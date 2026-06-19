OPES bồi thường hàng tỷ đồng bảo hiểm, giúp nhiều gia đình giữ được tài sản

Liên tiếp nhiều hồ sơ bồi thường lên đến hàng tỷ đồng được OPES chi trả trong thời gian gần đây cho thấy giá trị thiết thực của bảo hiểm sức khỏe .

Khi biến cố xảy ra, khoản tiền bảo hiểm đến đúng lúc giúp các gia đình trả nợ ngân hàng, giữ mái nhà, duy trì việc học hành của con cái, giữ cơ nghiệp kinh doanh của gia đình và ổn định lại cuộc sống.

Vượt qua khủng hoảng nhờ có bồi thường bảo hiểm từ OPES

Chỉ trong ít ngày, OPES đã phê duyệt chi trả hai hồ sơ bồi thường lớn cho khách hàng của Ngân hàng Eximbank, với tổng số tiền lên tới 2,4 tỷ đồng. Đằng sau con số đó là hai gia đình vừa trải qua mất mát lớn, vừa phải đối diện ngay với áp lực nợ vay, sinh hoạt phí và câu hỏi phải đi tiếp thế nào khi người trụ cột không còn nữa.

Trường hợp đầu tiên là chị P.T.P. Ánh (TP. HCM). Cuối năm 2025, chị mất do chấn thương sọ não sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi xác nhận sự kiện thuộc phạm vi bảo hiểm người trụ cột, ngày 13/5/2026, OPES chi trả với số tiền 1 tỷ đồng.

Đại diện OPES và Eximbank chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gia đình khách hàng.

Khoản tiền này có ý nghĩa đặc biệt với gia đình chị Ánh. Anh H. Tánh (chồng chị Ánh) cho biết, gia đình đã tính tới phương án bán ngôi nhà đang ở để chi trả khoản nợ tại ngân hàng. Tuy nhiên, số tiền bảo hiểm đến đúng lúc hoạn nạn đã trở thành động lực cho hai bố con giữ được căn nhà thân thuộc, và đi qua giai đoạn khó khăn nhất.

Cũng một hợp đồng bảo hiểm sức khỏe khác vừa được OPES chi trả lên tới 1,4 tỷ đồng dành cho gia đình anh N.Đ. Hòe (Hà Nội). Anh Hòe phát hiện ung thư thực quản và không may qua đời vào ngày 12/2/2026. OPES tiếp nhận thông tin, nhanh chóng phối hợp cùng Eximbank và gia đình để hướng dẫn hồ sơ, xác minh phạm vi bảo hiểm và phê duyệt chi trả chỉ sau 90 ngày với số tiền lên tới 1,4 tỷ đồng.

Theo chia sẻ từ chị N. (vợ anh Hòe), khoản tiền bảo hiểm từ OPES chính là “phao cứu sinh” đối với gia đình khi mất đi người trụ cột, giúp xử lý nhanh khoản nợ ngân hàng, tạo điều kiện để con trai tiếp tục duy trì xưởng gỗ và nối nghiệp kinh doanh của cha.

Trước đó, thương hiệu bảo hiểm số thuộc hệ sinh thái của VPBank đã chi trả 2 tỷ đồng cho gia đình một khách hàng tại Nghệ An; hơn 3 tỷ đồng cho một trường hợp tại Quảng Bình; hơn 1,3 tỷ đồng cho gia đình một chủ doanh nghiệp tại Hải Phòng... Họ khác nhau về hoàn cảnh, nhưng đều nhận được nguồn lực “đến đúng lúc” - số tiền bồi thường lớn từ OPES trở thành chỗ dựa tài chính để người thân lo hậu sự, trả nợ, giữ lại mái nhà hoặc giữ lại công việc làm ăn của gia đình.

Bảo hiểm sức khỏe người trụ cột - “cứu cánh” khi gặp bất trắc trong cuộc sống

Thực tế, trong rất nhiều gia đình Việt Nam, người vay vốn cũng chính là người làm ra phần lớn thu nhập, người trả các khoản chi hằng tháng và là chỗ dựa chính cho vợ chồng, con cái, cha mẹ. Khi người trụ cột gặp tai nạn nặng, bệnh hiểm nghèo hoặc qua đời, gia đình mất đi nguồn thu gần như ngay lập tức, trong khi khoản vay ngân hàng, tiền học của con, chi phí sinh hoạt và các kế hoạch dang dở vẫn ở đó.

Bảo hiểm sức khỏe người trụ cột vì vậy trở thành cứu cánh cho họ. Khoản tiền bồi thường trở thành nguồn lực để gia đình không bị đẩy vào thế vừa đau buồn vừa chật vật xoay xở mọi thứ trong thời gian quá ngắn.

Quy trình bồi thường được OPES thúc đẩy nhanh chóng nhờ áp dụng công nghệ và tối ưu vận hành.

Tuy nhiên, điều mà người mua bảo hiểm quan tâm nhất vẫn là: khi có chuyện xảy ra, doanh nghiệp bảo hiểm có minh bạch trong việc chi trả hay không và trả trong bao lâu. Đây là điểm OPES đang tạo được niềm tin với khách hàng.

Việc ứng dụng công nghệ giúp quá trình xử lý bồi thường gọn hơn và minh bạch hơn. Gia đình khách hàng được hướng dẫn cụ thể từng loại giấy tờ cần chuẩn bị, biết mình đang ở bước nào trong quá trình xử lý, giảm bớt cảnh phải đi lại nhiều lần hoặc chờ đợi mơ hồ. Với những gia đình đang trong giai đoạn rối bời vì mất người thân, cách hỗ trợ ấy rất quan trọng, vừa giúp họ bớt áp lực, bớt mất thời gian, vừa giúp họ nhận được khoản bồi thường sớm trong lúc ngặt nghèo.

Giới quan sát nhìn nhận, bảo hiểm sức khỏe người trụ cột là “đường lùi” cho những gia đình gặp phải biến cố, giúp họ giữ được nhà và tài sản, giữ được cơ nghiệp gia đình, nuôi dưỡng cơ hội học hành và vun đắp cho tương lai của con cái…. Khi cuộc sống ngày càng nhiều rủi ro khó lường, việc chuẩn bị sẵn một lớp bảo vệ tài chính cho người gánh vác chính trong gia đình là điều nên được nghĩ đến sớm hơn, trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn.