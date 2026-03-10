Em gái ông Kim Jong Un lên án cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn

Em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, bà Kim Yo Jong, chỉ trích Mỹ và Hàn Quốc vì tiếp tục tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung thường niên.

Theo AP, bà Kim Yo Jong, người em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, đã lên tiếng chỉ trích Mỹ và Hàn Quốc vì tiếp tục tiến hành cuộc tập trận quân sự chung thường niên trong bối cảnh an ninh toàn cầu đang ở thời điểm nguy hiểm, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ hành động thách thức nào đối với an ninh của Triều Tiên sẽ phải gánh chịu “hậu quả khủng khiếp”.

Tuyên bố của bà Kim Yo Jong được đưa ra hôm 10/3, một ngày sau khi Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận Freedom Shield kéo dài 11 ngày với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ, trong khi Washington cũng đang tham gia vào cuộc xung đột ở Trung Đông.

Em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, bà Kim Yo Jong. Ảnh: KCNA.

Mặc dù không trực tiếp đề cập đến cuộc chiến tại Iran, bà Kim Yo Jong cho rằng các cuộc tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc làm suy yếu sự ổn định khu vực trong bối cảnh cấu trúc an ninh toàn cầu đang sụp đổ nhanh chóng và các cuộc chiến nổ ra ở nhiều nơi trên thế giới do những hành động liều lĩnh của các thế lực quốc tế 'ngạo mạn'.

Đề cập đến chương trình hạt nhân ngày càng mở rộng của đất nước, bà Kim Yo Jong khẳng định Triều Tiên sẽ tiếp tục tăng cường “sức mạnh hủy diệt” nhằm đối phó với những gì họ coi là mối đe dọa từ bên ngoài, đồng thời không ngừng, liên tục nhắc với đối thủ về khả năng răn đe chiến tranh và mức độ nguy hiểm chết người của nó.

Triều Tiên từ lâu cho rằng Mỹ và Hàn Quốc lấy cớ tập trận chung để tăng cường các hoạt động phô diễn quân sự hoặc thử nghiệm vũ khí. Trong khi đó, Washington và Seoul khẳng định các cuộc tập trận này chỉ mang tính phòng thủ.

Freedom Shield là một trong hai cuộc tập trận sở chỉ huy thường niên do quân đội Mỹ và Hàn Quốc tổ chức. Các cuộc tập trận chủ yếu mô phỏng trên máy tính này nhằm kiểm tra năng lực tác chiến phối hợp của hai nước đồng minh, đồng thời tích hợp các kịch bản chiến tranh và thách thức an ninh mới. Như thường lệ, Freedom Shield sẽ đi kèm với chương trình huấn luyện thực địa mang tên Warrior Shield.

