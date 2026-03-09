Hà Nội

Iran chọn được Lãnh tụ tối cao mới, Israel phản ứng sao?

Israel tuyên bố sẽ truy đuổi bất cứ ai kế nhiệm cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei.

An An (Theo aaswsat)

Theo trang Aawsat, ông Mohammadmehdi Mirbaqeri, thành viên Hội đồng Chuyên gia - cơ quan chịu trách nhiệm bầu chọn Lãnh tụ tối cao Iran, ngày 8/3 thông báo việc lựa chọn người kế nhiệm cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã đạt được sự đồng thuận đa số, song vẫn còn "một số trở ngại" cần được giải quyết liên quan đến quy trình này.

Trước đó, hôm 7/3, một giáo sĩ cấp cao trong Hội đồng Chuyên gia Iran cho biết các thành viên sẽ họp "trong vòng một ngày" để chọn ra lãnh đạo tối cao mới.

untitled.png
Cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: APA.

Truyền thông Iran cho biết Hội đồng Chuyên gia có bất đồng nhỏ về việc liệu quyết định cuối cùng của họ có cần phải được đưa ra sau cuộc họp trực tiếp hay có thể được ban hành mà không cần tuân thủ thủ tục này.

Trong khi đó, Mohsen Heidari Alekasir, một thành viên khác của Hội đồng Chuyên gia, cho biết trong một video được Nournews phát hành hôm 8/3 rằng một cuộc họp trực tiếp của hội đồng để bỏ phiếu cuối cùng là không thể thực hiện được trong điều kiện hiện tại.

“Đáng chú ý là ngay cả đối thủ lớn nhất của chúng ta cũng đã nhắc đến tên của người được lựa chọn”, Heidari Alekasir nói về người kế nhiệm ông Ali Khamenei đã được lựa chọn.

Được biết, các giáo sĩ Iran thường gọi Mỹ là “đối thủ lớn nhất”. Vài ngày trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không thể chấp nhận việc ông Mojtaba Khamenei, con trai của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, trở thành người kế nhiệm.

Sau thông báo của Iran, trong một bài đăng trên mạng X, Quân đội Israel cảnh báo rằng họ sẽ truy đuổi bất cứ ai kế nhiệm ông Ali Khamenei cũng như bất kỳ ai tìm cách bổ nhiệm người này.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel

Nguồn video: Báo Nhân Dân
