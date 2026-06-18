2.000 người dân Cần Thơ tham gia chương trình khám sức khỏe toàn dân của Vinmec

Có người mang theo nỗi đau đã kéo dài nhiều năm. Có người đã rất lâu chưa được khám sức khỏe tổng quát.

Với 2.000 người dân Cần Thơ tham gia chương trình Khám sức khỏe toàn dân tại Vinmec, điều nhận được không chỉ là những kết quả xét nghiệm hay chỉ số sức khỏe, mà còn là sự an tâm và niềm tin để sống khỏe hơn mỗi ngày.

Trao cơ hội phát hiện sớm bệnh tật, gìn giữ sức khỏe lâu dài

Giữa dòng người đến khám tại Vinmec Cần Thơ những ngày này, bà Huỳnh Thị Tuyết nổi bật với dáng người nhỏ nhắn. Người phụ nữ ngoài 60 tuổi cẩn thận ôm theo tập hồ sơ bệnh án đi vào từng phòng khám. Trong đó là những tấm phim X-quang và cả hành trình nhiều năm sống chung với những cơn đau và nỗi lo về sức khỏe.

Bà Huỳnh Thị Tuyết cầm trên tay hồ sơ bệnh án cũ chờ được thăm khám.

Bị thoát vị đĩa đệm và thoái hóa cột sống thắt lưng, những cơn đau kéo dài đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của bà Tuyết. Đến Vinmec Cần Thơ trong chương trình Khám sức khỏe toàn dân 2026, bà chỉ mong được bác sĩ tư vấn kỹ hơn để biết bệnh tình đang như thế nào, cần giữ gìn sức khỏe ra sao.

Sau buổi khám, niềm vui của bà không nằm ở những con số trên phiếu kết quả, mà là sự an tâm khi hiểu rõ tình trạng sức khỏe của mình và biết rằng vẫn có thể chủ động cải thiện để tiếp tục cuộc sống thường ngày.

Không chỉ những người cao tuổi, nhiều người trẻ cũng xem chương trình là cơ hội để kiểm tra sức khỏe sau một thời gian dài không được thăm khám định kỳ. Chị Thi, người dân tộc thiểu số, ngoài 30 tuổi, là một trong số đó.

Chị cho biết, trước đây, khi còn đi làm, công ty thường tổ chức khám sức khỏe định kỳ. Tuy nhiên, từ khi tạm gác công việc để tập trung học tập, chị không còn được kiểm tra sức khỏe thường xuyên như trước.

“Gói khám này rất hữu ích, lâu rồi tôi chưa được khám tổng quát. Biết sức khỏe của mình đang như thế nào để yên tâm học tập là điều rất quan trọng”, chị Thi chia sẻ.

Nhiều người dân đến khám sức khỏe tổng quát tại chương trình Khám sức khỏe toàn dân 2026 của Vinmec Cần Thơ

Từ ngày 12/6 đến ngày 4/7, Sở Y tế TP Cần Thơ, UBND và Trạm Y tế phường Ninh Kiều phối hợp cùng Bệnh viện Vinmec Cần Thơ triển khai chương trình khám sức khỏe tổng quát cho 2.000 người dân trên địa bàn phường Ninh Kiều. Đối tượng tham gia bao gồm người cao tuổi, người có công với cách mạng, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ gia đình còn nhiều khó khăn và các đối tượng cần được quan tâm trong cộng đồng.

Mỗi ngày, khu vực tiếp đón luôn nhộn nhịp người dân đến làm thủ tục. Nhiều người trong số đó đã nhiều năm chưa từng thực hiện một cuộc khám sức khỏe tổng quát đầy đủ. Vì vậy, chương trình giúp người dân nắm bắt tình trạng bản thân, được tư vấn kịp thời và chủ động chăm sóc sức khỏe trước khi bệnh tật trở thành gánh nặng.

Bên cạnh hoạt động thăm khám, tư vấn và thực hiện các danh mục cận lâm sàng cần thiết, người tham gia còn được hỗ trợ cập nhật dữ liệu vào hồ sơ sức khỏe điện tử theo chủ trương của Bộ Y tế, góp phần xây dựng nền tảng chăm sóc sức khỏe toàn dân ngày càng đồng bộ và hiệu quả hơn.

Chung tay xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh

Trong chiến lược phát triển của nhiều quốc gia, nâng cao sức khỏe cộng đồng không chỉ là mục tiêu của ngành y tế, mà còn là yếu tố đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực, nền tảng của tăng trưởng kinh tế và hạnh phúc xã hội.

Chương trình khám sức khỏe toàn dân là nỗ lực chung của Sở Y tế thành phố Cần Thơ, UBND và Trạm Y tế phường Ninh Kiều phối hợp cùng Vinmec, mang đến cơ hội tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho nhiều người dân trên địa bàn.

Khi bệnh nhân biết mình vẫn khỏe, điều đó đã là một niềm vui to lớn.

“Việc đồng hành cùng Sở Y tế TP Cần Thơ trong chương trình lần này không đơn thuần là sự tham gia của một bệnh viện vào một hoạt động khám bệnh. Đó còn là cơ hội để chung tay cùng ngành y tế địa phương chăm sóc sức khỏe toàn dân, lan tỏa tinh thần y tế dự phòng và góp phần hiện thực hóa mục tiêu vì một cộng đồng khỏe mạnh hơn”, bác sĩ Lê Hoàng Vĩnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vinmec Cần Thơ, chia sẻ.

Gần hai thập kỷ phát triển, Vinmec luôn xác định trách nhiệm xã hội là một phần quan trọng trong sứ mệnh của mình. Tính đến hết năm 2025, hơn 22.000 người dân trên cả nước đã được tiếp cận các chương trình sàng lọc sức khỏe cộng đồng do Vinmec triển khai. Mỗi năm, Vinmec cùng các đơn vị thành viên của Vingroup dành khoảng 200 tỷ đồng cho các hoạt động sàng lọc sức khỏe miễn phí và hỗ trợ chi phí điều trị cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Đằng sau những con số ấy là hàng chục nghìn cơ hội phát hiện bệnh sớm, là những gia đình giảm bớt gánh nặng khi người thân được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời, là những người lao động có thêm cơ hội duy trì sức khỏe để tiếp tục làm việc, chăm lo cho gia đình và đóng góp cho xã hội.

Với Vinmec, đồng hành cùng người dân trong những chương trình như tại Cần Thơ cũng là cách đóng góp thiết thực để xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh hơn.