Israel tuyên bố sẽ không thỏa hiệp với Iran

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố cuộc tấn công vào Iran sẽ tiếp tục với "toàn lực và không có thỏa hiệp".

Theo kênh truyền hình Mitv, trong bài phát biểu được phát sóng trực tiếp hôm 7/3, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố chiến dịch quân sự của Israel nhằm vào Iran sẽ tiếp tục với "toàn bộ sức mạnh và không có thỏa hiệp".

"Israel có một kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng với nhiều bất ngờ, mục tiêu là làm suy yếu chính quyền Iran và tạo điều kiện cho sự thay đổi", Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh.

“Thời khắc quyết định đang đến gần”, ông nói tiếp.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Mitv.

Thủ tướng Israel cũng yêu cầu Chính phủ Lebanon thực thi thỏa thuận ngừng bắn và giải giáp lực lượng Hezbollah.

"Nếu các vị (Chính phủ Lebanon) không làm điều này, sự gây hấn của Hezbollah sẽ gây ra hậu quả thảm khốc cho Lebanon", ông Netanyahu cảnh báo.

Theo AP, sáng sớm 8/3, Israel đã nối lại cuộc tấn công vào miền nam Lebanon, bao gồm cả việc nhắm mục tiêu vào các chỉ huy thuộc Lực lượng Quds của Vệ binh Cách mạng Iran tại nước này.

Quân đội Israel tuyên bố trong một thông cáo rằng họ sẽ "không cho phép Iran thiết lập căn cứ trên lãnh thổ Lebanon".

Trong một diễn biến khác, chính quyền Kuwait cho biết 2 lính biên phòng đã thiệt mạng khi quốc gia vùng Vịnh này bị tấn công bởi một loạt tên lửa và máy bay không người lái. Bộ Nội vụ chỉ cho biết các lính biên phòng thiệt mạng “khi đang làm nhiệm vụ quốc gia” và không có thông tin chi tiết nào khác được cung cấp.

Thủ đô Tehran, Iran, sau một cuộc tấn công ngày 1/3/2026. Ảnh: AP/Vahid Salemi.

Trước đó, một loạt máy bay không người lái đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu ở Kuwait, bao gồm các bể chứa nhiên liệu tại sân bay quốc tế Kuwait và một tòa nhà chính phủ ở thành phố.

Tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, mảnh vỡ từ một vụ đánh chặn trên không đã rơi xuống một chiếc xe và làm chết tài xế. Tính đến nay, đã có 4 người thiệt mạng ở UAE kể từ khi xung đột bắt đầu hôm 28/2. Giới chức cho biết tất cả đều là công dân nước ngoài.

