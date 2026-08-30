Tour Trung Quốc giá 3,5 triệu đồng hút khách Việt dịp 2/9

Tour ngắn ngày qua cửa khẩu phía Bắc với giá từ 3,5 triệu đồng thu hút hàng nghìn khách, thay đổi cách tiếp cận du lịch nước ngoài của người Việt.

Chỉ với khoảng 3,5 triệu đồng, du khách Việt có thể tham gia những tour Trung Quốc ngắn ngày bằng đường bộ trong dịp nghỉ lễ 2/9. Mức giá tương đối dễ tiếp cận, thời gian đi ngắn cùng sự đa dạng về điểm đến đang giúp dòng tour này hút khách, đặc biệt tại các cửa khẩu phía Bắc.

Tour từ 3,5 triệu đồng được quan tâm

Theo ghi nhận, những ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, khoảng 3.000 khách xuất cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai sang Trung Quốc, phần lớn là các đoàn du lịch tuyến Vân Nam. Lượng khách này cao gấp khoảng 2,5-3,75 lần so với mức 800-1.200 khách vào một ngày cuối tuần thông thường.

Trong số khách xuất cảnh, khoảng 1.800 người sử dụng hộ chiếu và 1.200 người dùng giấy thông hành. Lào Cai cũng được các doanh nghiệp lữ hành đánh giá là cửa khẩu nhộn nhịp nhất đối với dòng khách đi Trung Quốc bằng đường bộ.

Cửa khẩu tại Việt Nam đông nghịt khách chờ xuất cảnh trong dịp nghỉ lễ 2/9.

Theo các đơn vị lữ hành, những tuyến được khách lựa chọn nhiều trong dịp này gồm Bình Biên - Kiến Thủy, Đại Lý - Côn Minh, Lệ Giang, Nam Ninh và Trùng Khánh.

Đáng chú ý, các tour ngắn ngày có giá khoảng 3,5-5,2 triệu đồng/người, trong khi những hành trình dài hơn như Lệ Giang 5-6 ngày hoặc Trùng Khánh 4-5 ngày có giá khoảng 9-12 triệu đồng.

Mức giá từ 3,5 triệu đồng đang tạo ra một phân khúc khá đặc biệt: khách Việt có thể trải nghiệm một chuyến du lịch nước ngoài trong kỳ nghỉ ngắn mà không phải dành ngân sách quá lớn.

Trên thị trường, một số tour 3 ngày 3 đêm tuyến Bình Biên - Kiến Thủy - Khai Viễn - Mông Tự hiện được chào giá khoảng 3,39 triệu đồng, đã bao gồm các khoản như phương tiện di chuyển, khách sạn, một số bữa ăn, vé tham quan, bảo hiểm và hướng dẫn viên.

Khách tăng mạnh, doanh nghiệp hưởng lợi

Sức hút của phân khúc giá thấp thể hiện rõ qua lượng khách tại các cửa khẩu.

Một doanh nghiệp chuyên tổ chức tour Trung Quốc đưa gần 800 khách qua các cửa khẩu trong ngày 29/8, trong đó khoảng 600 lượt qua Lào Cai, 160 lượt qua Hữu Nghị và khoảng 30 lượt qua Móng Cái.

Theo đại diện doanh nghiệp, lượng khách đi tour Trung Quốc đường bộ của đơn vị này tăng 115% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong ngày 28/8, doanh nghiệp đón gần 300 khách qua cửa khẩu; lượng khách tập trung lớn vào ngày 29 và 30/8 với khoảng 650 khách.

Một số doanh nghiệp lữ hành khác cũng ghi nhận Trung Quốc là thị trường có tốc độ tăng trưởng nổi bật trong dịp 2/9, khoảng 20-40%, bên cạnh những điểm đến gần như Thái Lan, Singapore và Malaysia.

Không chỉ doanh nghiệp lữ hành được hưởng lợi, lượng khách tăng còn kéo theo nhu cầu đối với vận tải đường bộ, lưu trú, ăn uống và các dịch vụ tại khu vực cửa khẩu.

Không còn chỉ cạnh tranh bằng giá rẻ

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý của thị trường năm nay là khách hàng không đơn thuần tìm tour có giá thấp nhất.

Các doanh nghiệp cho biết du khách ngày càng quan tâm tới chất lượng khách sạn, trải nghiệm và các điểm check-in. Dòng tour “no shopping”, không đưa khách tới các điểm mua sắm, cũng tăng trưởng khi người tiêu dùng muốn dành nhiều thời gian hơn cho tham quan và nghỉ ngơi.

Khách xuất cảnh ở cửa khẩu Hữu Nghị và chờ trước tòa nhà liên ngành để nhập cảnh Trung Quốc sáng 29/8. Ảnh: Vân Nam Group Tours.

Điều này cho thấy mức giá 3,5 triệu đồng có thể là yếu tố giúp khách “xuống tiền”, nhưng chưa chắc là yếu tố quyết định cuối cùng. Với một bộ phận du khách, bài toán hiện nay là chi phí bỏ ra phải tương xứng với trải nghiệm nhận được.

Các sản phẩm tour vì vậy cũng được phân tầng rõ hơn. Nhóm khách muốn tiết kiệm có thể chọn hành trình 3-4 ngày với mức giá vài triệu đồng; trong khi khách có khả năng chi tiêu cao hơn có thể lựa chọn các tour Lệ Giang, Đại Lý, Côn Minh hay Trùng Khánh với giá từ khoảng 7-12 triệu đồng, thậm chí cao hơn đối với các hành trình dài ngày.

Du lịch nước ngoài trở nên dễ tiếp cận hơn

Sự phát triển của tour đường bộ đang làm thay đổi cách tiếp cận du lịch nước ngoài của một bộ phận người Việt. Thay vì phải dành một khoản ngân sách lớn và nhiều ngày nghỉ cho chuyến đi bằng đường hàng không, khách có thể lựa chọn hành trình ngắn qua các cửa khẩu phía Bắc.

Đây cũng là lợi thế giúp tour Trung Quốc phù hợp với các kỳ nghỉ 3-4 ngày. Với khoảng 3,5-5 triệu đồng, người tiêu dùng có thêm một lựa chọn cạnh tranh với nhiều sản phẩm du lịch trong nước về tổng chi phí.

Tuy vậy, không nên đồng nhất mức giá 3,5 triệu đồng với toàn bộ thị trường tour Trung Quốc. Đây là mức khởi điểm của một số sản phẩm ngắn ngày; giá thực tế thay đổi theo tuyến, thời gian, chất lượng dịch vụ, phương tiện và các khoản phụ thu.

Ở góc độ kinh doanh, điều đáng chú ý hơn nằm ở sự mở rộng của phân khúc du lịch nước ngoài giá vừa túi tiền. Khi khách hàng không chỉ tìm kiếm giá thấp mà còn yêu cầu chất lượng và trải nghiệm tốt hơn, cuộc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp lữ hành sẽ có xu hướng chuyển từ bán một “chuyến đi giá rẻ” sang bán giá trị của toàn bộ trải nghiệm.