Top sinh vật kỳ dị nhất thế giới gây ám ảnh, tưởng chỉ có trong phim

Tưởng chừng chỉ xuất hiện trên màn ảnh, các sinh vật kỳ dị này thực sự tồn tại ngoài đời, khiến bất kỳ ai cũng ngỡ ngàng và bị cuốn hút tìm hiểu.

Được phát hiện ở Venezuela năm 2009, bướm đêm Poodle Venezuela có ngoại hình vô cùng kì dị, trông tựa như người ngoài hành tinh nhưng có bộ lông giống chó xù.
Rồng xanh Glaucus Atlanticus thường được biết tới với tên gọi thiên thần xanh nhưng thực chất là một loài sên biển, có cơ thể cân đối, dẹt, sở hữu 6 chi phụ với nhánh tỏa ra, rất đẹp mắt
Bạch tuộc Dumbo là một loài bạch tuộc ô, có ngoại hình tổng quan khá giống với một con voi kì lạ. Tên của nó bắt nguồn từ nhân vật hoạt hình chú voi biết bay "Dumbo" của Disney.
Cá Macropinna microstoma có ngoại hình bất thường, với một phần như "mái vòm" trong suốt, chứa đầy chất lỏng trên đầu. Qua đó, có thể nhìn thấy tròng mắt và các nội tại bên trong.
Irrawaddy Dolphin là một loài cá heo sống ở đại dương, sở hữu phần đầu rất tròn, và gần như không có mỏ nhô về phía trước.
Cá dơi môi đỏ có khả năng bơi rất kém, được tìm thấy ở vùng biển gần quần đảo Galapagos, khi đang cố sử dụng vây ngực để lết đi dưới đáy đại dương.
Dù giống một con kiến nhưng có đặc điểm của loài gấu trúc, song đây thực chất là một dạng ong bắp cày không cánh, có lông dày.
ơi trắng Honduras có bộ lông màu trắng với phần đầu khá lạ mắt, kèm chiếc mũi có ngoại hình tựa như một chiếc lá.
