Thu hút hơn 9,7 tỷ USD vốn FDI, Lâm Đồng thúc đẩy chính quyền kiến tạo mới

Tính đến giữa năm 2026, dòng vốn đầu tư đổ vào tỉnh Lâm Đồng đã ghi nhận những kết quả lớn với hơn 2.900 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký vượt ngưỡng 2 triệu tỷ đồng. Trong danh mục này, khối ngoại đóng góp 235 dự án FDI với tổng nguồn vốn đăng ký hơn 9,7 tỷ USD. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, địa phương đã tiến hành cấp văn bản mới và điều chỉnh quy mô cho 39 dự án, thu hút thêm hơn 135.000 tỷ đồng. Toàn địa bàn hiện có khoảng 35.600 doanh nghiệp cùng trên 190.000 hộ kinh doanh đang tham gia hoạt động sản xuất, thương mại.

Các chỉ số kinh tế trên được công bố tại Hội nghị “Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Phát triển kinh tế tư nhân (BPI) tỉnh Lâm Đồng năm 2026”, diễn ra vào chiều ngày 19/6. Sự kiện do ông Nguyễn Ngọc Phúc và ông Nguyễn Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì, với sự tham dự của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thuận Bích, đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cùng giới chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp.

Tại hội nghị chiều 19/6, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã công bố bức tranh toàn cảnh về dòng vốn đầu tư và cam kết cải thiện mạnh mẽ các chỉ số năng lực cạnh tranh. (Ảnh TT Dân)

Nhìn lại kết quả PCI năm 2025, địa phương được xếp vào nhóm có chất lượng điều hành khá trên bản đồ cả nước. Trong đó, chỉ số thành phần về Cạnh tranh bình đẳng chiếm vị trí dẫn đầu (thứ nhất) và chỉ số Chính quyền kiến tạo đạt vị trí thứ hai toàn quốc. Dù vậy, lãnh đạo tỉnh thẳng thắn nhìn nhận khu vực kinh tế tư nhân vẫn tồn tại những rào cản nội tại. Phần lớn các cơ sở kinh doanh có quy mô nhỏ và siêu nhỏ; tỷ lệ doanh nghiệp dẫn dắt hoặc thuộc lĩnh vực công nghệ còn thưa thớt. Ở khía cạnh PCI, hai chỉ số thành phần là Gia nhập thị trường và Tính minh bạch vẫn duy trì ở mức thấp; chỉ số BPI còn bộc lộ điểm yếu trong khâu kết nối chuỗi giá trị, nghiên cứu phát triển và chuyển đổi số.

Để giải quyết các nút thắt này, giới đầu tư và các doanh nghiệp kiến nghị chính quyền địa phương cần tối ưu hóa quy trình hành chính, đẩy mạnh tiến độ xử lý vướng mắc, đồng thời tạo cơ chế thông thoáng hơn trong tiếp cận nguồn vốn, quỹ đất sạch và lao động. Phản hồi các quan tâm này, phía tỉnh khẳng định sẽ duy trì đều đặn các kênh tương tác như Chương trình “Cà phê doanh nhân”, hội nghị gặp gỡ định kỳ và hệ thống đường dây nóng hỗ trợ kỹ thuật.

Theo lộ trình từ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh, Lâm Đồng sẽ tập trung hiện thực hóa quy hoạch phát triển thời kỳ 2021 – 2030, gỡ bỏ rào cản tín dụng và thủ tục đầu tư. Hoạt động cải cách hành chính tới đây được quản lý theo mô hình “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) nhằm tạo ra kết quả “3 dễ” (dễ triển khai, dễ kiểm tra, dễ đánh giá). Song song đó, hạ tầng dữ liệu và công nghệ số được xác định là nền tảng cốt lõi để liên thông thủ tục, tăng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến.

Phát biểu tổng kết hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc đưa ra 6 nhóm nhiệm vụ cốt lõi. Theo đó, các cơ quan ban ngành phải hiện đại hóa môi trường đầu tư, cải thiện các chỉ số PCI thành phần có điểm số thấp, thực hiện đầy đủ chủ trương của Trung ương về đổi mới sáng tạo, hình thành các hệ sinh thái doanh nghiệp đầu đàn và thúc đẩy đối thoại công tư. Các sở, ngành và chính quyền địa phương có trách nhiệm rà soát ngay nhiệm vụ, lập kế hoạch hành động cụ thể. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh được giao nhiệm vụ làm cơ quan đầu mối điều phối, tham mưu trực tiếp cho UBND tỉnh trong suốt quá trình triển khai.