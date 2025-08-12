Hà Nội

Tiết lộ sốc về loài chim có cái mỏ đáng sợ nhất từng tồn tại

Giải mã

Tiết lộ sốc về loài chim có cái mỏ đáng sợ nhất từng tồn tại

Chim Gastornis là một trong những loài chim khổng lồ kỳ lạ nhất từng tồn tại sau thời kỳ khủng long, với ngoại hình đáng sợ và quá khứ gây tranh cãi.

T.B (tổng hợp)
1. Gastornis là loài chim không biết bay khổng lồ. Loài chim này cao tới 2 mét, nặng hơn 150 kg, sống ở châu Âu và Bắc Mỹ khoảng 56–41 triệu năm trước, thuộc thời kỳ Paleocen–Eocen. Ảnh: Pinterest.
2. Có cái đầu to bất thường và mỏ cực khỏe. Đặc điểm nổi bật nhất của Gastornis là cái đầu lớn với chiếc mỏ to, cong và dày, từng khiến giới khoa học nghĩ rằng nó là một kẻ săn mồi đáng sợ. Ảnh: Pinterest.
3. Từng bị xem là “chim ăn thịt khổng lồ”. Với ngoại hình dữ tợn, Gastornis trong nhiều năm được mô tả là loài chim săn động vật nhỏ, tương tự các loài “chim khủng bố” ở Nam Mỹ thời tiền sử. Ảnh: Pinterest.
4. Nghiên cứu hiện đại cho thấy nó là loài ăn thực vật. Các phân tích đồng vị hóa học và cấu trúc xương hàm gần đây chỉ ra rằng Gastornis nhiều khả năng là loài ăn cỏ hoặc ăn hạt, trái ngược với giả thuyết ăn thịt trước đó. Ảnh: Pinterest.
5. Không có răng nhưng có thể nghiền nát thức ăn. Dù không có răng, cấu trúc mỏ của Gastornis đủ sức nghiền các loại thực vật cứng, thậm chí cả quả hạch hay cành non. Ảnh: Pinterest.
6. Có chân khỏe và dáng đi nặng nề. Gastornis có cặp chân to khỏe nhưng cấu tạo xương cho thấy nó di chuyển chậm chạp, không phù hợp với việc rượt đuổi con mồi. Ảnh: Pinterest.
7. Là họ hàng xa của các loài chim hiện đại. Gastornis thuộc nhóm chim nguyên thủy, không phải là tổ tiên trực tiếp của loài chim ngày nay nhưng cùng nhánh tiến hóa sau thời kỳ khủng long. Ảnh: Pinterest.
8. Từng truyền cảm hứng cho các tác phẩm khoa học viễn tưởng. Với ngoại hình khác lạ, Gastornis xuất hiện trong phim tài liệu như Walking with Beasts và là hình mẫu cho nhiều loài chim khổng lồ hư cấu. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
