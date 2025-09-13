Hà Nội

Sự thật bất ngờ về đất nước Nepal có thể bạn chưa biết

Nepal, một quốc gia ở Nam Á, chứa đựng nhiều điều bất ngờ có thể bạn chưa biết.

An An (RP, NPA)
Theo trang Rustic Pathways, Nepal là quốc gia duy nhất trên thế giới có lá cờ không mang hình chữ nhật hay hình vuông, mà thay vào đó là hai hình tam giác xếp chồng lên nhau.
Theo trang Rustic Pathways, Nepal là quốc gia duy nhất trên thế giới có lá cờ không mang hình chữ nhật hay hình vuông, mà thay vào đó là hai hình tam giác xếp chồng lên nhau. Ảnh: Adobe Stock.
Thủ đô Kathmandu được mệnh danh là bảo tàng văn hóa sống của thế giới vì sự hiện diện của nhiều Di sản văn hóa được UNESCO công nhận. Đáng chú ý, chỉ riêng Thung lũng Kathmandu đã có 7 di sản.
Thủ đô Kathmandu được mệnh danh là bảo tàng văn hóa sống của thế giới vì sự hiện diện của nhiều Di sản văn hóa được UNESCO công nhận. Đáng chú ý, chỉ riêng Thung lũng Kathmandu đã có 7 di sản. Ảnh: RP.
Nepal còn được mệnh danh là "nóc nhà của thế giới" khi có tới 8 trong số 10 ngọn núi cao nhất thế giới, bao gồm đỉnh Everest.
Nepal còn được mệnh danh là "nóc nhà của thế giới" khi có tới 8 trong số 10 ngọn núi cao nhất thế giới, bao gồm đỉnh Everest. Ảnh: Wikipedia.
Theo Nepal Peak Adventure, Nepal chưa từng bị bất kỳ quốc gia nào khác chiếm đóng.
Theo Nepal Peak Adventure, Nepal chưa từng bị bất kỳ quốc gia nào khác chiếm đóng. Ảnh: cntraveller.
Nepal là một quốc gia có sự đa dạng ngôn ngữ lớn, với hơn 123 ngôn ngữ được sử dụng trên toàn lãnh thổ.
Nepal là một quốc gia có sự đa dạng ngôn ngữ lớn, với hơn 123 ngôn ngữ được sử dụng trên toàn lãnh thổ. Ảnh: Wikipedia.
Bò được coi là loài vật linh thiêng ở Nepal.
Bò được coi là loài vật linh thiêng ở Nepal. Ảnh: Vocalmedia.
Đỗ quyên là quốc hoa của Nepal. Mùa xuân là thời điểm những bông hoa này nở rộ, mang đến một khung cảnh thiên nhiên núi non rực rỡ ấn tượng.
Đỗ quyên là quốc hoa của Nepal. Mùa xuân là thời điểm những bông hoa này nở rộ, mang đến một khung cảnh thiên nhiên núi non rực rỡ ấn tượng. Ảnh: The Spruce.
Nepal tổ chức nhiều lễ hội sôi động và đầy màu sắc quanh năm, thể hiện sự đa dạng văn hóa. Trong đó, Dashain là lễ hội lớn nhất và quan trọng nhất ở Nepal.
Nepal tổ chức nhiều lễ hội sôi động và đầy màu sắc quanh năm, thể hiện sự đa dạng văn hóa. Trong đó, Dashain là lễ hội lớn nhất và quan trọng nhất ở Nepal. Ảnh: tusktravel.
An An (RP, NPA)
#đất nước Nepal #lá cờ tam giác Nepal #thủ đô Kathmandu #di sản UNESCO Nepal #Everest Nepal #ngôn ngữ Nepal

