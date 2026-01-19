Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

RT đưa tin, Trung tá Peter Milevchuk ngày 18/1 thông báo 15 binh sĩ Đức được triển khai đến Greenland, một vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, đã kết thúc nhiệm vụ trinh sát. Ông nói thêm rằng sự hợp tác với phía Đan Mạch rất tích cực và mang tính xây dựng.

Binh sĩ Đức. Ảnh: DPA.

Trước đó, ngày 14/1, Đan Mạch tuyên bố tổ chức một cuộc tập trận quân sự chung trên đảo Greenland. Một số quốc gia Châu Âu, bao gồm Đức, Pháp, Thụy Điển, Na Uy và Anh, cho biết họ sẽ tham gia, mỗi nước cử từ 1 đến 15 binh sĩ.

Động thái này diễn ra sau các cuộc đàm phán giữa Đan Mạch, Greenland và Mỹ kết thúc bằng điều mà các quan chức mô tả là "sự bất đồng cơ bản" giữa Chính quyền Tổng thống Trump và các đồng minh Châu Âu về vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.

"Kết quả trinh sát sẽ được phân tích trong những ngày tới", ông Milevchuk cho biết, đồng thời nói thêm rằng nhóm binh sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ của họ.

Trong những tuần gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tăng cường nỗ lực nhằm đưa Greenland nằm dưới sự kiểm soát của Washington, một mục tiêu mà ông đã theo đuổi từ nhiệm kỳ đầu tiên (2017-2021). Ông Trump lập luận rằng việc sáp nhập này rất quan trọng đối với an ninh quốc gia của Mỹ.

Ông chủ Nhà Trắng cũng cho rằng lực lượng quân sự của Đan Mạch ở Greenland không đủ để bảo vệ hòn đảo lớn nhất thế giới này.