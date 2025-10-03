Sự thật bất ngờ về đất nước Colombia có thể bạn chưa biết

Hà Nội

Đất nước Colombia chứa đựng nhiều điều bất ngờ có thể bạn chưa biết.

An An (Theo learnbright.org)
Theo learnbright.org, đất nước Colombia ở Nam Mỹ được đặt theo tên của nhà thám hiểm Christopher Columbus. (Ảnh: learnbright.org)
Colombia là quốc gia duy nhất ở Nam Mỹ có đường bờ biển giáp cả Biển Caribe và Thái Bình Dương. Vị trí địa lý độc đáo này mang đến cho Colombia sự đa dạng về cảnh quan, hệ sinh thái,...
Colombia là một trong những quốc gia có nhiều loài chim nhất trên thế giới, với hơn 1.910 loài khác nhau.
Colombia là một trong những quốc gia sản xuất cà phê hàng đầu thế giới và cà phê Colombia được yêu thích trên toàn thế giới.
Các lễ hội ở Colombia nổi tiếng với sắc màu và âm nhạc đặc sắc. Lễ hội Carnival Barranquilla là một trong những sự kiện văn hóa lớn và được mong đợi nhất trong năm ở Colombia.
Caño Cristales, còn được gọi là Sông Ngũ Sắc, là một kỳ quan thiên nhiên ở Colombia. Dòng sông này đổi màu từ đỏ sang vàng, rồi xanh lá cây,...tạo nên cảnh sắc vô cùng ấn tượng.
Cây cọ sáp, được tìm thấy ở Thung lũng Cocoro của Colombia, là loài cây cọ cao nhất hành tinh. Chúng có thể cao tới 60 mét. Loài cây này là biểu tượng quốc gia của Colombia.
Colombia là một trong những quốc gia có đa dạng sinh học nhất hành tinh với hệ động thực vật vô cùng phong phú.
An An (Theo learnbright.org)
