợp hệ sinh thái gần 20 tiện ích chuẩn resort với phòng gym, spa, yoga tầng 27, đồng thời thừa hưởng không gian sinh thái ngoài trời rộng tới 19.000m2 của quần thể Sun Symphony Residence với công viên thể thao 10.000m2 tích hợp hệ sân pickleball và bóng rổ tiêu chuẩn, công viên ven sông 4.000m2, công viên trung tâm 5.000m2 cùng bến du thuyền.​

Symphony 5 kiến tạo chuẩn mực sống như nghỉ dưỡng giữa lòng phố thị với hệ tiện ích đa trải nghiệm. Ảnh: Sun Property.

​Sức hút đầu tư của tòa tháp còn được cộng hưởng trực tiếp từ nhịp sống hiện hữu của cả quần thể khi một số chủ sở hữu căn hộ tại các tòa S1, S2, S3 kề cận đã nhận bàn giao nhà, thậm chí một số căn nhận sổ đỏ chỉ sau 2 năm ra mắt dự án. Nhịp sống phồn vinh hiện hữu của cả tổ hợp sẽ là bệ phóng tức thì, giúp chủ sở hữu Symphony 5 đưa tài sản vào vận hành sinh lời ngay khi nhận bàn giao căn hộ mà không lo rủi ro chôn vốn.

"Bản thân khách hàng đầu tư bây giờ rất kén chọn. Họ không mua một bất động sản để đó chờ vài năm sau bán, mà tìm kiếm tài sản mang lại nguồn thu nhập hàng tháng. Đặc biệt tại thị trường như Đà Nẵng, sự quan tâm đang đổ dồn vào bất động sản dòng tiền. Tôi cho rằng từ năm 2026 trở đi, phân khúc căn hộ cao cấp cho thuê sẽ trở thành 'hoa hậu' của thị trường, mang lại dòng tiền bền vững", ông Trần Văn Bình, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam nhận định.

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