Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Israel tuyên bố sẽ không thỏa hiệp với Iran

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố cuộc tấn công vào Iran sẽ tiếp tục với "toàn lực và không có thỏa hiệp".

An An (Theo AP, Mitv)

Theo kênh truyền hình Mitv, trong bài phát biểu được phát sóng trực tiếp hôm 7/3, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố chiến dịch quân sự của Israel nhằm vào Iran sẽ tiếp tục với "toàn bộ sức mạnh và không có thỏa hiệp".

"Israel có một kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng với nhiều bất ngờ, mục tiêu là làm suy yếu chính quyền Iran và tạo điều kiện cho sự thay đổi", Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh.

“Thời khắc quyết định đang đến gần”, ông nói tiếp.

israel.png
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Mitv.

Thủ tướng Israel cũng yêu cầu Chính phủ Lebanon thực thi thỏa thuận ngừng bắn và giải giáp lực lượng Hezbollah.

"Nếu các vị (Chính phủ Lebanon) không làm điều này, sự gây hấn của Hezbollah sẽ gây ra hậu quả thảm khốc cho Lebanon", ông Netanyahu cảnh báo.

Theo AP, sáng sớm 8/3, Israel đã nối lại cuộc tấn công vào miền nam Lebanon, bao gồm cả việc nhắm mục tiêu vào các chỉ huy thuộc Lực lượng Quds của Vệ binh Cách mạng Iran tại nước này.

Quân đội Israel tuyên bố trong một thông cáo rằng họ sẽ "không cho phép Iran thiết lập căn cứ trên lãnh thổ Lebanon".

Trong một diễn biến khác, chính quyền Kuwait cho biết 2 lính biên phòng đã thiệt mạng khi quốc gia vùng Vịnh này bị tấn công bởi một loạt tên lửa và máy bay không người lái. Bộ Nội vụ chỉ cho biết các lính biên phòng thiệt mạng “khi đang làm nhiệm vụ quốc gia” và không có thông tin chi tiết nào khác được cung cấp.

ap26060355413451.jpg
Thủ đô Tehran, Iran, sau một cuộc tấn công ngày 1/3/2026. Ảnh: AP/Vahid Salemi.

Trước đó, một loạt máy bay không người lái đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu ở Kuwait, bao gồm các bể chứa nhiên liệu tại sân bay quốc tế Kuwait và một tòa nhà chính phủ ở thành phố.

Tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, mảnh vỡ từ một vụ đánh chặn trên không đã rơi xuống một chiếc xe và làm chết tài xế. Tính đến nay, đã có 4 người thiệt mạng ở UAE kể từ khi xung đột bắt đầu hôm 28/2. Giới chức cho biết tất cả đều là công dân nước ngoài.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Iran đã đáp trả cuộc tấn công của Mỹ và Israel

Nguồn video: VTV
#Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu #Israel tuyên bố sẽ không thỏa hiệp với Iran #xung đột Trung Đông #Israel tấn công Iran #Mỹ tấn công Iran #Thủ tướng Israel

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Trung Quốc kêu gọi chấm dứt ngay lập tức cuộc xung đột ở Trung Đông

Trung Quốc kêu gọi các bên ngừng ngay lập tức các hoạt động quân sự ở Trung Đông để ngăn chặn leo thang hơn nữa và tránh xung đột lan rộng.

Theo AP, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị, ngày 8/3 cho biết Trung Quốc kêu gọi các bên ngừng ngay lập tức các hoạt động quân sự ở Trung Đông.

"Đây là một cuộc chiến lẽ ra không bao giờ nên xảy ra và nó không mang lại lợi ích cho bất cứ ai", Ngoại trưởng Trung Quốc nhấn mạnh.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Tổng thống Iran bác yêu cầu ‘đầu hàng vô điều kiện’ của ông Trump

Tổng thống Masoud Pezeshkian tuyên bố Iran sẽ không bao giờ đầu hàng, đồng thời gửi lời xin lỗi các nước láng giềng về những cuộc tấn công của Tehran.

AP đưa tin, Tổng thống Iran Pezeshkian ngày 7/3 đã bác bỏ yêu cầu đầu hàng vô điều kiện của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khẳng định rằng “giấc mơ” đó của Mỹ sẽ không bao giờ thành hiện thực.

"Đó là một giấc mơ mà họ nên giữ kín cho tới lúc rời khỏi thế giới này", nhà lãnh đạo Iran nói.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Đằng sau việc Mỹ cho phép Ấn Độ tạm thời mua dầu của Nga

“Biện pháp tạm thời này sẽ làm giảm bớt áp lực gây ra bởi nỗ lực của Iran nhằm khống chế thị trường năng lượng toàn cầu”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết.

Theo AP, Bộ Tài chính Mỹ ngày 6/3 đã ban hành lệnh miễn trừ tạm thời kéo dài 30 ngày, cho phép Ấn Độ mua lượng dầu của Nga hiện đang mắc kẹt trên biển.

Giảm bớt áp lực tăng giá dầu

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới