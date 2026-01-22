Tổng thống Trump tuyên bố đạt được khung thỏa thuận về Greenland

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông và Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã xây dựng khuôn khổ cho một thỏa thuận trong tương lai liên quan đến Greenland.

ABC News đưa tin, Tổng thống Trump ngày 21/1 cho biết ông và Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã "xây dựng khuôn khổ cho một thỏa thuận trong tương lai liên quan đến Greenland", do vậy Mỹ sẽ không áp đặt thuế quan đối với các nước đồng minh Châu Âu mà ông đe dọa trước đó.

"Dựa trên cuộc gặp rất hiệu quả mà tôi đã có với Tổng thư ký NATO Mark Rutte, chúng tôi đã hình thành khuôn khổ cho một thỏa thuận trong tương lai liên quan đến Greenland và trên thực tế là toàn bộ khu vực Bắc Cực," ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

"Giải pháp này, nếu được thực hiện, sẽ là một bước tiến lớn cho Mỹ và tất cả quốc gia thành viên NATO. Trên cơ sở này, tôi sẽ không áp đặt các mức thuế quan (đối với 8 nước Châu Âu) dự kiến có hiệu lực vào ngày 1/2/2026", Tổng thống Trump nói thêm.

Bài đăng của ông Trump không cung cấp thêm chi tiết nào về "khuôn khổ" thỏa thuận dành cho Greenland, một vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.

Trong các cuộc phỏng vấn với CNBC, Tổng thống Trump cũng không đưa ra các thông tin cụ thể, đặc biệt là việc liệu Mỹ có được quyền kiểm soát Greenland như ông đã yêu cầu hay không.

"Vâng, chúng tôi có một ý tưởng về thỏa thuận. Tôi nghĩ đó sẽ là một thỏa thuận rất tốt cho Mỹ, cũng như cho họ, và chúng tôi sẽ hợp tác với nhau về một số vấn đề liên quan đến toàn bộ khu vực Bắc Cực, cũng như Greenland. Thỏa thuận liên quan đến an ninh và những vấn đề khác", ông Trump nói trên kênh CNBC.

Khi được hỏi liệu vấn đề quyền kiểm soát Greenland có liên quan hay không, Tổng thống Trump nói "vấn đề này rất phức tạp". Tuy nhiên, ông Trump nói Mỹ đã đạt được "mọi thứ chúng tôi muốn".

"Đây là thỏa thuận dài hạn tối ưu, và tôi nghĩ nó đặt tất cả mọi người vào vị thế rất tốt, đặc biệt là về an ninh, khoáng sản và mọi thứ khác", ông Trump cho hay.

Ông chủ Nhà Trắng cũng nhấn mạnh rằng thỏa thuận này là "vô thời hạn".

Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh Fox News vào cuối ngày 21/1, ông Rutte cho biết các cuộc thảo luận với ông Trump bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, tập trung vào an ninh khu vực Bắc Cực.

Người phát ngôn của NATO nói với ABC News rằng các cuộc đàm phán 3 bên giữa Mỹ, Greenland và Đan Mạch vẫn đang diễn ra. Trước đó trong ngày 21/1, khi phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, ông Trump đã bác bỏ khả năng sử dụng vũ lực để giành quyền kiểm soát Greenland.

