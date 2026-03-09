Kết quả tên lửa hạng nặng của Iran tấn công vào Israel

Hà Nội

Iran đã sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung hạng nặng Khorramshahr-4 để tấn công vào Israel; tên lửa Iran vẫn liên tục được phóng đi, chưa có dấu hiệu dừng lại.

Tiến Minh
Trang Topwar của Nga đưa tin, một số chi tiết đang được hé lộ về việc Iran sử dụng các tên lửa “siêu nặng” mới nhất của mình vào tối nay. Loại vũ khí được đề cập là Khorramshahr-4. Iran được cho là đã sử dụng đồng thời hai tên lửa đạn đạo này, để phóng vào các mục tiêu ở Israel.
Theo một số nguồn tin, tên lửa Khorramshahr-4 có tầm bắn lên tới 2.000 km, và theo các nguồn khác lên tới 2.600 km. Bản thân Iran thậm chí còn đưa ra con số cao tới 2.800 km. Với tầm bắn như vậy, Khorramshahr-4 có khả năng tấn công bất kỳ radar phòng thủ tên lửa nào của Mỹ, ở Ba Lan và Romania.
Nhưng hiện tại, Iran đang nhắm đến các mục tiêu khác cho Khorramshahr-4. Một trong những tên lửa đã bắn trúng một nhà máy lọc dầu ở Bahrain, khu phức hợp này bao gồm cả kho nhiên liệu chính của căn cứ Hạm đội 5 Hải quân Mỹ ở Manama. Một đám cháy lớn đang diễn ra ở đó, có thể khiến quân đội Mỹ, thiếu nhiên liệu trong ít nhất vài ngày tới.
Một tên lửa khác, theo các thông tin đã bắn trúng Tel Aviv, khiến thành phố này đã chịu thiệt hại đáng kể. Khu phức hợp của Bộ Quốc phòng Israel được cho là đã bị phá hủy. Theo các thông tin khác, Iran đã phóng một tên lửa Khorramshahr-4 vào một căn cứ quân sự của Mỹ ở UAE. Như vậy cả Bộ Quốc phòng Israel và căn cứ của Mỹ ở UAE đều bị tấn công ngày hôm nay.
Khorramshahr-4 là loại tên lửa đạn đạo tầm trung siêu nặng, có khả năng mang đầu đạn nặng khoảng 1.500 kg. Nếu toàn bộ khối lượng thuốc nổ này được kích nổ, thiệt hại sẽ vô cùng nghiêm trọng. Vì những lý do hiển nhiên, cả Bahrain, Israel lẫn UAE đều không công bố hình ảnh từ các địa điểm có khả năng bị trúng đạn, cho phép quan sát cận cảnh mức độ thiệt hại.
Một lợi thế rõ rệt của tên lửa Khorramshahr-4 là công tác chuẩn bị phóng đơn giản. Tên lửa có thể lưu trữ nhiên liệu, trong thùng chứa trong một khoảng thời gian rất dài, và sẵn sàng phóng bất cứ lúc nào. Với hoạt động liên tục của tình báo Mỹ và Israel, nhưng cũng khó có thể phát hiện loại tên lửa Khorramshahr-4, vì chúng có thể phóng ở nhiều nơi.
Theo hãng tin Mỹ CNN, thành phố lớn nhất của Israel, Tel Aviv, một lần nữa lại bị tên lửa Iran tấn công. Các nhân chứng đang quay phim và đăng tải trực tuyến những đoạn video, cho thấy vệt khói trên bầu trời, rất có thể là từ tên lửa phòng không của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF).
Các nhân chứng tại Tel Aviv nghe thấy nhiều tiếng nổ, nhưng chưa rõ liệu đó là từ tên lửa đánh chặn của Israel, hay từ tên lửa và UAV tấn công của Iran. Các đoạn video khác cho thấy ít nhất hai tên lửa của Iran bay phía trên.
Kênh truyền hình tiếng Ả Rập NAYA, dẫn lời Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), xác nhận vụ phóng tên lửa hướng về Tel Aviv. Đây là loạt tấn công thứ 22 nhằm vào Israel, kể từ khi bắt đầu cuộc chiến mới, thuộc khuôn khổ Chiến dịch “Lời hứa chân thực 4” của Iran.
Hãng thông tấn ISNA của Iran đưa tin, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã tuyên bố phóng tên lửa "vào các mục tiêu ở trung tâm Tel Aviv". Đơn vị quân sự Iran đã lên kế hoạch tấn công trùng với ngày sinh nhật của Imam Hassan Mujtaba, lãnh đạo tinh thần thứ hai của Hồi giáo Shia và là cháu trai của Nhà tiên tri Muhammad.
ISNA cho biết, đợt tấn công thứ 22 của Chiến dịch “Lời hứa chân thực 4”, bắt đầu bằng việc phóng ồ ạt các tên lửa Khorramshahr-4, Kheibar và Fattah vào các mục tiêu của Mỹ ở khu vực Trung Đông và lãnh thổ Israel. Đêm qua, Iran đã tấn công Tel Aviv lần cuối, đánh dấu loạt tấn công thứ 21 kể từ khi chiến tranh bắt đầu.
Các tên lửa một lần nữa đã xuyên thủng hệ thống phòng không Iron Dome (Vòm Sắt) của Israel. Người dân địa phương đã quay phim lại đường bay của các tên lửa. Các báo cáo cho biết Iran đã sử dụng tên lửa đạn đạo hạng nặng Khorramshahr-4, với đầu đạn chùm nặng khoảng 1,5 tấn.
Các nhân chứng đã quay phim lại cảnh tên lửa tiếp cận sau khi đã phóng hết các đầu đạn. Về mặt hình ảnh, nó trông giống như pháo hoa, chỉ khác là rơi xuống đất. Sau đó, đoạn phim ghi lại cảnh một đám cháy khá lớn gần sân bay Ben-Gurion sau vụ tấn công của Iran đã được công bố. Nhiều khu dân cư bị ảnh hưởng, rất có thể là do mảnh vỡ của tên lửa và UAV bị bắn hạ. Hiện chưa có thông tin về thương vong.
Bộ Chỉ huy quân sự địa phương của Lực lượng Phòng vệ Israel, cảnh báo công chúng rằng các đầu đạn chưa nổ của tên lửa Iran bị bắn hạ, tiềm ẩn nguy hiểm nghiêm trọng. Mọi người không nên đến gần, càng không nên chạm vào chúng.
Dường như Iran không "sắp hết tên lửa" như Mỹ và Israel đã tuyên bố. hãng thông tấn Fars của Iran, trích dẫn một nguồn tin từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đưa tin, Iran có kế hoạch sớm sử dụng các loại tên lửa hiện đại hơn, thay vì các mẫu cũ hơn.
Theo Fars, cho đến nay, IRGC chủ yếu sử dụng các tên lửa được sản xuất từ ​​năm 2012 đến năm 2014. Fars cũng lưu ý rằng Iran tiếp tục sản xuất nhiều loại tên lửa khác nhau. Nếu điều này là đúng, chiến thuật này được tính toán rất kỹ lưỡng, xét đến việc Mỹ, Israel và các nước Ả Rập đều có kho dự trữ tên lửa phòng không (SAM) hạn chế.
Tên lửa Iran tấn công vào Tel Aviv của Israel trong đợt tấn công thứ 21. (Nguồn Topwar).
Tiến Minh
Topwar
