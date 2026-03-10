Hà Nội

Mỹ đưa hệ thống chống UAV đến Trung Đông sau thành công tại Ukraine

Quân sự - Thế giới

Mỹ đưa hệ thống chống UAV đến Trung Đông sau thành công tại Ukraine

Các quan chức quân đội Mỹ cho biết sẽ đưa hệ thống chống máy bay không người lái đến Trung Đông sau khi hệ thống này được chứng minh hiệu quả ở Ukraine.

Tuệ Minh
Hai quan chức Mỹ nói với hãng tin AP hôm thứ Sáu rằng một hệ thống chống máy bay không người lái của Mỹ, đã được chứng minh là có hiệu quả chống lại máy bay không người lái của Nga ở Ukraine , sẽ sớm được gửi đến Trung Đông để tăng cường khả năng phòng thủ của Mỹ trước máy bay không người lái của Iran.
Mặc dù Mỹ đã sử dụng hệ thống tên lửa Patriot và THAAD để bắn hạ thành công các tên lửa của Iran, nhưng theo một quan chức quốc phòng Mỹ, một trong hai quan chức giấu tên để thảo luận về các vấn đề quân sự nhạy cảm, hiện nay các biện pháp phòng thủ chống máy bay không người lái hiệu quả ở Trung Đông còn hạn chế.
Một quan chức Mỹ khác cho biết, phản ứng của Mỹ đối với việc chống lại máy bay không người lái Shahed của Iran là "đáng thất vọng", đặc biệt là vì các máy bay không người lái do Iran phóng là phiên bản đơn giản hơn nhiều so với cùng loại máy bay không người lái mà Nga liên tục cải tiến và nâng cấp trong cuộc chiến ở Ukraine.
Nỗ lực tăng cường khả năng chống máy bay không người lái của Mỹ ở Trung Đông cho thấy những lo ngại về kế hoạch đáp trả của Iran trên khắp khu vực đối với các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư đã phàn nàn rằng họ không được cho đủ thời gian để chuẩn bị cho làn sóng máy bay không người lái và tên lửa của Iran dội xuống lãnh thổ của họ.
Hệ thống đang được gửi đi, có tên gọi là Merops, sử dụng máy bay không người lái để chống lại máy bay không người lái khác. Nó đủ nhỏ để vừa vặn trong thùng xe bán tải cỡ trung, có khả năng nhận dạng máy bay không người lái và tiếp cận chúng, sử dụng trí tuệ nhân tạo để điều hướng khi liên lạc vệ tinh và điện tử bị gây nhiễu.
Máy bay không người lái rất khó phát hiện trên các hệ thống radar được hiệu chỉnh để phát hiện tên lửa tốc độ cao và có thể bị nhầm lẫn với chim hoặc máy bay. Hệ thống Merops được thiết kế để phát hiện và bắn hạ chúng. Quan trọng hơn, hệ thống này cũng rẻ hơn so với việc bắn một tên lửa trị giá hàng trăm nghìn đô la vào một máy bay không người lái có giá dưới 50.000 đô la.
Tuần này, nghị sĩ Jim Himes của bang Connecticut, lãnh đạo phe Dân chủ trong Ủy ban Tình báo Hạ viện, cho biết: “Chúng ta khá giỏi trong việc bắn hạ tên lửa. Điều khó khăn hơn nhiều đối với chúng ta là kho máy bay không người lái khổng lồ của Iran, rất khó phát hiện và khó bắn hạ.”
Ông Himes cho biết các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đặt ra một “bài toán toán học” ở chỗ Mỹ không thể tiếp tục dựa vào các hệ thống đánh chặn quân sự đắt tiền, như hệ thống Patriot, để bắn hạ các máy bay không người lái của Iran được sản xuất nhanh chóng và rẻ tiền.
“Việc bắn hạ một chiếc máy bay không người lái giá rẻ thực sự rất tốn kém,” ông nói. “Một quả tên lửa khổng lồ nhắm vào một chiếc máy bay không người lái nhỏ bé, chất lượng kém.”
Hệ thống Merops đã được triển khai tại Ba Lan và Romania, các quốc gia thành viên NATO, vào tháng 11 sau khi máy bay không người lái tấn công của Nga liên tục xâm phạm không phận NATO. Quan chức quốc phòng Mỹ cho biết Mỹ đã rút ra bài học từ việc triển khai hệ thống này và các hệ thống tương tự khác ở Ukraine.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm thứ Năm cho biết Mỹ đã yêu cầu nước ông giúp đỡ trong việc chống lại máy bay không người lái Shahed của Iran, loại máy bay mà Nga đã sử dụng với số lượng lớn ở Ukraine. Ông Zelenskyy không nêu rõ loại hỗ trợ mà Ukraine sẽ cung cấp, nhưng quan chức quốc phòng Mỹ cho biết hệ thống Merops là một phần trong đó.
Tại Trung Đông, hệ thống Merops sẽ được triển khai đến nhiều địa điểm khác nhau, bao gồm cả những nơi không có lực lượng Mỹ hiện diện, một quan chức quốc phòng cho biết. Hầu hết các hệ thống này sẽ được gửi trực tiếp bởi Perennial Autonomy - nhà sản xuất được hậu thuẫn bởi cựu CEO của Google, Eric Schmidt.
Michael Robbins, chủ tịch kiêm CEO của AUVSI, một nhóm các công ty trong ngành công nghiệp máy bay không người lái, cho biết những bài học từ Trung Đông và Ukraine cho thấy Mỹ phải đẩy nhanh việc triển khai các công nghệ chống máy bay không người lái tiên tiến, không cần phải chi hàng triệu đô la để ngăn chặn một mối đe dọa trị giá 50.000 đô la”.
Binh sĩ NATO huấn luyện sử dụng hệ thống Merops chống UAV.
