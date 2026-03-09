Mỹ bắt đầu cuộc tập trận quân sự quy mô lớn với Hàn Quốc

AP đưa tin, Mỹ đã bắt đầu một cuộc tập trận quân sự quy mô lớn với Hàn Quốc vào ngày 9/3, huy động hàng nghìn binh sĩ trong bối cảnh nước này đang tham gia vào cuộc chiến ngày càng leo thang tại Trung Đông.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết khoảng 18.000 binh sĩ Hàn Quốc sẽ tham gia cuộc tập trận mang tên Freedom Shield, kéo dài đến ngày 19/3. Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc chưa xác nhận số lượng binh sĩ Mỹ tham gia huấn luyện tại Hàn Quốc.

Cuộc tập trận chung giữa hai đồng minh diễn ra trong bối cảnh truyền thông Hàn Quốc đồn đoán rằng Washington đang điều chuyển một số khí tài từ Hàn Quốc để hỗ trợ chiến sự chống lại Iran.

Đại tá Jang Do Young (trái) của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc và Đại tá Mỹ Ryan Donald trong buổi họp báo tại Seoul, Hàn Quốc, hồi tháng 2/2026. Ảnh: Jung Yeon-je/Pool/AP.

Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc tuần trước cho biết sẽ không bình luận về các động thái cụ thể liên quan đến khí tài quân sự vì lý do an ninh. Các quan chức Hàn Quốc cũng từ chối bình luận về thông tin một số hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và thiết bị khác của Mỹ đang được chuyển đến Trung Đông, nhưng khẳng định điều này sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến thế trận phòng thủ chung của hai nước đồng minh.

Freedom Shield có thể sẽ vấp phải sự phản ứng từ Triều Tiên. Tuy nhiên, Mỹ và Hàn Quốc khẳng định các cuộc tập trận này chỉ mang tính phòng thủ.

Triều Tiên đã đình chỉ mọi đối thoại có ý nghĩa với Washington và Seoul kể từ sau thất bại của hội nghị thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào năm 2019, trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump. Tuy vậy, Bình Nhưỡng vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với Washington, đồng thời kêu gọi Mỹ từ bỏ yêu cầu phi hạt nhân hóa Triều Tiên như một điều kiện tiên quyết cho đàm phán.

Freedom Shield là một trong hai cuộc tập trận thường niên sở chỉ huy do hai nước đồng minh Mỹ - Hàn tổ chức; cuộc còn lại là Ulchi Freedom Shield, diễn ra vào tháng 8.

Các cuộc tập trận này chủ yếu được mô phỏng trên máy tính, nhằm kiểm tra năng lực phối hợp tác chiến của hai bên trong bối cảnh các kịch bản chiến tranh và thách thức an ninh ngày càng phức tạp.

Như thường lệ, đợt tập trận tháng 3 sẽ đi kèm chương trình huấn luyện thực địa mang tên Warrior Shield, tuy nhiên số lượng bài tập thực địa trong năm nay giảm xuống còn 22, so với 51 hồi năm ngoái.

Dù quân đội Mỹ và Hàn Quốc cho biết các bài tập thực địa thường được phân bổ rải rác trong năm, vẫn có ý kiến cho rằng hai nước đồng minh đang muốn giảm quy mô tập trận mùa xuân nhằm tạo điều kiện cho đối thoại với Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bày tỏ mong muốn thúc đẩy ngoại giao, và một số quan chức cấp cao của ông cũng hy vọng chuyến thăm dự kiến của ông Trump tới Trung Quốc vào cuối tháng 3 hoặc tháng 4 tới có thể mở ra cơ hội tiếp xúc với Bình Nhưỡng.

