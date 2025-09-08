Hà Nội

Cuộc sống thường nhật ở đất nước Italy những năm 1980

Thế giới

Cuộc sống thường nhật ở đất nước Italy những năm 1980

Nhiếp ảnh gia Charles H. Traub đã ghé thăm đất nước Italy vào thập niên 1980 và ghi lại những bức ảnh phần nào hé lộ cuộc sống của người dân nơi đây.

An An (Theo BP)
Theo Bored Panda, trong những năm 1980, nhiếp ảnh gia Charles H. Traub đã đến nhiều vùng đất khác nhau của Italy và ghi lại cuộc sống của người dân ở đó. (Nguồn ảnh: BP)
Sự tự do, nhịp sống chậm rãi và sự đa dạng là những điều ông cảm nhận ở đất nước này hàng chục năm trước.
Cửa hàng bán dưa hấu trong một ngày nắng.
Những đứa trẻ vô tư chơi đùa trong một góc phố ở Italy những năm 1980.
Hai em nhỏ vừa ăn kem vừa liếc nhìn ống kính.
Các em nhỏ chơi đùa trên một chiếc thuyền.
Người phụ nữ và hai cháu nhỏ trên đường phố Italy.
Cảnh đông đúc ở một góc phố Italy.
Bé gái tạo dáng với chiếc vòng.
Cô gái trẻ dường như bất ngờ khi thấy ống kính.
Một ngày nắng ở Italy.
Những bức ảnh cho thấy cuộc sống yên bình ở đất nước này.
