Tổng thống Trump nói cuộc chiến với Iran có thể kết thúc trong vài ngày tới

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng cuộc chiến với Iran có thể sẽ không kéo dài, nhưng ông vẫn để ngỏ khả năng leo thang xung đột.

AP đưa tin, Tổng thống Trump ngày 9/3 cho biết cuộc chiến với Iran có thể sẽ không kéo dài, nhưng ông vẫn để ngỏ khả năng leo thang xung đột nếu nguồn cung dầu toàn cầu bị gián đoạn bởi Cộng hòa Hồi giáo Iran, quốc gia vừa chọn vị Lãnh tụ tối cao mới theo đường lối cứng rắn.

Giá dầu bất ngờ giảm

Chỉ một ngày sau khi Iran chọn Đại giáo chủ Ayatollah Mojtaba Khamenei kế nhiệm cha mình làm Lãnh tụ tối cao của Iran, giá dầu đã tăng vọt lên mức cao nhất kể từ năm 2022.

Tuy nhiên, giá dầu sau đó giảm nhờ hy vọng cuộc chiến với Iran sẽ không kéo dài. Giá dầu dao động từ gần 120 USD/thùng, mức cao nhất kể từ năm 2022, giảm xuống còn khoảng 90 USD. Thị trường chứng khoán Mỹ cũng trải qua ngày 9/3 đầy biến động, từ mức giảm sâu đầu phiên đến tăng mạnh khi mối lo ngại chuyển thành hy vọng rằng cuộc chiến với Iran sẽ sớm kết thúc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Các cuộc tấn công của Iran tại eo biển Hormuz gần như đã khiến các tàu chở dầu không thể đi qua tuyến đường vận chuyển chiếm 1/5 lượng dầu toàn cầu này, và máy bay không người lái, tên lửa Iran đã nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu khí của các nước sản xuất lớn. Các vụ tấn công tàu thương mại gần eo biển đã khiến ít nhất 7 thủy thủ thiệt mạng, theo Tổ chức Hàng hải Quốc tế.

“Chúng ta vừa có một chuyến ‘dạo chơi’ nhỏ tới Trung Đông để loại bỏ cái ác. Và tôi nghĩ các bạn sẽ thấy đây chỉ là một chuyến đi ngắn hạn”, ông Trump phát biểu trước các nghị sĩ thuộc Đảng Cộng hòa tại câu lạc bộ golf gần Miami.

Vài giờ sau, ông Trump đăng trên mạng xã hội: “Nếu Iran làm bất cứ điều gì ngăn chặn dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz, họ sẽ bị Mỹ tấn công mạnh gấp 20 lần so với những gì họ đã phải chịu cho đến nay”.

Đáp lại phát biểu của ông Trump được đăng trên truyền thông nhà nước Iran, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, ông Ali Mohammad Naini, tuyên bố: “Iran sẽ quyết định khi nào cuộc chiến kết thúc”.

Iran chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài

Kamal Kharazi, cố vấn chính sách đối ngoại của Văn phòng Lãnh tụ tối cao Iran, ngày 9/3 nói rằng Iran đã chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài. "Không còn chỗ cho ngoại giao trừ khi áp lực kinh tế buộc các nước khác can thiệp và chấm dứt sự can thiệp quân sự của Mỹ và Israel đối với Iran”, Kamal Kharazi nhấn mạnh.

Ông Kamal Kharazi, cố vấn chính sách đối ngoại của Văn phòng Lãnh tụ tối cao Iran. Ảnh: Youtube.

Trong khi đó, hàng chục tiếng nổ đã vang lên ở Tehran trong vụ không kích được coi là dữ dội nhất nhằm vào thủ đô Iran kể từ khi xung đột bùng phát vào ngày 28/2. Truyền thông Iran không đưa tin về thiệt hại và thương vong.

Hôm 9/3, Israel tuyên bố đang tiến hành "một đợt tấn công quy mô lớn" vào thành phố Isfahan của Iran, cũng như Tehran và miền nam Iran. Quân đội Israel cho biết họ đã tấn công hàng chục địa điểm cơ sở hạ tầng, bao gồm cả trụ sở máy bay không người lái của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Quân đội Israel cũng liên tục cảnh báo người dân về các tên lửa đang bay tới từ Iran. Từ Lebanon, lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn cũng đã bắn tên lửa vào Israel hôm 9/3.

Cơ sở hạ tầng năng lượng bị tấn công

Ả Rập Xê Út đã lên án Iran sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào mỏ dầu Shaybah khổng lồ, tuyên bố Tehran sẽ là “kẻ thua cuộc lớn nhất” nếu tiếp tục tấn công các quốc gia Ả Rập.

Tại Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), nhà chức trách cho biết hai người bị thương do mảnh vỡ từ vụ đánh chặn tên lửa Iran trên bầu trời thủ đô Abu Dhabi. Bộ Quốc phòng UAE cho biết 15 tên lửa đạn đạo và 18 máy bay không người lái đã được phóng vào nước này hôm 9/3.

Sáng 10/3, UAE thông báo một vụ tấn công bằng máy bay không người lái đã nhắm vào lãnh sự quán nước này tại khu vực người Kurd ở Iraq, gây thiệt hại nhưng không có thương vong. Bộ Ngoại giao UAE không quy trách nhiệm cho bên nào nhưng lên án đây là “hành động leo thang nguy hiểm và đe dọa an ninh, ổn định khu vực”.

Iran cũng tấn công Kuwait, Qatar và Bahrain. Chính phủ Bahrain cho biết một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ tấn công của Iran nhằm vào một tòa nhà dân cư ở thủ đô Manama.

Nhiều phái bộ ngoại giao Mỹ đã yêu cầu tất cả nhân viên không thiết yếu rời đi.

Cuộc xung đột đã khiến ít nhất 1.230 người thiệt mạng ở Iran, ít nhất 397 người ở Lebanon và 11 người ở Israel, theo các quan chức. Về phía Mỹ, tổng cộng 7 binh sĩ đã thiệt mạng.

