Ông Putin nói về khởi nguồn khủng hoảng Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng khủng hoảng Ukraine bắt nguồn từ việc phương Tây ủng hộ cuộc chính biến tại Kiev.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng khủng hoảng Ukraine bắt nguồn từ việc phương Tây ủng hộ cuộc chính biến tại Kiev, đồng thời nói châu Âu đang “gặt những gì đã gieo”.

Chia sẻ với kênh truyền hình Vesti ngày 8-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng cuộc khủng hoảng tại bắt nguồn từ việc các nước phương Tây hậu thuẫn cuộc chính biến ở Kiev.

"Rốt cuộc, cuộc khủng hoảng Ukraine bắt nguồn từ đâu? Nó nảy sinh từ sự ủng hộ của các nước phương Tây đối với cuộc chính biến ở Ukraine, tiếp theo là các ở bán đảo Crimea, và sau đó là ở khu vực đông nam Ukraine (gồm vùng Donbass và toàn bộ khu vực Novorossiya). Đây là nơi mọi thứ bắt đầu. Đây là khởi nguồn của mọi chuyện" - Tổng thống Nga nhấn mạnh.

Tổng thống Vladimir Putin. Ảnh: TASS

"Có thể nói rằng tất cả những gì đang diễn ra hiện nay [tại Ukraine] chắc chắn là một sai lầm, trước hết và trên hết là của các nước phương Tây. Một sai lầm mang tính hệ thống" - nói thêm.

Tổng thống Nga cho rằng các nước phương Tây hiện đang “gặt những gì họ đã gieo” tại Ukraine.

“Tất cả bắt đầu từ [việc phương Tây ủng hộ cuộc chính biến ở Kiev]. Đây không phải là hành động của chúng tôi mà là của các nước phương Tây, bao gồm cả các nước châu Âu. Giờ đây họ đang gặt hái những gì họ đã gieo” - ông Putin nói.

Ông Putin cũng cho rằng chính quyền Kiev đang có ảnh hưởng đáng kể đến cách các nước châu Âu xử lý vấn đề Ukraine.

Theo ông, trong một số trường hợp, tình hình dường như diễn ra theo chiều hướng ngược lại với thông lệ.

Phương Tây và Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.