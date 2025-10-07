Hà Nội

Top sự thật về đất nước Australia khiến bạn ngỡ ngàng

Top sự thật về đất nước Australia khiến bạn ngỡ ngàng

Theo Travel Nation, khoảng 80% các loài động vật và thực vật ở Australia là loài đặc hữu.

An An (Theo Travel Nation)
Theo Travel Nation, khoảng 90% dân số Australia sống ở các khu vực ven biển do phần lớn lãnh thổ nước này là sa mạc và các khu vực khô hạn, gây khó khăn cho đời sống và nông nghiệp ở vùng nội địa. Ảnh: Travel Nation.
Theo Travel Nation, khoảng 90% dân số Australia sống ở các khu vực ven biển do phần lớn lãnh thổ nước này là sa mạc và các khu vực khô hạn, gây khó khăn cho đời sống và nông nghiệp ở vùng nội địa. Ảnh: Travel Nation.
Tasmania ở Australia được xem là nơi có bầu không khí trong lành nhất thế giới nhờ vị trí biệt lập, xa các nguồn ô nhiễm trên đất liền, và hoạt động của các cơn gió tây mạnh mang không khí sạch từ Nam Đại Dương. Ảnh: Tourism Tasmania &amp; Chris Bray.
Tasmania ở Australia được xem là nơi có bầu không khí trong lành nhất thế giới nhờ vị trí biệt lập, xa các nguồn ô nhiễm trên đất liền, và hoạt động của các cơn gió tây mạnh mang không khí sạch từ Nam Đại Dương. Ảnh: Tourism Tasmania & Chris Bray.
Rạn san hô Great Barrier là niềm tự hào của đất nước Australia, có thể nhìn thấy được từ không gian. Đây là hệ sinh thái rạn san hô lớn nhất thế giới và là cấu trúc sống lớn nhất trên Trái Đất, được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1981. Ảnh: TN.
Rạn san hô Great Barrier là niềm tự hào của đất nước Australia, có thể nhìn thấy được từ không gian. Đây là hệ sinh thái rạn san hô lớn nhất thế giới và là cấu trúc sống lớn nhất trên Trái Đất, được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1981. Ảnh: TN.
Australia có hơn 60 vùng sản xuất rượu vang riêng biệt trải dài khắp đất nước, mỗi vùng có đặc điểm khí hậu, thổ nhưỡng và loại nho khác nhau, tạo nên sự đa dạng về hương vị và phong cách rượu vang. Phần lớn các vùng rượu vang nằm ở New South Wales và Victoria. Ảnh: TN.
Australia có hơn 60 vùng sản xuất rượu vang riêng biệt trải dài khắp đất nước, mỗi vùng có đặc điểm khí hậu, thổ nhưỡng và loại nho khác nhau, tạo nên sự đa dạng về hương vị và phong cách rượu vang. Phần lớn các vùng rượu vang nằm ở New South Wales và Victoria. Ảnh: TN.
Đảo Fraser ở Australia là đảo cát lớn nhất thế giới. Bờ biển cát trắng mịn của Đảo Fraser là điểm nhấn cho bất kỳ chuyến đi nào đến Queensland. Vịnh Hervey là điểm khởi đầu cho hành trình khám phá hòn đảo. Ảnh: Wikipedia.
Đảo Fraser ở Australia là đảo cát lớn nhất thế giới. Bờ biển cát trắng mịn của Đảo Fraser là điểm nhấn cho bất kỳ chuyến đi nào đến Queensland. Vịnh Hervey là điểm khởi đầu cho hành trình khám phá hòn đảo. Ảnh: Wikipedia.
Australia tự hào có nhiều tuyến đường sắt ngoạn mục. Trong đó, tuyến đường sắt Indian Pacific nối liền hai thành phố lớn Sydney và Perth, nổi tiếng với hành trình dài, cảnh quan đa dạng từ núi non đến sa mạc, và sở hữu đoạn đường ray thẳng dài nhất thế giới. Ảnh: TN.
Australia tự hào có nhiều tuyến đường sắt ngoạn mục. Trong đó, tuyến đường sắt Indian Pacific nối liền hai thành phố lớn Sydney và Perth, nổi tiếng với hành trình dài, cảnh quan đa dạng từ núi non đến sa mạc, và sở hữu đoạn đường ray thẳng dài nhất thế giới. Ảnh: TN.
Theo Travel Nation, khoảng 80% các loài động vật và thực vật ở Australia là loài đặc hữu. Ảnh: TN.
Theo Travel Nation, khoảng 80% các loài động vật và thực vật ở Australia là loài đặc hữu. Ảnh: TN.
Tảng đá Uluru là một khối sa thạch khổng lồ, được coi là một biểu tượng và điểm du lịch linh thiêng của Australia. Tảng đá nổi bật với khả năng thay đổi màu sắc ấn tượng dưới ánh mặt trời, đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Ảnh: TN.
Tảng đá Uluru là một khối sa thạch khổng lồ, được coi là một biểu tượng và điểm du lịch linh thiêng của Australia. Tảng đá nổi bật với khả năng thay đổi màu sắc ấn tượng dưới ánh mặt trời, đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Ảnh: TN.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Lộ diện thành phố bí ẩn 2.000 năm nhân loại chưa từng biết đến
An An (Theo Travel Nation)
