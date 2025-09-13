Sự thật bất ngờ về đất nước Nepal có thể bạn chưa biết

Nepal, một quốc gia ở Nam Á, chứa đựng nhiều điều bất ngờ có thể bạn chưa biết.
Nghệ sĩ Hồng Vân diện trang phục thanh lịch xuống phố, được khen trẻ trung. Quyền Linh kỷ niệm 20 năm kết hôn.
Với Porsche 911 Turbo S Cabriolet mỗi năm giá trị xe có thể mất 5% đến 15% giá trị, nhưng với "Qua" Vũ, chỉ cần thỏa cái đam mê thì 6 năm cũng chờ được.
Tàu sân bay Anh bất ngờ xuất hiện sát sườn phía Đông của Nga, động thái này cho thấy Anh đang bước sâu vào bàn cờ Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Tổ ấm của vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành là căn biệt thự 200m2 ở TP HCM, thiết kế hiện đại, sử dụng tông màu đen, trắng và be chủ đạo.
Trong tuần mới, 3 con giáp được dự đoán sẽ gặp nhiều may mắn, nắm bắt thời cơ để phát triển sự nghiệp và tích lũy tài sản.
Trung Quốc triển khai trung tâm dữ liệu AI dưới nước tại Thượng Hải, có thể huấn luyện GPT-3.5 chỉ trong 1 ngày và tiết kiệm 30% năng lượng.
Không chỉ được vua Càn Long tin nhiệm và trọng dụng, tham quan Hòa Thân còn được một nhân vật quyền lực "chống lưng". Người đó chính là Hòa Lâm.
Serendibite là một trong những khoáng vật hiếm và bí ẩn nhất thế giới, nổi bật bởi màu sắc tuyệt đẹp và giá trị sưu tầm vô cùng cao.
Aston Martin đã giới thiệu phiên bản đặc biệt của DB12 Volante và Vanquish Volante với những điểm nhấn riêng biệt từ trong ra ngoài nhằm kỷ niệm 60 năm.
Tàu điện siêu nhẹ Link "Crosslake Connection" chạy trên cầu nổi giữa hồ Washington báo hiệu bước phát triển quan trọng về cách thức đi lại trong tương lai.
Nghi phạm ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk, một đồng minh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã bị bắt giữ.
Trong bộ ảnh Trung thu, Nhật Kim Anh khoe nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút bên cô con gái đáng yêu.
Polestar 5 2026 mới là chiếc sedan thuần điện mang tính biểu tượng thương hiệu với bộ pin siêu lớn, hệ thống giảm xóc BWI và hệ thống lái đặc biệt.
Trang Banana, nữ streamer từng 'làm mưa làm gió' trên cộng đồng mạng, vừa khiến người hâm mộ xôn xao với bộ ảnh mới theo phong cách nàng thơ đầy quyến rũ.
2 NSND Thu Huyền - Tấn Minh về chung một vào năm 2004. Đến nay, hôn nhân của cặp đôi vẫn gây chú ý.
Hàn Quốc là điểm đến công nghệ phát triển bậc nhất châu Á, nhưng Google Maps vẫn chưa thể hoạt động đầy đủ do lo ngại an ninh và cạnh tranh thị trường.
Đu trend biến ảnh chân dung thành mô hình 3D, nàng mẫu Janet Kanokwan Saesim khiến fan không thể rời mắt với loạt thành quả cực cuốn.
Nhân dịp sinh nhật, Thanh Trúc công khai nhiều khoảnh khắc đón tuổi mới bên Châu Khải Phong từ năm 2020.
Honda chính thức ra mắt ADV160 RoadSync 2026 tại Indonesia, mở rộng thêm dòng xe ga cao cấp của hãng với một bản nâng cấp hiện đại với loạt công nghệ cao cấp.
Ngay khi Louis Phạm đăng tải bộ ảnh mới, bạn trai Việt Kiều của cô nàng - Paul Lê đã ngay lập tức chia sẻ lại bộ ảnh của bạn gái với sự xuýt xoa.