Điều hòa Funiki Power AI 2026 của Tập đoàn Hòa Phát trang bị bo mạch biến tần thế hệ mới, chế độ Turbo+ làm lạnh nhanh và đạt chỉ số hiệu suất lạnh toàn mùa CSPF 6,01.

Thời tiết nắng nóng gay gắt đẩy nhu cầu mua điều hòa tăng cao, nhưng nhiều gia đình phản ánh điều hòa làm mát nhanh chưa chắc dễ chịu suốt quá trình sử dụng, khi phòng đủ lạnh mà nhiệt độ không ổn định hoặc máy giảm hiệu suất sau vài mùa sử dụng. Vì vậy, độ bền và chi phí vận hành đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của người mua, thay vì chỉ nhìn vào khả năng làm lạnh.

Anh Minh Tú (Hà Đông, Hà Nội), người dùng điều hòa Funiki của Hòa Phát qua hai lần chuyển nhà, chia sẻ: "Mỗi lần chuyển nhà tôi đều kiểm tra lại xem máy còn hoạt động tốt không. Điều hòa Funiki dùng mấy năm mà vẫn lạnh đều, chưa thấy có dấu hiệu gì đáng lo. Với tôi, chọn điều hòa chỉ cần ba thứ: bền, mát, tiết kiệm điện".

Cùng quan điểm, chị Minh Hạnh (Hải An, Hải Phòng), khách hàng biết đến Funiki qua những người xung quanh giới thiệu cho rằng: "Mọi người dùng khen mát mà không ồn nên tôi mới để ý. Mua về dùng thật sự thấy khác, máy lạnh nhanh, chạy liên tục cả ngày mùa hè mà tiền điện vẫn không tăng đột biến như tôi nghĩ".

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Điều hòa Funiki Power AI 2026 đạt nhãn năng lượng 5 sao, hoạt động ổn định từ 80V đến 265V

Trải nghiệm của hai người dùng trên cũng trùng với kết quả khảo sát một số nhà phân phối điện máy năm 2026, khi tiết kiệm điện, độ bền và giá hợp lý là ba tiêu chí dẫn đầu trong quyết định mua điều hòa. Xu hướng này rõ nhất ở phân khúc tầm trung, nơi người mua cân nhắc kỹ giữa chi phí ban đầu và hiệu quả sử dụng lâu dài.

Điều hòa Funiki Power AI 2026 của Điện lạnh Hòa Phát nằm ở phân khúc này, với điểm nhấn là khả năng kiểm soát điện năng và vận hành ổn định.

Điều hòa Funiki Power AI 2026 của Điện lạnh Hòa Phát sử dụng bo mạch biến tần (PCB) thế hệ mới. PCB là bộ phận điều khiển máy nén, quyết định khả năng duy trì hiệu suất làm lạnh trong thời gian dài. Với thế hệ PCB mới, dàn nóng Funiki Power AI 2026 hoạt động ổn định ngay cả khi nền nhiệt ngoài trời ở mức cao kéo dài, điều kiện vốn khiến nhiều dòng điều hòa suy giảm công suất hoặc hư hỏng sau vài mùa hè.

Tại nhiều khu vực ở Việt Nam, từ vùng nông thôn đến khu công nghiệp và trung tâm các thành phố lớn, hạ tầng lưới điện chưa đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ vào mùa hè, khiến điện áp sụt giảm vào giờ cao điểm. Nhiều dòng điều hòa khi gặp điện áp thấp sẽ tự ngắt hoặc chạy không ổn định. Với dải điện áp từ 80V đến 265V, Funiki Power AI 2026 duy trì vận hành ổn định trong những tình huống đó.

Dòng máy trang bị chế độ Turbo+, cho phép hạ nhanh nhiệt độ phòng ngay khi bật thay vì tăng dần công suất theo cách vận hành thông thường.

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Dòng máy trang bị chế độ Turbo+, cho phép hạ nhanh nhiệt độ phòng ngay khi bật thay vì tăng dần công suất theo cách vận hành thông thường

Funiki Power AI 2026 đạt nhãn năng lượng 5 sao theo tiêu chuẩn TCVN 7830:2021, mức cao nhất trong thang phân loại hiện hành tại Việt Nam. Chỉ số hiệu suất lạnh toàn mùa (CSPF) của dòng máy đạt 6,01, tức cứ mỗi đơn vị điện năng tiêu thụ, máy tạo ra 6,01 đơn vị công suất lạnh. Mức này giúp giảm đáng kể chi phí tiền điện so với các dòng điều hòa thông thường, nhất là với những gia đình chạy máy liên tục trong suốt mùa hè.

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Điều hòa Funiki Power AI 2026 của Tập đoàn Hòa Phát trang bị bo mạch biến tần thế hệ mới, chế độ Turbo+ làm lạnh nhanh và đạt chỉ số hiệu suất lạnh toàn mùa CSPF 6,01

Funiki là một trong hai nhãn hiệu điện lạnh của Tập đoàn Hòa Phát, với 25 năm hoạt động trong lĩnh vực này. Hiện sản phẩm của điện lạnh Hòa Phát đã xuất khẩu tới 14 quốc gia, trong đó có Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan và UAE. Hòa Phát cũng là đơn vị sản xuất điện lạnh nội địa đầu tiên đưa tủ lạnh vào thị trường Mỹ.