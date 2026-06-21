Hàng trăm khách “săn” quỹ căn hoàn thiện Đảo Ngọc với cam kết thuê 21% trong 3 năm

Ngày 20/6, sự kiện “Di sản trường tồn - Vị thế giữa thiên nhiên” giới thiệu bộ sưu tập quỹ căn hoàn thiện Đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay đã thu hút gần 700 khách tham dự trực tiếp cùng gần 50.000 lượt theo dõi livestream tại cùng thời điểm.

Quỹ căn nhanh chóng trở thành tâm điểm đầu tư nhờ vị thế biệt lập hiếm có, tiêu chuẩn bàn giao “xách vali vào ở ngay” cùng chính sách đặc quyền vận hành bởi Vinpearl với cam kết thuê lên tới 21% giá trị tài sản trong 3 năm.

Dòng tiền “chắc nịch” khởi sinh ngay từ ngày nhận bàn giao

Không khí náo nhiệt và sự quan tâm đông đảo của nhà đầu tư tại sự kiện đã chứng minh sức hút không thể cưỡng lại của bộ sưu tập giới hạn 502 căn hoàn thiện Đảo Ngọc.

Là dòng sản phẩm hiếm hoi trên thị trường sở hữu những đặc quyền “đo ni đóng giày” cho giới tinh hoa, quỹ căn này đã giải quyết triệt để bài toán đội phí hoàn thiện, rủi ro vận hành mà các nhà đầu tư thường gặp phải.

Gần 700 khách tham dự sự kiện giới thiệu quỹ căn hoàn thiện Đảo Ngọc, ngày 20/6

Với tiêu chuẩn bàn giao hoàn thiện với nội thất cao cấp chuẩn Vinhomes, chủ sở hữu có thể ngay lập tức đưa tài sản vào khai thác kinh doanh mà không mất thời gian hay chi phí set-up. Đặc biệt, dòng tiền càng “chắc nịch” khi chủ sở hữu ủy thác cho Vinpearl vận hành, khai thác với cam kết tiền thuê lên tới 21% giá trị tài sản trong 3 năm. Sự đồng hành của thương hiệu nghỉ dưỡng hàng đầu này giúp nhà đầu tư thảnh thơi tuyệt đối, hoàn toàn không mất thời gian, công sức quản lý, trong khi tài sản vẫn “đẻ ra tiền” mỗi ngày.

Sức hút của bộ sưu tập càng nhân lên gấp bội nhờ đòn bẩy tài chính siêu “khủng” từ chủ đầu tư, gồm: hỗ trợ lãi suất và ân hạn nợ gốc tới 24 tháng, đồng thời được “bảo hiểm” bằng chính sách “khóa trần” lãi suất tối đa 9%/năm trong 24 tháng tiếp theo. Đây được coi là tấm khiên giúp nhà đầu tư an tâm tuyệt đối, chủ động tài chính trước mọi biến động của thị trường.

Chị Mai Trinh (Đà Nẵng) đánh giá, hiếm khi thị trường xuất hiện dòng tài sản đắt giá như vậy: nguồn cung khan hiếm, chính sách cực tốt. Đặc biệt, không phải lúc nào các chủ đầu tư cũng đưa ra cam kết thuê hấp dẫn đến thế, đặc biệt đối với những sản phẩm giá trị cao và dư địa tăng trưởng bền vững.

“Tôi đã đầu tư một căn ở Bạch Vân, nhưng hôm nay vẫn quyết định chốt thêm căn biệt thự hoàn thiện Đảo Ngọc vì thấy rất chỉn chu, vừa có thể ở, vừa có thể tạo dòng tiền ổn định nhờ đơn vị vận hành chuyên nghiệp”, chị Mai Trinh chia sẻ.

Chị Mai Trinh bị chinh phục bởi chính sách cam kết thuê 21% giá trị tài sản trong 3 năm

Ở góc độ đầu tư, chị Trinh cho rằng, đây là tài sản tạo giá trị kép hoàn hảo khi vừa là nơi an cư, gia tăng giá trị bền vững, vừa là cỗ máy tạo dòng tiền dồi dào nhờ thừa hưởng trọn vẹn sức hút từ hệ sinh thái all-in-one đẳng cấp quốc tế của đô thị vịnh biển.

Khi những tiện ích giải trí tầm cỡ quốc tế, gồm VinWonders 225ha, phố đi bộ Emerald Boulevard, công viên Đảo Ngọc, công viên Nắng Biển… hoàn thiện và đưa vào vận hành từ cuối năm 2027, những cỗ máy sinh dòng tiền này sẽ càng thống lĩnh thị trường.

“Kịch bản nhân đôi giá trị trong 3-4 năm tới là hoàn toàn khả thi”

Bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng để tham gia sự kiện, nhà đầu tư Vũ Tuấn Anh cho biết điều cân nhắc nhất của khách hàng như anh khi đi mua bất động sản là sự lệch pha giữa hạ tầng tiện ích và tiến độ bàn giao sản phẩm.

“Việc Đảo Ngọc bàn giao nhà hoàn thiện song hành cùng thời điểm kích hoạt hệ sinh thái giải trí của Vinhomes Hải Vân Bay là một điểm cộng tuyệt đối”, anh Tuấn Anh nhận định.

Sự đồng bộ giữa tiến độ bàn giao sản phẩm và hạ tầng, tiện ích đại đô thị là điểm cộng giúp bộ sưu tập 502 căn hoàn thiện chinh phục ngay cả những khách hàng kỹ tính nhất

Anh Tuấn Anh cũng đánh giá cao tiềm năng du lịch của Đà Nẵng hiện tại và trong tương lai. Nhà đầu tư từ Hà Nội tin rằng, sự đồng bộ này chính là “ngòi nổ” khơi thông dòng khách khổng lồ đổ về đây ngay từ những ngày đầu tiên tài sản được bàn giao và vận hành.

“Vì thế quỹ căn này càng có giá trị và không thể bỏ lỡ”, anh khẳng định.

Từ góc nhìn thị trường, ông Phạm Châu Hoan, Giám đốc kinh doanh Nhà Kim Cương cho biết, ngay cả những “cá mập” lão luyện chuyên đánh phân khúc bất động sản biển có mặt tại sự kiện cũng bị chinh phục bởi mức giá cạnh tranh và độ an toàn tuyệt đối của bộ sưu tập.

Bộ sưu tập 502 căn là sự kết hợp hoàn hảo giữa tiêu chuẩn bàn giao hoàn thiện nội thất cao cấp và khả năng khai thác ngay lập tức

“Quỹ sản phẩm này vô cùng khan hiếm khi chỉ chiếm 10% tổng nguồn cung toàn dự án. Một tài sản vừa có độ hữu hạn cao, lại vừa được bảo chứng bởi hai thương hiệu Vinhomes và Vinpearl thì được săn đón là điều tất yếu. Tầm cuối 2027 hoặc đầu 2028, khi hệ sinh thái tiện ích đi vào hoạt động đồng bộ, kịch bản nhân đôi giá trị tài sản trong vòng 3-4 năm tới là hoàn toàn khả thi”, ông Hoan nhận định.