Bãi rác lớn nhất Indonesia sạt lở khiến nhiều người thiệt mạng, mất tích

Một vụ sạt lở tại bãi rác lớn nhất Indonesia đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và nhiều người khác vẫn mất tích.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời các nhà chức trách ngày 9/3 cho biết, trận mưa lớn vào đêm 8/3 đã gây ra vụ sập bãi rác khổng lồ tại khu xử lý chất thải tích hợp Bantargebang ở thành phố Bekasi, Tây Java.

Vụ sạt lở bãi rác lớn nhất Indonesia này đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và nhiều người khác vẫn mất tích.

apsatlobairacindonesia.jpg
Lực lượng cứu hộ sử dụng máy móc hạng nặng để tìm kiếm các nạn nhân vụ sạt lở bãi rác ở Bantargebang, Tây Java, Indonesia, ngày 9/3. Ảnh: BASARNAS/AP.

Hơn 300 nhân viên cứu hộ cùng máy móc hạng nặng và chó nghiệp vụ đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm nạn nhân.

"Lực lượng cứu hộ phải làm việc thận trọng giữa những núi rác không ổn định. Các nạn nhân bao gồm 2 tài xế xe chở rác và 2 người bán hàng rong đang làm việc hoặc nghỉ ngơi gần bãi rác. 4 người may mắn thoát chết", Desiana Kartika Bahari, người đứng đầu Văn phòng Tìm kiếm và Cứu hộ Jakarta, thông tin, nói thêm rằng lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm 3 người được báo cáo mất tích.

"Chúng tôi chưa loại trừ khả năng có thêm nạn nhân. Chúng tôi vẫn đang thu thập dữ liệu để xác định có bao nhiêu phương tiện và công nhân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát", Desiana Kartika Bahari nói tiếp.

Những bức ảnh và video do Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia Indonesia công bố cho thấy cảnh máy xúc đang đào bới tại hiện trường, nơi nhiều xe chở rác và các quầy bán thức ăn nhỏ bị vùi lấp.

Người phát ngôn của Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia, Abdul Muhari, kêu gọi tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình an toàn trong quá trình tìm kiếm đang diễn ra, lưu ý rằng dự báo thời tiết trong hai ngày tới cho thấy khả năng có mưa trên khắp Jakarta và các thành phố vệ tinh lân cận.

Vụ sạt lở gây chết người hôm 8/3 khiến dư luận chú ý trở lại đối với Bantargebang, một bãi rác quan trọng nhưng quá tải, nơi tiếp nhận phần lớn rác thải sinh hoạt hàng ngày của khu vực Jakarta.

Trước đó, vào năm 2005, 31 người đã thiệt mạng và hàng chục người mất tích sau khi một bãi rác cao 7 mét sụp đổ do mưa lớn ở Indonesia. Vụ sạt lở khi đó cũng khiến 60 ngôi nhà bị hư hại ở hai ngôi làng thuộc tỉnh Tây Java gần thành phố Bandung của Indonesia.

>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ sạt lở bãi rác ở Philippines hồi tháng 1/2026

Nguồn video: VTV
